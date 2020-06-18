Уроки войны: Путин рассказал о главных итогах Второй мировой

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Сам Путин объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

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Российский лидер вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые пытаются представить ключевым событием, за которым последовала война, заключение пакта Риббентропа-Молотова. Об этом, в частности, заявляют польские политики.

«Я хотел был еще раз напомнить очевидный факт. Коренные причины Второй мировой, в основном, связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии. Он подразумевал, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», — подчеркнул Путин.

По его мнению, именно национальное унижение жителей Германии стало благодатной почвой для роста радикальных настроений в этой стране. Нацисты же просто умело сыграли на эмоциях людей, которые хотели освобождения от «версальского наследия». Совокупность этих процессов, по сути, подталкивали немцев к войне напоминает российский президент.

«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и США — прямо или косвенно — способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы, производящие военную продукцию», — пишет глава России.

Проблемой для международных отношений стал и «версальский мировой порядок», установившийся в Европе после завершения Первой мировой войны. Вновь очерченные государства обрели новые границы, что вызвало появление череды территориальных споров и взаимных претензий.

Не помогла в разрешении такого положения и созданная по итогам войны начала XX века Лига Наций — вместо реальных дел она буквально захлебнулась в бессмысленных дикуссиях, указывает Путин. Кроме того, Лига полностью игнорировала неоднократные призывы СССР создать справедливую систему коллективной безопасности.

Лига Наций не сумела предотвратить конфликты в различных частях света: нападение Италии на Эфиопию, гражданскую войну в Испании, агрессию Японии против Китая и аншлюс Австрии.

«Кроме того, в результате мюнхенского сговора, в котором, помимо Гитлера и Муссолини, участвовали британские и французские лидеры, Чехословакия была разорвана с полным одобрением Лиги Наций.

В связи с этим хотел бы отметить, что, в отличие от многих европейских лидеров того времени, Сталин не запятнал себя встречей с Гитлером, который был известен среди западных стран как весьма авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах», — напомнил президент России.

Напомнил Путин и о Польше, которая наравне с Германией занималась разделом Чехословакии. Варшава и Берлин заранее вместе договорились, кому и какие чехословацкие земли отойдут.

«Сегодня европейские политики и, в частности, польские лидеры хотят замести мюнхенский сговор под ковер. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали мюнхенский сговор — не единственная причина. Другая причина заключается в том, что несколько неловко вспоминать, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии»,

— подчеркнул автор статьи.

Вся эта совокупность событий прямо указывает, что Вторая мировая война не произошла в одночасье, не была неожиданной или внезапной. «Немецкая агрессия против Польши не возникла на пустом месте. Это был результат целого ряда тенденций и факторов мировой политики того времени», — пишет Путин.

Главными же факторами, которые и сложились в одну роковую цепь, стали государственный эгоизм, трусость, умиротворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромиссы.

Именно поэтому утверждать, что двухдневный визит министра иностранных дел нацистов Риббентропа в Москву стал главной причиной Второй мировой войны, — несправедливо, убежден президент России.

«Каждая из [европейских стран] допустила роковые ошибки, высокомерно полагая, что они смогут перехитрить других, получить односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой катастрофы. И эта близорукость, отказ создавать коллективную безопасность стоили миллионы жизней и огромных потерь», — пишет он.

Путин оговаривается, что рассуждая об этом, он не намерен примерять на себя роль судьи, обвинять или оправдывать кого-то, не говоря уже об инициировании нового раунда международной информационной конфронтации в исторической сфере, поскольку это может привести народы и целые страны к очередным распрям. Сбалансированную эпоху событиям той эпохи должно дать широкое представительство уважаемых ученых из разных стран мира.

«Мы нуждаемся в правде и объективности. Со своей стороны, я всегда призывал своих коллег строить спокойный, открытый и основанный на доверии диалог, смотреть на общее прошлое самокритично и непредвзято. Такой подход позволить не повторять допущенных ошибок и обеспечить мирное и успешное развитие на годы вперед», — убежден президент России.

Однако не все партнеры Москвы готовы к подобной совместной работе. В этой связи Путин вспомнил о декларации о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, принятой Европарламентом 19 сентября 2019 года. В ней, по сути, европейские политики обвинили СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

«Излишне говорить, что в ней нет никакого упоминания о Мюнхене. Я считаю, что эта «бумажка» — эту резолюцию я не могу назвать документом, — явно направленная на то, чтобы спровоцировать скандал, чревата реальными и опасными угрозами. Действительно, она была принята очень уважаемым политическим институтом. Но что она показывает?

К сожалению, она свидетельствует о целенаправленной политике по разрушению послевоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности для тех государств, представители которых голосуют сегодня за эту ложную резолюцию. Таким образом, они оспорили выводы Нюренбергского трибунала и бросили вызов усилиям международного сообщества по созданию странами-победителями 1945 года универсальных международных институтов», — пишет Путин.

В этой связи российский лидер напоминает, что сам процесс европейской интеграции, который, в том числе и привел к созданию Европарламента, стал возможным лишь потому, что соответствующие уроки были вынесены из прошлого и его точной правовой и политической оценки.

А потому подобное оспаривание этой оценки подрывает основы самой послевоенной Европы. И этот аспект не только создает угрозы фундаментальным принципам мирового порядка, но и поднимает некоторые моральные и этические проблемы. Путин указывает, что это подло — оскорблять и осквернять память.

«Подлость может быть преднамеренной, лицемерной и в значительной степени преднамеренной, как в ситуации, когда в декларациях, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны упоминаются все участники антигитлеровской коалиции, кроме Советского Союза.

Подлость может быть трусливой, как в ситуации, когда памятники, воздвигнутые в честь тех, кто сражался против нацизма, разрушены, и эти позорные действия оправдываются ложными лозунгами борьбы против нежелательной идеологии и якобы оккупацией.

Подлость может быть также кровавой, как в ситуации, когда тех, кто выступает против неонацистов и последователей Бандеры (Степан Бандера — лидер украинского националистического движения первой половины — середины XX века. — «Газета.Ru»), убивают и сжигают. Еще раз, подлость может иметь различные проявления, но это не делает ее менее отвратительной», — пишет президент.

Путин в очередной раз подчеркивает — что бы ни пытались сегодня доказать на Западе, Советский Союз и Красная Армия внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма.

«Мы боремся за подлинную, не приукрашенную или побеленную правду о войне. Эта национальная, человеческая правда, жесткая, горькая, беспощадная правда была передана нам писателями и поэтами, которые прошли через огонь и ад», — считает он.

Одним из важнейших итогов Второй мировой Путин называет создание современной системы международных отношений, которая определяет формы мирного сосуществования и взаимодействия, какие бы геополитические, идеологические и экономические противоречия не возникали между участниками мирового политического процесса. Главное для этого — наличие желания и воли. Тем более это необходимо в условиях, когда мир переживает фундаментальные изменения, когда меняется все — от глобального баланса сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни общества, наций и целых континентов.

«Наш долг — гарантировать, что эта система будет поддерживаться и совершенствоваться. Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее вместе. Наши коллеги — господин [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон — поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и надеемся, что такая очная встреча может состояться как можно скорее», — добавил президент России.