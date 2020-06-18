Жертва COVID-19: умер опальный экс-глава Чувашии Игнатьев

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит «Интерфакс» сообщение источника в администрации главы региона.

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Еще летом прошлого года Игнатьев перенёс инфаркт. С февраля же нынешнего года, после отставки с поста главы республики, Игнатьев находился на лечении в Санкт-Петербурге. 7 мая бывший глава региона был переведён в реанимацию с двухсторонним воспалением лёгких.

В январе Игнатьев был уволен с поста и исключен из партии «Единая Россия». Это стало следствием двух скандалов. Нынешней зимой в Сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин.

На записи видно, как Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — чиновника обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии.

В пресс-службе главы Чувашии заявили: высокопоставленный госслужащий не желал обидеть сотрудника МЧС, Игнатьев давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях».

В МЧС региона также указали, что сотрудника, который получал ключи, связывают личные отношения с главой региона, и офицер не считает себя оскорбленным.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев поднял руку выше, чтобы все присутствующие на церемонии лучше видели ключи.

Сам Игнатьев также опроверг неуважение к МЧС. Кроме того, он отметил, что знаком лично со многими из сотрудников МЧС, так как возглавляет региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики... Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, дальнейшего процветания и развития нашей родной России», — заявил чиновник после укзаза об отставке.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что решение президента России Владимира Путина снять с должности Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников. Об этом он сказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия—1».

По его мнению, пришло время служить народу и уважать людей, которые оказали доверие.

«Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить», — пояснил журналист.

Соловьев отметил, что Игнатьев посчитал смешным такое вручение ключей пожарным. Однако работники МЧС пожарные машины получили, а вот глава Чувашии свою должность потерял.

Чуть ранее глава региона оказался в центре другого скандала — поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, он заявил, что «отдельных» журналистов надо «мочить».

«Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — указал чиновник.

Сам Игнатьев позже заявил, что его заявление было неверно воспринято и принес извинения.

Роль в отставке Игнатьева сыграли не только скандалы с его участием, считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Игнатьев в рейтинге политической устойчивости губернаторов был в красной зоне, он уже был проблемным активом. В первую очередь — из-за крайне низкого качества политического менеджмента, что, собственно, он и подтвердил своими дальнейшими действиями», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

К слову, Игнатьев был снят с поста главы Чувашии незадолго до истечения своего уже второго срока — он стал руководителем республики в 2010 году и переизбрался в 2015-м. Очередные выборы губернатора должны пройти в регионе 13 сентября 2020 года.