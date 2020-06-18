Разногласия в НАТО: Греция обвиняет Турцию в применении силы

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил об угрозе применения силы со стороны члена НАТО. Об этом он сообщил во время телеконференции министров обороны НАТО.

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Министр осудил угрозу применения силы кораблем союзников против другого корабля союзников, имевшую место в Средиземном море на прошлой неделе. Он также отметил, что такое «проблематичное и неслыханное поведение» подрывает сплоченность альянса.

Панайотопулос не стал уточнять, о какой именно стране идет речь, однако, вероятно, он имел в виду Турцию. На прошлой неделе корабль ВМС Турции не дал досмотреть судно, направляющееся к берегам Ливии.

Корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, хотели досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМФ.

Однако им не удалось досмотреть судно из-за отказа допустить инспекцию, сообщил ранее на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

«С начала действия операции IRINI проинспектировано 75 судов в данной зоне, это входит в мандат операции. В среду в рамках операции была проведена попытка провести досмотр грузового судна, но не было получено позитивного ответа, мы выясняем обстоятельства произошедшего», — сказал Стано.

Телеканал Sky News Arabia позже уточнил, что речь идет о турецком судне, которое направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

В конце прошлого года Турция и Правительство национального согласия Ливии (ПНС) утвердили подписанный в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам.

Согласно документу, Турция в любой момент может ввести в Ливию войска, если об этом попросит Саррадж. До этого, впрочем, не дошло, однако Анкара направила в страну дополнительное вооружение и военных советников несмотря на то, что результатом Берлинской конференции по Ливии стало подтверждение эмбарго на поставки вооружения в Ливию, а также отказ в предоставлении военной помощи любой из сторон конфликта.

Участие Турции повлияло на ход конфликта. 4 июня бойцы ПНС вернули контроль над Триполи, а за день до этого правительственная армия после 14 месяцев боев выбила из столичного аэропорта отряды Хафтара.

Между тем, среди замешанных в конфликте внешних игроков есть и те, кто крайне недоволен участием Анкары. В том числе, свое возмущение высказывают Греция, Израиль и Кипр, поскольку договоренности Турции и ПНС напрямую затрагивают интересы этих стран.

Дело в том, что между Турцией и Ливией находится греческий остров Крит. Анкара опубликовала в конце прошлого года карту морских зон, построенную в соответствии с соглашением между Турцией и Сарраджем. Право на шельф за греческими островами сторонами не признается.

После подписания меморандума Греция потребовала от посла Ливии в Афинах представить текст документа, чего ливийская сторона так и не сделала. 6 декабря министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе брифинга лично объявил о высылке посла, отметив, что полученный из других источников текст меморандума «подтвердил опасения Греции».

«Попытка пересмотра границ незаконная и не будет иметь последствий. Она является провокационной. Она должна быть осуждена безусловно», — сказал Дендиас.

Конечно, действия Анкары не нацелены только на поддержку ПНС Ливии. Подписание меморандума затрагивает конкретный интерес средиземноморских стран — запасы газа.

Подписанный документ был воспринят как шаги со стороны Турции, направленные на противодействие попыткам Греции и Кипра заявить о своем праве на разработку газовых месторождений.

Ситуация с Кипром связана со старым и нерешенным региональным конфликтом. Остров был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году и все попытки ООН способствовать договоренностям не принесли результата. Противостояние приобрело новые очертания, когда Кипр стал членом Евросоюза, что делает все его споры с Турцией спорами между Брюсселем и Анкарой.

В 2017 году напряжение усилилось в связи с правами на бурение у острова. Анкара проявляет недовольство тем, что Кипр заключает соглашения с международными компаниями и другими странами. Турция настаивает, что все энергетические ресурсы в регионе должны быть разделены между республикой Кипр и турецкой частью острова.

Подписанный Эрдоганом и Сарраджем меморандум о взаимопонимании по морским зонам проводит вертикальную линию через Средиземное море, нарушая планы Греции, Кипра и Израиля на бурение нефти и газа. Запасы природного газа в регионе оцениваются в сумме около 122 трлн куб. м.

Договоренности Эрдогана и Сарраджа вызвали раздражение у Евросоюза, который еще в начале декабря выступил с заявлением, осудив действия Анкары.

«Крайне важно, чтобы международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в отношении морских зон всех соседних прибрежных государств, в том числе создаваемых их островами, соблюдались. Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность», — отмечается в заявлении.

Турция, впрочем, в ответ заявила, что ЕС не имеет права объявлять меморандум незаконным.

«Этот документ вступил в силу. Наша цель не забрать у кого-то его право в Средиземном море, а предотвратить узурпацию наших прав. Нас хотели ограничить только границами нашего побережья. Это соглашение полностью законно», — заявлял Эрдоган.

Вскоре страны сделали ответный шаг. В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис подписали соглашение о строительстве подводного трубопровода EastMed для транспортировки газа из восточного Средиземноморья в Европу. EastMed воспринимается Турцией как прямой конкурент «Турецкого потока».

Ускорение процедуры заключения соглашения по строительству газопровода стало ответом на меморандум Турции и Ливии. Газопровод может пройти между Кипром и Грецией — в меморандуме Турция объявила эту территорию своей морской зоной.

Анкара, что предсказуемо, выступает против соглашения. На прошлой неделе турецкие военные провели воздушные и морские учения в восточном Средиземноморье.

16 июня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в Израиле со своим коллегой Биньямином Нетаньяху. Одной из тем, которые обсуждали стороны, стала Турция и ее вмешательство в ливийский конфликт, что отразилось на их интересах.

«Я рассказал премьер-министру о недавних случаях незаконного и провокационного поведения Турции на наших морских и сухопутных границах, — сказал греческий премьер, стоя рядом с Нетаньяху.

Министр в ходе пресс-конференции затронул и ливийский вопрос. Он подчеркнул, что единственным способом решения конфликта являются дипломатические переговоры, а страны, поставляющие в Ливию оружие, должны прекратить нарушать эмбарго ООН.

Более того, после встречи Нетаньяху и Мицотакис подтвердили намерение сторон построить газопровод. Обсуждалась также возможность расширения форума EastMed Gas до постоянной организации энергетического сотрудничества в Восточном Средиземноморье.

Эту инициативу, к слову, поддерживают и США. В ходе переговоров министров обсуждалось и углубление трехстороннего сотрудничества Греция-Кипр-Израиль в рамках инициативы «3+1», которая включает и США.

Так, Мицотакис послал достаточно однозначные сигналы в Анкару, заявив о «дестабилизирующем эффекте, который Турция сыграла в отношении Ливии».

Более того, греческий премьер осудил «агрессивное поведение Турции в восточной части Средиземного моря».

«Мы считаем, что эта деятельность представляет угрозу для мира и стабильности в регионе», — заявил Мицотакис журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.