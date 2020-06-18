Убийство чеченца в Берлине: дело россиянина передано в суд

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. Дело направлено в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу немецкого ведомства.

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«Федеральная прокуратура 18 июня 2020 года выдвинула обвинения в камерном суде сената Берлина против российского гражданина Вадима К., известного также как Вадим С. Обвиняемый подозревается в убийстве и нарушении закона об обороте оружия», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина «получил задание <...> ликвидировать гражданина Грузии чеченского происхождения». Это задание якобы он выполнил в Берлине в августе 2019 года.

Следствие полагает, что «государственные ведомства правительства Российской Федерации» поручили россиянину убить грузинского гражданина, который проживал в Германии с 2016 года в статусе беженца. Это задание Вадим К. якобы получил 18 июля 2019 года. В сообщении также указывается, что убитый возглавлял «чеченское бандформирование в борьбе против РФ».

В заявлении Генпрокуратуры ФРГ также указывается, что убитого гражданина Грузии «российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке «Кавказский эмират» (организация запрещена в России) [запрещена в РФ].

В то же время германские правоохранители якобы проследили маршрут и последовательность действий предполагаемого убийцы. Так, по данным следователей ФРГ, для въезда в шенгенскую зону Вадим К. 18 июля 2019 года получил загранпаспорт в миграционной службе Брянска. Спустя 12 дней в нем была проставлена виза во французском посольстве в Москве.

17 августа мужчина, по версии правоохранителей ФРГ, вылетел из Москвы в Париж, где 20 августа сел на рейс в Варшаву. Утром 22 августа он покинул столицу Польши и отправился в Берлин (неустановленным путем).

На следующий день, 23 августа, Вадим К., как утверждает генпрокуратура Германии, в парке Тиргартен подъехал на велосипеде к гражданину Грузии и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый вскоре был задержан недалеко от места происшествия. С 24 августа он находится в предварительном заключении.

В четверг, 18 июня, МИД ФРГ также пригласил на прием посла России в Берлине Сергея Нечаева. Германские дипломаты намерены изложить российскому представителю свою позицию по делу об убийстве Хангошвили, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, который находится с визитом в Вене.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», — отметил Маас.

Он добавил, что немецкие власти намерены и дальше «последовательно продолжать» «киберсанкционный механизм ЕС», в который был внесен список из российских лиц. «Что касается убийства в Тиргартене, то это чрезвычайно отягчающее происшествие.

По мнению федерального правительства, это происшествие должно быть всеобъемлющим образом расследовано и решено органами юстиции и судами путем вердикта», — добавил министр.

По словам главы ведомства, российская сторона проявляет недостаточное намерение сотрудничать. «Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали еще в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства», — сказал Маас.

В прошлом году после убийства грузинского гражданина власти Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. При этом ранее российские власти обращались к ФРГ с просьбой выдать Хангошвили, так как он подозревался в России в террористической деятельности. Но «официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным», так как предварительно получили «отрицательный ответ», отмечал ранее российский президент Владимир Путин.