«Угрожать нам санкциями?»: Франция обещает ввести налог против США

США объявили о прекращении переговоров с Великобританией, Францией, Италией и Испанией о введении глобального цифрового налога для технологических компаний. В случае если европейская сторона все же введет налоги, Вашингтон примет ответные меры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо министра финансов США Стивена Мнучина.

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Он заявил, что диалог сторон на эту тему зашел в тупик — США не смогли договориться об изменениях в сфере глобального налогового законодательства даже на временной основе.

«Попытки ускорить такие трудные переговоры отвлекают от гораздо более важных вопросов, — заявляет Мнучин. — Правительства во всем мире должны сосредоточить внимание на решении экономических проблем, возникающих в результате [пандемии] COVID-19».

Сославшись на тот факт, что Вашингтон по-прежнему выступает против введения налогов на цифровые услуги, Мнучин призвал министров финансов Великобритании, Франции, Италии и Испании остановить переговорный процесс под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Как мы неоднократно заявляли, если страны решат взимать такие налоги, США примут соответствующие ответные меры», — заявил он.

Между тем, Мнучин заявил, что в конце года возможен новый раунд переговоров.

Дискуссия о введении цифрового налога ведется уже не первый год. И конфликты между США и, преимущественно, Францией также уже не раз возникали на этой почве.

В конце прошлого года Вашингтон и Париж оказались на грани торговой войны. Многие страны выражали недовольство тем, что такие компании как Alphabet, Apple и Facebook получают прибыль в юрисдикциях с низкими налогами, а не там, где находятся их пользователи, несмотря на то, что ОЭСР уже несколько лет занимается этим вопросом.

Еще в 2018 году организация представила три сценария решения проблемы, еще через год ОЭСР предложила, чтобы компании платили налоги не только по месту регистрации, но и в странах, в которых они получают свою прибыль. Прийти к окончательному соглашению ОЭСР планировала к концу 2020 года, однако Париж отказался ждать так долго. В июле прошлого года во Франции был принят закон о взимании 3% налога с доходов технологических корпораций. Тогда же торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.

В декабре конфликт достиг своего пика, когда США, отметив, что цифровой налог Франции направлен именно против американских компаний, пообещали ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд.

«Сегодняшнее решение торгового представительства посылает четкий сигнал, что Соединенные Штаты будут принимать меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом налагают чрезмерное бремя на американские компании», — сообщил тогда торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ведомство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Меры США подействовали, и президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить взимание налога на услуги крупнейших цифровых компаний. В ответ на это США отменили введение торговых пошлин в размере до 100% на товары из Франции. Однако вопрос не был закрыт окончательно. Париж по-прежнему надеялся на заключение международного соглашения по цифровому налогообложению до конца текущего года.

Однако за прошедшее время дискуссия о цифровом налоге не продвинулась — помешала, в частности, пандемия коронавируса, поэтому в марте министр экономики и финансов Франции презентовал законопроект, согласно которому технологические компании будут облагаться 3%-м налогом.

Речь идет только о тех компаниях, чей годовой оборот превышает €750 млн, при этом хотя бы €25 млн из них должны быть получены именно во Франции. Таким образом, цифровой налог затронет около 30 глобальных корпораций, в том числе Google, Amazon и Facebook.

«Никто не согласен с тем, чтобы крупнейшие технологические компании мира платили на 14% меньше налогов, чем другие компании в Европе и за ее пределами. Тем, кто говорит, что это отделит Францию от остального мира, я напомню: 23 из 27 государств-членов Евросоюза выступили за эту инициативу. Ввести налог собираются шесть стран. Австралия и Индия, у которых тоже есть свои потребители, — уже внедрили систему цифрового налогообложения», — говорил в марте министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Лондон пошел еще дальше — в апреле в Великобритании, начал действовать налог на цифровые услуги в размере 2% с крупных компаний, по оценкам газеты Financial Times, правительство рассчитывает при помощи этого налога привлекать в бюджет около £500 млн в год.

Фактор пандемии и выборов в США

Действия Парижа и Лондона также были продиктованы условиями, в которых оказались страны из-за пандемии коронавируса и ее экономическими последствиями — на восстановление экономики стран необходимы деньги, и президент Франции, к примеру, уже пообещал, что не будет компенсировать выросший госдолг за счет повышения налогов.

Вопрос введения цифровых налогов, несомненно, приобрел еще большую актуальность в свете пандемии, однако для Брюсселя существует также фактор выборов в США. Евросоюз надеется, что, если в ноябре в Соединенных Штатах сменится власть, то окно возможностей снова откроется, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Учитывая количество, например, только алкоголя, который Франция вывозит в США — это для Франции очень большой риск. Но оставлять ситуацию как таковой тоже никто не будет, потому что, фактически, международные ИТ-компании очень сильно занижают свои налоговые отчисления и нигде, кроме США, их не платят. В подобной ситуации больше никто, особенно после эпидемии, мириться не будет — доходы ограниченные и придется этот вопрос решать», — отмечает эксперт.

Меры, анонсированные Парижем в марте и уже принятые Лондоном, носят временный характер, и по задумке стран будут действовать до тех пор, пока запланированные реформы под руководством Организации экономического сотрудничества и развития смогут заставить все страны договориться о едином подходе.

На этот раз, впрочем, дожидаться введения налога от Франции не стал Вашингтон. Париж, в свою очередь, тоже не стал молчать. Министр финансов Франции заявил в интервью радио Inter, что выход США из переговоров, нацеленных на заключение мирового соглашения о налогообложении технологий, является «провокацией».

«Это письмо является провокацией, провокацией для всех партнеров по ОЭСР. Мы были в нескольких дюймах от соглашения о цифровом налогообложении в то время, когда цифровые гиганты были единственными в мире, кто извлек огромную выгоду во время кризиса коронавируса, — заявил Бруно Ле Маре.

Он также отметил, что Париж, Лондон, Рим и Мадрид направили сегодня совместный ответ на письмо Мнучина.

«Так что это провокация не только для всех в ОЭСР, кто ведет добросовестные переговоры, но и для всех граждан мира, которые говорят, что все цифровые гиганты все еще вправе платить налоги. Это также провокация для союзников США. Что это за способ обращения с союзниками США — англичанами, испанцами, итальянцами, французами — угрожать нам санкциями?», — подчеркнул министр финансов.

По его словам, Франция будет применять цифровой налог, несмотря на угрозы со стороны США.

«Во Франции в 2020 году действительно будет, как я всегда обещал, цифровой налог», — сказал он в четверг.

Однако Евросоюз попытается не допустить ситуации, в которой страны-члены содружества начнут действовать самостоятельно в отношении введения цифрового налога, отмечает Владимир Брутер.

«Евросоюз будет пытаться создать общее решение по этому вопросу, и, когда он это сделает, он предложит Вашингтону еще раз вернуться к этому вопросу. Вполне возможно, что за это время в США сменится администрация и переговоры удастся возобновить. Главное, что будет пытаться сделать Брюссель — это не допустить, чтобы остальные страны ЕС начали вводить налоги самостоятельно, тогда переговорная платформа будет разрушена окончательно», — поясняет эксперт.

В случае, если США по каким бы то ни было причинам не согласятся вернуться за стол переговоров, у Вашингтона, несомненно, останутся рычаги влияния на ситуацию, что уже было доказано, когда США пригрозили введением 100% пошлин Франции. Однако и у Европы есть, чем ответить.

«Если США откажутся решать этот вопрос, к взаимному удовлетворению согласившись на относительно небольшую сумму, то европейцы будут поднимать ставки до такого уровня, пока сами компании не захотят переговоров. У европейцев на сегодняшний день просто нет альтернативы, поэтому США имеют средства давления на Европу, но и Европа сейчас имеет средство давления на США», — резюмирует эксперт.