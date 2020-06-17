«Нет позиции»: в Кремле ответили на предложение сократить выходные

Кремль придерживается «устоявшейся практики» и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — добавил представитель Кремля в ответ на вопрос о сокращении нерабочих дней в январе.

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Ранее Кутепов сообщил, что разработал законопроект, предполагающий поправки в Трудовой кодекс. По его мнению, необходимо компенсировать нерабочие дни, объявленные российским президентом с конца марта по начало мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, за счет новогодних праздников в 2021 году. Сенатор предлагает сократить выходные дни в начале января до трех дней: с 1 по 3 января включительно.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — приводит РИА «Новости» слова из текста документа, который поступил в распоряжение агентства.

Законопроект был отправлен на рассмотрение в Минтруд. Парламентарий подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 многие сотрудники вынужденно перешли на неполный рабочий день или вовсе не работали из-за объявленных нерабочих дней, но работодатели при этом должны были выплачивать им зарплату, даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении».

В то же время, сенатор от Санкт-Петербурга подчеркнул, что ряд организаций не смог возобновить работу и после майских праздников, когда закончился период нерабочих дней, объявленный Владимиром Путиным.

Кутепов также подчеркнул, что режим нерабочих дней, который длился с 30 марта до окончания майских праздников, не приравнивается к отпуску, поэтому работодатель не может отказать работникам в очередном оплачиваемом отпуске.

Согласно производственному календарю, россияне в этом году должны работать 247 дней, а отдыхать 118 (учитываются как праздники, так и выходные). В связи с распространением коронавируса, проведением голосования по поправкам в Конституцию 1 июля и переносом празднования юбилея Победы на 24 июня граждане отдыхают в 2020 году 147 дней. Кутепов заметил, что в итоге в этом году нерабочих дней получается на 20% больше, чем обычно.

Тем временем, объединение профсоюзов выразило свое недовольство предложенным законопроектом.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил в комментарии РИА «Новости», что документ Кутепова нарушает права работников и «не компенсирует три месяца простоя экономики».

В Минтруде, в свою очередь, ответили, что законопроект, уже поступивший в ведомство, будет рассмотрен в установленном порядке. «Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — добавили в министерстве.

Между тем, глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов выразил схожее со Шмаковым мнение, что несколько дополнительных рабочих дней не позволят восстановить полученные из-за коронавируса убытки и наладить экономику страны.

В то же время, он предположил, что россияне могут негативно отреагировать на попытку «забрать у них праздники». «Во время самоизоляции многие находились в отпуске, хотя фактически в нем не были: сидели в четырех стенах, а во время продолжительных новогодних каникул смогут как-то компенсировать время отдыха, потому что, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, связанной с коронавирусом», — сказал Нилов в комментарии РИА «Новости».