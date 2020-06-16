Бунт в Дагестане: почему азербайджанцы напали на полицию

В Дербентском районе Дагестана между полицией и гражданами Азербайджана произошел конфликт. Последние требовали, чтобы им дали возможность вернуться на родину.

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Иностранцы не могли покинуть Россию, поскольку из-за пандемии коронавируса границы Азербайджана закрыты. Азербайджанцы были размещены в палаточном лагере, где ожидали отправки на родину. По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.

Как сообщал Шихиев, в очередном списке на отправку 16 июня числилось 120 человек.

Это и стало причиной бунта в палаточном лагере.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось», — рассказал Шихиев.

Как рассказали в управлении Следственного комитета (СК) по Дагестану, около 400 азербайджанцев вышли на федеральную трассу «Кавказ», пытаясь перекрыть движение транспорта. Когда полиция прибыла для наведения порядка, протестующие стали бросать в правоохранителей камни и другие предметы.

Эти события были запечатлены дагестанским журналистом Русланом Курбановым, опубликовавшим на YouTube ролик «Стрельба и беспорядки у азербайджанцев в Дагестане, застрявших на границе». Он набрал уже более 38 тыс. просмотров.

На кадрах видно, что протестующие скандируют лозунги и свистят, толкая друг друга под крики собравшихся. Параллельно слышны звуки сирен и спецсигналов, а также звуки, похожие на выстрелы. Предположительно, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, чтобы успокоить толпу.

В результате столкновений семь сотрудников правоохранительных органов пострадали. Кроме того, были повреждены пять служебных автомобилей. СК классифицирует действия протестующих как акт насилия в отношении представителей власти, не опасный для жизни и здоровья.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

по итогам столкновений были задержаны 93 гражданина Азербайджана. СК проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Волнения в палаточном лагере для азербайджанцев у поселка Куллар начались еще раньше. 3 июня они объявили массовую голодовку, требуя ускорить их отправку домой. С аналогичной просьбой к Азербайджану обратились власти Дербентского района.

Однако правительство Азербайджана в ответ заявило, что «возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине».

Лагерь для ожидающих отправки на родину граждан Азербайджана был открыт еще в мае. 18 мая его покинула первая группа азербайджанцев, 26 мая — вторая. При этом, как сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на рассказы оказавшихся в лагере людей, туда постоянно прибывают новые азербайджанцы, желающие покинуть Россию.

Проблема с выездом в Азербайджан возникла из-за карантинных мер, принятых в стране.

Пересекающие границу граждане обязаны проходить двухнедельный карантин. Для этого используются гостиницы в прилежащих к границе районах, а также палаточные лагеря.

Как отмечает сотрудник оперштаба при кабинете министров Азербайджана, прием граждан проводится с учетом возможностей карантинных пунктов. По его словам, за последние два месяца в Азербайджан смогли попасть около 500 человек, находившихся до этого в России. При этом в страну прибывают люди не только из России, но и из других стран чартерными рейсами.