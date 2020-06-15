«На крыльях демократии»: как Трамп прекращает «бесконечные войны»

Президент США Дональд Трамп обвинил своего наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена — в «бесконечных войнах» и провальных торговых сделках.

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«Десятилетиями Байден был частью каждого провального решения: плохие торговые сделки, бесконечные войны и все такое, он продемонстрировал полное отсутствие лидерских качеств», — написал американский лидер в Twitter.

Вероятный кандидат в президенты от демократов слишком слаб, считает Трамп, он обречен на провал, так как за 40 с лишним лет в политике сделал меньше, чем действующий глава Белого дома успел за четыре года.

Президент США обрушился с критикой на Байдена на фоне своего резонансного заявления о том, что Вашингтон завершает «эпоху бесконечных войн». В ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте Трамп объявил, что США берут трезвый курс на защиту жизненно важных американских интересов.

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — отметил американский лидер.

США не обязаны продолжать урегулирование давних конфликтов в других странах, уверен Трамп, особенно в тех далеких краях, о которых многие даже не слышали.

«Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — подчеркнул президент США.

Отказ от военных амбиций?

При этом во время своей речи Трамп отметил, что его администрация занимается «колоссальным восстановлением» американских вооруженных сил — Белый дом уже потратил на эти нужды более $2 трлн. Объем военного бюджета увеличивается с каждым годом, а американские предприятия производят сотни новых самолетов, вертолетов, танков, спутников и ракет.

К слову, Трамп в особенности выделил будущую гиперзвуковую ракету США, которая якобы будет в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире и сможет поражать цели диаметром около 70 см с расстояния 1600 км. Однако так и не сказал, когда оружие будет готово и проводится ли в настоящее время его испытания.

Эта часть выступления президента США несколько не вяжется с «завершением эпохи бесконечных войны», так как намекает на увеличение американской военной мощи, а если опираться на бюджет, то планы имеют долгоиграющую цель.

К тому же, технически гонки вооружений в настоящее время пока еще нет, хоть ряд зарубежных экспертов последовательно указывают на предпосылки к ее запуску в ближайшем будущем. Таким образом, эта причина все же не подходит для объяснения планомерного увеличения военного потенциала США.

Если же говорить, что американские войска не должны «урегулировать давние конфликты» других государств, то это утверждение выглядит двояко. Дело в том, что в начале июня администрация Трампа уведомила конгресс о сохранении американских военных в некоторых странах.

К примеру, армия США не будет покидать Афганистан, Ирак, Сирию, Иорданию, Турцию, Египет, Косово и Восточную Африку. Хотя американский контингент попал туда еще при прошлых президентах США, в том числе во время работы Байдена в Белом доме. Однако эти конфликты, вероятно, не относятся к «далеким краям».

Интересно также то, что в американском бюджете уже прописана военная помощь другим странам, в виде финансирования и других форм поддержки. В частности, она должна быть оказана Украине, где уже шесть лет продолжается внутренний конфликт. Вероятно, с точки зрения администрации Трампа, это обстоятельство также не станет способствовать продолжению «эпохи бесконечных войн».

Мирный президент

Впрочем, если говорить о нынешнем американском лидере, то его нельзя обвинить в развязывании военного конфликта и в полном смысле слова назвать «военным президентом». Фактически Трамп действует в мирном ключе, отчасти исполняя свое предвыборное обещание и стараясь вывести американских солдат из зон конфликтов. Такие решения уже озвучивались по Сирии и Афганистану, но полностью так и не были реализованы.

«Тот же самый [экс-глава Белого дома Барак] Обама за время своего президентства бомбил шесть-семь стран. В свою очередь, Трамп до сих пор не стал военным преступником. Американские сапоги топчут сирийскую землю, да, военные базы остаются, но нынешний президент не несет демократию в разные страны на крыльях американских бомбардировщиков», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Президент США думает о том, чтобы его переизбрали, продолжил эксперт, он не начинал каких-либо войн и не открывал новых баз, но увеличивает военный бюджет и заботится о своих избирателях.

К слову, о выходе «из бесконечных войн» Трамп уже говорил в прошлом году, когда анонсировал вывод войск из Сирии. «США, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней... Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — подчеркивал Трамп.

Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды «должны справляться с этой ситуацией», заверял президент США. В итоге после громких заявлений, лишь часть американских солдат ушла с северо-востока сирийских земель, освободив турецким военным пространство для начала операции против курдских формирований.

При этом Трамп хоть и не «военный президент», но больше своих предшественников сделал для общей дестабилизации ситуации в мире. С начала своего президентства он взял курс на разрушение международных соглашений из-за их «невыгодности США».

Из ключевых решений Белого дома, пожалуй, стоит выделить два — выход из ядерной сделки с Ираном и уничтожение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Первое решение повысило градус напряжения на Ближнем Востоке из-за восстановления американских санкций против Тегерана и дальнейшей антииранской кампании Вашингтона.

Второе же убрало одно из главных препятствий для начала новой гонки вооружений между Россией и США, последним связующим звеном является договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он истекает в 2021 году, для продления Вашингтон требует включения в соглашение Пекина, что крайне невыгодно КНР и вряд ли может быть исполнено.

Внутренняя дилемма

Однако в настоящее время фактически любое выступление Трампа необходимо рассматривать в контексте приближающихся выборов, так как до голосования осталось меньше полугода. В подобном случае президент отчасти повторяет свою прошлую предвыборную кампанию, которая строилась на аксиоме «Америка прежде всего».

С точки зрения Александра Домрина, это действительно было предвыборное выступление — прямое обращение президента к своим сторонникам. В особенности к тем, кто еще не определился за кого собирается пойти голосовать.

«Вряд ли кто-то из Вест-Пойнта пойдет голосовать за Байдена, но кто-то из них может вообще не голосовать, а Трампу нужна кооперация своих сторонников. Поэтому он напрямую обратился к своим избирателям и сказал им, что они не останутся без работы и финансирования — наш бронепоезд стоит на безопасном пути, но он в полной боеготовности», — резюмировал эксперт.

Как пишет Politico, глава Белого дома в преддверии общения с курсантами столкнулся с сопротивлением со стороны высокопоставленных американских военных, которые осудили его реакцию на мирные демонстрации, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Трамп в начале июня воспользовался силами нацгвардии для разгона акции у Белого дома, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли назвал «ошибкой», бросившей тень на репутацию военных.

Глава Пентагона Марк Эспер же открыто выступил против задействования армии для урегулирования протестов — эту меру активно обсуждали в Белом доме.

В свое речи президент США обошел стороной эти инциденты, лишь поблагодарив военных за оказание помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. При этом, как выступление Трампа отразится на его предполагаемом конфликте с военными, неизвестно, но все же президент уже не говорит об использовании армии в контексте демонстраций.

Если же делать выводы о влиянии речи президента на избирателей, то однозначных выводов пока сделать нельзя. Согласно июньскому опросу 270 to Win, за Трампа готовы проголосовать лишь 39% избирателей, а за Байдена — 49%. Тем не менее, исследование проводилось до выступление американского лидера в Вест-Пойнте, и новые результаты могут добавить ему несколько очков.