«Немедленно освободить»: Помпео заступился за осужденного Уилана

Американские власти возмущены приговором, который Мосгорсуд вынес американцу Полу Уилану за шпионаж в отношении России. США требуют немедленно освободить Уилана, которого осудили на 16 лет.

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«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства», — убежден Помпео.

Он напомнил, что заседание проходило в закрытом режиме, так как это дело секретно. «Возмущен сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», — добавил Помпео.

По словам главы американской дипломатии, российские власти «поставили под угрозу» жизнь Уилана, «игнорируя наличие у него заболеваний». «Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», — заявил госсекретарь США.

Задержание Уилана сотрудниками ФСБ состоялось в Москве в декабре 2018 года при проведении «шпионской акции». Американца обвинили в шпионаже в соответствии со статьей 276 УК РФ. Суть преступлений сотрудники правоохранительных органов не раскрывали. По данным ФСБ и гособвинения, Уилан получил флеш-карту с информацией, которая составляет гостайну, писал «Коммерсант». По данным издания, это был список личного состава одной из оперативных служб ФСБ. При этом брат ныне осужденного отмечал, что Пол приехал на свадьбу знакомых.

После задержания Уилана арестовали, отправив в СИЗО «Лефортово». Арест иностранного гражданина неоднократно продлевался. При этом защита указывала на жалобы Уилана на условия содержания под стражей. В российском МИД Уилана называли симулянтом. В декабре прошлого года в распространенном комментарии департамента информации и печати МИД было сказано, что здоровью гражданина США ничего не угрожает.

При этом, по данным внешнеполитического ведомства, был обеспечен доступ к Уилану представителей посольств США, а также Ирландии, Канады и Великобритании, гражданином чьих стран является Уилан.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывший морпех вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам ФСИН, угрожая им. Кроме того, он «пытался создать себе образ мученика». Между тем адвокат осужденного Владимир Жеребенков заявлял, что «в основе обвинения лежат провокационные действия оперативных сотрудников» и просил ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. Сам Уилан не признает себя виновным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что американца «невозможно» считать политическим заложником. «Он [Уилан] осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», — пояснил представитель Кремля.

Дальнейшую судьбу Уилана и в целом решение суда Песков отказался комментировать. «Кремль не занимается такими вопросами, в данном случае я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности», — подчеркнул он.

Тем временем адвокат Уилана допустил, что его подзащитного могут обменять на россиян, осужденных в США. По словам Жеребенкова, этот вопрос будет решаться после того, как приговор Уилана вступит в силу. Адвокат предположил, что возможен обмен на Виктора Бута или Константина Ярошенко. «Вопрос об обмене [Бута или Ярошенко] на Уилана обсуждается. <...> Пол хочет обжаловать, и мы сделаем это», — сказал он ТАСС.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Российского летчика экстрадировали в США. Там его обвинили в контрабанде наркотиков. Американские власти приговорили его к 20 годам лишения свободы.

Виктора Бута признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке. Задержали россиянина в 2008 году в Таиланде, после чего отправили в США, где его приговорили к 25 годам тюремного заключения.