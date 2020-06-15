«Не так просты»: Захарова оценила заявление МИД Украины о паспортах РФ

Российские паспорта дали жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возможность пересекать границу с Россией и стали ответом граждан Донбасса на действия Киева, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», — написала Захарова в Facebook

в ответ на недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что паспорта РФ для граждан ДНР и ЛНР — это «филькина грамота».

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«Обожаю интеллектуальную мощь современной украинской элиты. Про «филькину грамоту». Так Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников. Убитый Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский», — иронично добавила представитель ведомства.

«Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться», — заключила Захарова.

Ранее агентство «Укринформ» выпустило интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ответ на вопрос о том, что власти страны планируют делать с выдачей российских паспортов на территории самопровозглашенных республик «после даже гипотетических местных выборов», Кулеба сказал, что российские документы не имеют никакого значения для Украины.

«Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей — это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют», — заявил он.

Украинский министр добавил, что стоит «очень вдумчиво относиться к оценкам», которые киевские власти выражают в отношении «людей, которые берут российский паспорт на оккупированной территории». «Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за Россию «до Победное конца». Кто-то берет его из соображений бытового удобства — уехать, пересечь границу, какие выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения», — заверил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он также отметил, что некоторые граждане ДНР и ЛНР могут получать российский паспорт «из соображений безопасности — а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в «черный список». При этом он не пояснил, о каком конкретно списке идет речь.

«Поэтому давайте не будем чесать всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые. Ключевое здесь совершенно другое — что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику», — заключил Кулеба.

Тем временем, все больше граждан Донбасса получают российские паспорта. По указу российского президента Владимира Путина, эта система была упрощена, и с 24 апреля были отменены госпошлины за получение документа.

В день России, 12 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал на своей странице в Twitter статистику по получению российских паспортов жителями самопровозглашенной республики. «Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тысяч жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину», — отметил он в посте.