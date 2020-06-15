«Царукян — премьер»: Армения требует отставки Пашиняна

В Армении задержаны более 250 участников протеста в поддержку лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Для премьер-министра страны Никола Пашиняна, пришедшего к власти в результате «бархатной революции», это первые протесты.

14 июня дома у Царукяна и в офисах его партии прошли обыски сразу по нескольким делам. Его допросили по делу о подкупе избирателей во время выборов 2017 года, а также в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Кроме того, Царукян, как считают в Службе нацбезопасности Армении (СНБ), может быть замешан в афере с землей.

Как сообщает ведомство, администрация родового села политика Ариндж передала компании «Фирма Нью» 7,5 га сельскохозяйственной земли, после чего фирма, не изменив целевое назначение участка, разрешила на нем стройку. Также компания приобрела еще 0,8 га земли с незаконными постройками.

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При этом «Фирма Нью» входит в концерн Multi Group, владельцем которого является Гагик Царукян.

«Сельскохозяйственные угодья были признаны собственностью компании и переданы в ее распоряжение без соответствующей регистрации в кадастре. Чтобы избежать выплат, в ходе сделки были скрыты сведения о постройках на этих землях. Предназначение земель было изменено уже после продажи. Общий ущерб государству составил около 380 млн драмов (порядка $790 тыс.)», — говорится в сообщении СНБ.

По делу о подкупе избирателей была выявлена группа членов партии «Процветающая Армения», которые, по версии следствия, лично и через посредников организовывали многочисленные случаи подкупа во время предвыборной кампании парламентских выборов 2017 года. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу СНБ Армении.

«…Кандидатам партии были розданы сотни миллионов драмов в качестве взятки на выборах, чтобы проголосовать за партию. В ходе предварительного следствия было проведено около четырех десятков обысков, в ходе которых были конфискованы документы, содержащие компьютерные и подробные рукописные документы, которые касаются движения средств во время выборов: это суммы, предоставленные избирателям, активистам, плата за обучение студентов, анализ полученных голосов по распределенным суммам, а также другие фактические данные, относящиеся к уголовному делу, что дает основание для обоснованных утверждений о том, что они, в основном, были направлены на отчетность руководству партии», — говорится в сообщении СНБ.

Сам Царукян в сентябре 2018 года на встрече с членами пропорционального списка партии на выборах в Совет старейшин Еревана (муниципальный орган) заявил, что его партия поддерживает криминализацию получения предвыборных взяток.

«Я никогда никому из кандидатов не говорил, что нужно раздавать взятки. Всякие слухи о взятках — пустая болтовня, — говорил он. — Тот, кто подкупает избирателя, должен понести уголовную ответственность. Никто не может сказать, что Царукян раздает деньги. Если будет такое, я сам готов нести ответственность».

Также, по мнению СНБ, казино «Шангри-Ла», принадлежащее семье лидера «Процветающей Армении», нарушает налоговое законодательство и законы об игорном бизнесе, в результате чего государство недополучило 29,75 млрд драмов (около $62 млн).

Партия Гагика Царукяна занимает второе место по числу депутатов в парламенте Армении, ей принадлежит 25 кресел. 5 июня политик призвал к отставке премьер-министра. По мнению Царукяна, правительство Никола Пашиняна полностью не справляется со своей работой.

«Сегодня, видя все эти провалы и неудачи, считаю, что полностью, на 100%, нужно сменить правительство. Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы», — заявил Царукян, отметив, что он готов к сотрудничеству с «любой здоровой политической силой, руководителем общественной организации и лицами, которые озабочены будущим страны».

Начатые в отношении политика дела сам Царукян и его сторонники считают политическим преследованием.

«Конечно, это политическое преследование. Я же заявил, что они не справляются с ситуацией. Сейчас пандемия бушует в стране, через три месяца будет голод. Но я буду сыном падшей женщины, если отступлю», — цитирует слова Царукяна «Коммерсант».

Однако в правительстве Армении утверждают, что никакого политического подтекста в делах против Гагика Царукяна нет. Об этом, в частности, заявил журналистам вице-спикер парламента Ален Симонян.

«Этот процесс не содержит в себе никакого политического подтекста. Никакого политического решения на этот счет не принималось. Мы не стоим на пороге выборов», — сказал Симонян, добавив, что дела в отношении Царукяна были возбуждены до того, как он выступил с требованием отставки премьер-министра.

Тем не менее на улицы Еревана 14 июня вышли сторонники политика. После того как они объявили о начале сидячего пикета у здания СНБ, к месту проведения акции прибыли дополнительные силы полиции. Протестующие скандировали лозунги: «Никол, уходи!» и «Царукян — премьер». Примечательно, что два года назад, во время «бархатной революции», популярностью пользовался лозунг «Пашинян — премьер».

Правоохранительные органы, ссылаясь на запрет проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, требовали прекратить протест. Вскоре начались задержания.

В числе задержанных — члены Совета старейшин Еревана, члены партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» (третья по численности партия в парламенте).

Еще одна акция протеста прошла у зданий посольства США и Евросоюза в Ереване. Ее организаторы — общественные движения «ВЕТО» и «АдекваД». Лидеры последнего написали обращение послу США в связи со сложившейся в стране обстановкой.

«Посольства США и ЕС годами питали нас разными небылицами типа «демократия», права человека». Операция силовиков доказала, что все это применимо лишь к той части общества, которая не входит в их сеть агентуры. «Своим» дозволено все, и посольство даже слово не промолвит», — заявил член движения Артур Даниелян на своей странице в Facebook.

Члены движения прошли к зданию посольства США для передачи заявления, однако у входа стояли полицейские, потребовавшие прекратить акцию протеста. Активисты проигнорировали призывы, в результате чего были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Год назад представитель социал-демократической партии «Решение гражданина» Сурен Саакян, выступая в парламенте, призвал лишить Царукяна депутатского мандата и возбудить уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Лидер «Процветающей Армении» призывал ввести пошлины на импорт цемента, чтобы отечественный товар мог конкурировать с импортным аналогом. Между тем Царукян является собственником Араратского цементного завода, что и вызвало возмущение у некоторых депутатов.

Спикер парламента Арарат Мирзоян потребовал от лидера «Процветающей Армении» представить объяснения о своем бизнесе. Царукян пояснил, что после введения запрета на ведение предпринимательской деятельности для депутатов он передал свои акции в доверительное управление.

Спустя некоторое время следствие, рассмотрев заявление Саакяна, заявило, что не нашло в действиях депутата состава преступления.