Брюссель теряет власть: Евросоюз уперся в границы

15 июня страны-члены Евросоюза должны были снять внутренний пограничный контроль в рамках шенгенской зоны в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Как говорила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, после этого Европа сможет перейти к снятию ограничений для третьих стран.

«Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением», — добавила Юханссон.

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Передвижение по шенгенской зоне было остановлено в марте из-за пандемии COVID-19, страны постепенно возобновили пограничный контроль на границах со своими соседями, а большинство и вовсе полностью закрылось для борьбы с распространением заболевания. При этом в тот момент речи о какой-либо кооперации с Брюсселем не было, государства принимали решения, исходя из собственных национальных интересов.

История повторилась и с открытием границ ЕС, хоть власти объединения пытались продавить возобновление перемещений внутри шенгенской зоны с 15 июня — по факту этого не произошло.

Государства Евросоюза подходят к открытию границ самостоятельно, так же как и в момент их закрытия.

Каждый сам по себе

Большая часть стран использует осторожный подход, к примеру, Германия полностью сняла ограничения, а Венгрия разрешила въезд лишь жителям семи стран и сохранила обязательный двухнедельный карантин для путешественников.

В то же время Финляндия остается почти полностью закрытой, проверки отменены только для шести государств, остальные будут доступны только после 14 июля. Похожая ситуация в Норвегии и Испании. В целом, страны действуют с учетом выводов собственных специалистов по эпидемиологической ситуации в соседних государствах.

Избирательная политика ряда государств уже вызвала споры внутри объединения. Пострадавшей стороной оказалась Италия, для граждан которой многие изначально не собирались открывать свои границы, а также не рекомендовали своим жителям посещать указанную страну.

Как говорил бывший министр туризма Италии Джан Марко Чентинайо, в Европе что-то сломано, если существуют ограничения на передвижения для итальянцев, испанцев и шведов. «Задача ЕС — заботиться о фундаментальных принципах, таких как свобода передвижения людей и товаров, и гарантировать их», — отмечал политик.

Ситуация отчасти была урегулирована из-за общего улучшения эпидемиологической обстановки в Италии.

Главная проблема заключалась в том, что Брюссель активно требовал от стран Евросоюза последовательных и согласованных действий, однако в итоге государства зачастую игнорировали представленные рекомендации.

Эти события возымели не слишком позитивный эффект, наиболее пострадавшие от вируса Италия и Испания столкнулись с отсутствием поддержки со стороны партнеров по ЕС, сосредоточенных на помощи собственным гражданам. Впоследствии это запустило цепочку обсуждений о ценности «европейской солидарности», да и в целом — наличии единства между странами Евросоюза.

Проблемы Южной Европы сильно ударили по репутации объединения, но в особенности обнажили проблемы органов власти ЕС, которые фактически ничего не могли сделать для урегулирования ситуации. Стоит, правда, напомнить, что общей системы здравоохранения в Евросоюзе нет. Тем не менее власти ЕС последовательно пытались восстановить контроль над странами объединения, в частности за счет плана по открытию внешних и внутренних границ.

Внешний выход

Касательно открытия внешних границ Евросоюза пока нет определенной ясности, хотя Брюссель вновь пытается контролировать этот процесс. Еврокомиссия обещает представить подробные рекомендации в ближайшее время, с точки зрения ведомства к открытию можно будет приступать с 1 июля.

При этом, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, снимать ограничения для внешних стран можно только после снятия внутренних ограничений, что как минимум откладывает этот процесс до 14 июля из-за Финляндии. Наиболее важно действовать сообща, отмечал дипломат, к открытию границ необходимо подходить постепенно и согласованно.

Впрочем, вероятность того, что страны Евросоюза последуют рекомендациям Брюсселя в этот раз, кажется довольно призрачной. Учитывая, что на протяжении всей пандемии они игнорировали большую часть призывов органов власти ЕС.

И страны в своем праве. Согласно европейскому законодательству, юридические решения о порядке пересечения границ принимают правительства стран объединения, а не институты Евросоюза.

Однако отсутствие согласованного решения по открытию именно внешних границ вызывает беспокойство у Брюсселя, учитывая несколько неоднозначную статистику заболеваемости в той же Бразилии или США.