Зеркальные меры: Россия высылает чешских дипломатов

Россия высылает двух чешских дипломатов

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МИД России объявил двух сотрудников посольства Чешской Республики персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку двух российских дипломатов из Чехии в начале июня. Прага выслала россиян после новости о том, что некий мужчина прилетел из РФ с ядом в чемоданчике — для якобы покушения на местных политиков. Москва заявляла, что эти обвинения безосновательны и провокационны.

«Персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня», — говорится в заявлении МИД России.

При этом в Москве подчеркнули, что линия на обострение отношений с Россией в Чехии «возведена в ранг государственной политики» и подобное развитие событий МИД будет учитывать «в общем контексте наших отношений с Чехией».

При этом ранее 15 июня Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Чехии Витезслава Пивоньку в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла вызывали в связи с «недружественными действиями Праги». 6 июня она же подчеркнула, что Москва предпримет шаги в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии.

«Но, конечно, будут и ответные меры. Но самое главное, что это будут не только ответные, зеркальные или симметричные меры, но, конечно, это все будет учтено в выстраивании курса в отношении этого государства», — сказала Захарова.

Она также назвала высылку российских дипломатов «хамским и неприличным поступком». Напомним, двоих сотрудников посольства РФ в Праге объявили персонами нон-грата в связи с историей о якобы перевозке яда — рицина — для покушения на отравление.

Незадолго до этого пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что три недели назад в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был смертельный яд. Отрава, по версии пражских журналистов, могла предназначаться двум муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.

«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат»… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является», — говорится в Twitter российского дипломатического представительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщение Respekt «фейком» и очередным «раздражителем» в российско-чешских отношениях. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы попыток России отравить кого-то в Чехии не предъявлено.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. Ее слова передает РИА «Новости».

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие»,

— подчеркнула Митрофанова. Кроме того, она считает, что сообщения чешских газет — «бездоказательная провокация». Глава Россотрудничества добавила, что представитель ведомства в Чехии — «молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее».

Напомним, днем ранее пражское издание Seznam опубликовало интервью с неким Андреем К. Он, по данным чешских журналистов, руководил представительством федерального агентства РФ в Праге и привез яд. Впоследствии телевидение Чехии сообщило, что замешанный в рициновом скандале россиянин — это якобы российский дипломат.