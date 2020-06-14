Минимальные потери: Путин заявил об уверенном выходе из пандемии

Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19, неся минимальные потери. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает агентство РИА «Новости».

«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», – заявил российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что стабильный выход из пандемии продолжался и впредь. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», – сказал президент РФ.

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Неделей ранее Владимир Путин предположил, что россияне «прошли и еще проходят через суровые испытания» и сумели «выдержать их», так как «ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия». По словам президента РФ, эти ценности в народе сформировала российская история, и их «разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны».

26 мая российский лидер сообщил, что в стране пройден пик распространения COVID-19. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на начало мая. «С даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — сказала чиновница в ходе брифинга.

По словам Голиковой, эпидемия инфекции начала набирать обороты в стране, начиная с 17 марта. С того времени в РФ в 139 раз возросло количество ПЦР-исследований.

Напомним, еще 8 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны в третий раз с начала распространения коронавируса. «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил российский лидер.

Спустя три дня Путин предупредил о возможной новой волне эпидемии COVID-19, она может прийтись на конец октября-ноября — начало декабря нынешнего года. В связи с этим прогнозом президент поручил главам ведомств и госучреждений проконтролировать и подготовить резерв по аппаратам ИВЛ, кислородному банку на случай еще одной вспышки.

«План полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛ — 91,8%, то есть их используется, слава Богу, тоже незначительное количество. Что касается коек, оборудованных кислородом, то план перевыполнен, но и они используются [не полностью], свободно 34% от имеющегося коечного фонда», — добавил Путин.

Сейчас же в России наблюдается тенденция к снижению распространения вируса, ситуация вышла на плато, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению», — подчеркнула глава ведомства. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что обстановка с COVID-19 в РФ стабилизируется.

«Ситуация <...> дает повод нам заявить, что страна перешла в период стабилизации», — заявила замглавы правительства.

Она также добавила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия коронавируса, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались.

Напомним, в начале мая ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) отодвинули дату завершения пандемии коронавируса в РФ. По прогнозу исследователей, распространение COVID-19 в стране может полностью прекратиться 24 августа 2020 года.

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сам вирус — даже после существенного падения уровня заболеваемости и снятия режима самоизоляции — не исчезнет.