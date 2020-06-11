Трампа сместят военные: Байден пророчит переворот в США

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.

Реклама

Бывший вице-президент «абсолютно убежден», что военные сопроводят Трампа из Белого дома, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. Трамп «попытается украсть эти выборы», заявил Байден.

«Это моя самая большая проблема — моя проблема. Этот президент попытается украсть выборы», — сказал политик, признавшись, что он «горд» военными, которые недавно критиковали Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани назвала высказывания Байдена «нелепым заявлением», передает CNN.

Член палаты представителей Седрик Ричмонд, демократ из Луизианы, который является близким соратником Байдена, также допустил возможность военного вмешательства для обеспечения мирной передачи власти, если Трамп откажется признать поражение на выборах.

«Я верю, что высокопоставленные военные обеспечат мирную передачу власти», — сказал Ричмонд.

Неделю назад республиканцы в сенате заблокировали резолюцию демократов, осуждающую действия Трампа по разгону протестов.

Резолюция возлагает на главу Белого дома вину за то, что он «приказал федеральным офицерам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали на площади Лафайет в Вашингтоне в ночь на 1 июня 2020 года, тем самым нарушив конституционные права протестующих».

Демократы попытались использовать ускоренную процедуру для принятия меры, критикующей президента, единогласным голосованием, однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заблокировал резолюцию.

Демократы не стали оказывать поддержку президенту в кризисное для страны время. Этого, впрочем, ожидать и не приходилось: взаимоотношения лидеров Демократической партии с президентом находятся на грани вражды, а приближающиеся президентские выборы создают максимальную напряженность и выводят любое событие в стране в политическую плоскость.

Байден посещает места проведения протестов, поддерживая мирные демонстрации, и его риторика основывается на противопоставлении Трампу и его методам.

И если Трамп, признавая наличие проблемы с расизмом, все же осуждает протесты, призывает к порядку и называет участников протестов «мародерами, головорезами и радикальными левыми», то Байден, в целом, оказывает поддержку протестующим.

Стоит отметить, что на выборах президента афроамериканцы традиционно поддерживают Демократическую партию. На предыдущих выборах Трамп получил всего 8% голосов этой группы.

Между тем, согласно исследованию Pew Research Center, выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки, оно составит 66,7% по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время на выборах могут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев.

Для бывшего вице-президента сложившаяся в стране ситуация — отличная возможность лишний раз укрепить свою поддержку среди чернокожих избирателей и даже более того — лишить своего оппонента потенциальных 8% голосов.

Что касается Трампа, то в предвыборную кампанию он вступает далеко не с самым благоприятным для него фоном. Пандемия коронавируса не только практически полностью обнулила достижения главы Белого дома в национальной экономике, но и обострила некоторые проблемы США во внешнеполитическом направлении.

Речь идет не только о протестах в США, лидерстве страны по количеству выявленных случаев коронавируса и летальных исходов, максимально высоком уровне безработицы со времен Великой депрессии, но и об ухудшившихся отношениях с главным партнером на мировой арене — Евросоюзом.

Глава Белого дома хотел громко отпраздновать снятие карантина в США и стабилизацию эпидемиологической ситуации. Для реализации своей задумки он решил провести саммит G7 в своей резиденции Кэмп-Дэвид. Именно саммит мог стать первым очным мероприятием, на котором после месяцев карантина встретились бы мировые лидеры стран-членов «семерки».

Однако предложение главы Белого дома отклонила канцлер Германии Ангела Меркель и тем самым разрушила планы Трампа на триумфальное возобновление политического сезона. Официально позиция Берлина объясняется беспокойством в связи с коронавирусом.

Однако существует и другое толкование позиции канцлера: она опасается, что нетерпение Трампа связано с желанием использовать саммит как яркий и демонстративный жест в своей предвыборной кампании.