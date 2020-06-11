«Не мой президент»: Зеленский отрекся от Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший лидер страны Петр Порошенко предлагал ему свою помощь в начале президентства и хотел с ним встретиться, однако Зеленский отметил, что не увидел в этом никакого смысла.

«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент»,

— заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Реклама

Говоря о предложении Порошенко, президент Украины пояснил, что оно касалось взаимодействия с международными партнерами. При этом до проигрыша на выборах, Порошенко намеренно рассказывал «какие-то байки» о Зеленском союзникам Украины.

«Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич [Порошенко] или его люди. Вот и все», — сказал украинский лидер.

Впрочем, Зеленский признал, что все же встречался с бывшим президентом и поговорил с ним «о многом». По его словам, Порошенко говорил ему, что действительно хочет помогать Украине и предлагал «все забыть».

«С ним нельзя договариваться — это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — подчеркнул Зеленский, также отметив, что главная ошибка Порошенко в том, что он все еще считает себя президентом Украины.

Антипод Порошенко?

В последнее время Зеленский в своих заявлениях все больше пытается отстроиться от своего предшественника, выставляя себя в качестве абсолютно другого лидера страны. К примеру, на пресс-конференции по случаю годовщины своей инаугурации президент объявил, что всем отличается от Порошенко.

«Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может, не так красиво общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, но я такой как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого и именно так я работаю», — говорил Зеленский.

Однако его выступления несколько расходятся с политикой Киева по ключевым направлениям. В частности, противоречия наблюдаются по Донбассу, несмотря на позитивный импульс прошлого года — возобновление переговоров в рамках «нормандской четверки», — урегулирование фактически находится в тупике, в том числе из-за действий текущего правительства Украины.

На «нормандском саммите» согласовали вполне четкий перечень дальнейших мер по Донбассу — организация разведения сил на трех новых участках на линии разграничения, проведение обмена по формуле «всех на всех», полное соблюдение режима прекращения огня и начало работы по внедрению положений об особом статусе региона в украинскую конституцию.

Тем не менее, спустя полгода небольшие подвижки наблюдаются только по обмену пленными, но стороны пока не смогли приступить к полноценной реализации формулы «всех на всех». В остальном наблюдается сопротивление со стороны Киева, который никак не может договориться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР — избегая прямого диалога с представителями республик.

Кроме того, от Зеленского звучат предложения о работе в других форматах для урегулирования ситуации, критика в отношении минских соглашений вместе с желанием внести в них коррективы и отказ от переговоров с ДНР и ЛНР из-за их российских паспортов.

Таким образом, нынешний президент Украины отчасти повторяет политику Порошенко, хотя всячески пытается от нее откреститься во время публичных выступлений.

Аспект Донбасса особенно выделяется из-за того, что Зеленский фактически пришел к власти на волне обещаний о завершении войны, но за год так и не смог вывести переговоры из тупика.

Отказ от обещаний

Определенная схожесть политики Зеленского и Порошенко также наблюдается в продолжении дискриминации нацменьшинств на Украине законом о госязыке, хотя после инаугурации президент хотел проверить его на соответствие конституции. Однако теперь Зеленский утверждает, что никакого «языкового вопроса» в стране нет, несмотря на прямые обвинения в ущемлении прав меньшинств со стороны ряда европейских стран.

Игнорирование своих предвыборных обещаний, пожалуй, основная общая черта Порошенко и Зеленского. Оба лидера когда-то выступали за восстановление экономики Украины и тотальную борьбу с коррупцией, но особых успехов на данном поле не достигли. Более того, по последнему пункту больше всего внимания уделяется «прошлой власти» — Порошенко всячески поддерживал расследования против чиновников времен своего предшественника Виктора Януковича. Зеленский отчасти делает тоже самое в отношении политиков из администрации Порошенко.

При этом украинское общество, вероятно, чувствует отсутствие каких-либо ощутимых изменений, что отражается на рейтинге нынешнего президента, в июне он обновил свой исторический минимум.

Согласно опросу Киевского международного института социологии от 4 июня, Зеленского поддерживают лишь 37,6% респондентов, что более чем на 35% ниже показателей прошлого года.

Подобные изменения происходили и с Порошенко: он пришел к власти при рейтинге в 47,6%, впоследствии растеряв более 32% одобрения к концу 2015 года. В целом, начало пути двух лидеров достаточно похоже, они оба приступили к своим обязанностям с изменения состава Верховной рады и правительства, набирая популярность на волне громких обещаний перемен.

Посадить экс-президента

Впрочем, последние события показывают, что Зеленский собирается исполнить хотя бы одно из своих обещаний — оценить итоги работы Порошенко. В том же интервью «Украинской правде» президент заявил, что не может лично решать этот вопрос, так как не представляет суд.

«Человек должен «сидеть», если есть за что «сидеть». А за что «сидеть», устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд», — указывал Зеленский.

При этом на пресс-конференции в конце мая, он вполне открыто говорил, что Порошенко в будущем ожидает много «различных приключений и приговоров». В частности, скандал с утечкой, предположительно, разговоров экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом об увольнении украинских чиновников, Зеленский расценил как госизмену, хотя и признал, что выводы должны делать правоохранительные органы.

В целом, на Украине заведено уже более 10 уголовных дел в отношении Порошенко, до недавнего времени в них он фигурировал в качестве свидетеля. Однако 10 июня он стал подозреваемым по делу о превышении служебных полномочий, выразившемся в давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко в качестве первого заместителя председателя СВР.

Тем не менее ряд украинских СМИ считает, что это дело не позволит Зеленскому посадить своего предшественника. В стратегическом плане расследование тупиковое и ничем реально экс-президенту не грозит, пишет «Страна.ua», оно дает лишь площадку для пиара как Порошенко, так и Зеленскому.

Как пишет украинский политолог Виктор Небеженко в своем Facebook, скоро у правоохранителей закончатся пиар-поводы для подозрений и арестов Порошенко, но еще раньше закончится терпение у электората Зеленского, который ожидал увидеть бывшего президента в тюрьме.

«Вместо этого им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного коррупционера из старой или уже новой власти. Кажется, что президент Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности одновременно масштабно воровать и лихо управлять Украиной. А у самого Зеленского, пока не получается, ни то, ни другое», — резюмировал эксперт.