Президент Украины Владимир Зеленский раскается в будущем за свое негативное отношение к жителям Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

«Должно прийти раскаяние», — считает политик. Украинское руководство еще пожалеет о «лжи и клевете» в адрес крымчан, а также — о множестве блокад, разрыве экономических связей с Россией и попытках отказаться от общей исторической памяти, добавил Мурадов.

Кроме того, российский политик раскритиковал Зеленского за «принятие эстафеты [украинского] национализма из рук организаторов переворота». Стыдно президенту Украины должно быть и за «десятилетия унижения» крымских татар и русских Крыма, считает Мурадов.

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«Стыдиться надо <...> за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму», — продолжил вице-премьер региона. Наконец, Мурадов заявил, что Россия должна гордиться тем, что «спасла Крым от разрушения», а жителей полуострова уберегла «от неминуемых жертв».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут стыдиться присоединения Крыма в 2014 году. «Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — считает политик.

По его мнению, будущие поколения украинских и российских граждан не смогут «по-дружески, откровенно и нормально общаться», если Крым не вернется в состав Украины. Сколько лет понадобится для нормализации отношений между РФ и Украиной, Зеленский не знает, но он «убежден, что Крым вернется».

В конце февраля Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины. «Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — отметил он.

Зеленский также признал, что в ближайшее время Украина не в состоянии вернуть Крым. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра», — отметил он.

Наконец, Зеленский отказался «менять» Крым на мир в Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки», — заявил украинский президент.

Он также выразил мнение, что в Донбассе прекратится война, а в Крыму установится мир. Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украина называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул впоследствии, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт навсегда».

Вскоре после этого в Донбассе вспыхнул гражданский конфликт. Украинские власти в регионе начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающаяся уже более шести лет война унесла жизни более 13 тыс. человек, порядка 1,5 млн жителей региона бежали из страны.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и общался с украинскими военными, однако после этого визита случилась очередная эскалацию конфликта.