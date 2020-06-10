Американский эгоизм: куда США выводят войска из Германии

США предупредили Германию о своем желании сократить военный контингент на территории ФРГ, заявила заместитель официального представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер. По ее словам, у Вашингтона все еще нет окончательного решения в этом вопросе.

«ФРГ была проинформирована о том, что в американской администрации есть размышления о том, чтобы сократить воинский контингент в Германии»,

— добавила Деммер.

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Информация о планах США по выводу части своих войск из Германии появилась в начале июня. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, американский лидер Дональд Трамп якобы уже отдал соответствующий приказ Пентагону. Контингент США предлагается сократить на 9,5 тыс. человек к сентябрю. При этом в настоящий момент на территории Германии находится около 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Европейская перетасовка

Предложение о сокращении военного контингента США в ФРГ звучали и раньше. В частности, с таким призывом выступал бывший американский посол Ричард Гренелл, известный своей неоднозначной позицией в отношении Берлина. Дипломат еще год назад предлагал перебросить часть американских военных из Германии в Польшу в ответ на нежелание канцлера ФРГ Ангелы Меркель поднимать расходы на оборону в рамках НАТО до 2% ВВП.

Как писал Spiegel, Гренелл сделал немало для ухудшения отношений Вашингтона и Берлина. К примеру, он угрожал немецким компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» или жестко критиковал позицию Берлина по иранской ядерной сделке.

Многие заявления посла были критически восприняты оппозиционными политиками в Германии — их называли вмешательством в суверенную политику Берлина.

Впрочем, несмотря на отставку Гренелла, тема переброски военных США всплыла вновь.

Подтвердив наличие дискуссий по этому вопросу, США запустили цепочку обсуждений в западных СМИ на тему, куда могут быть отправлены американские военные из Германии. Наиболее обсуждаемым вариантом вновь стала Польша, а премьер страны Матеуш Моравецкий лишь подкрепил подозрения журналистов, выступив в поддержку подобного решения.

«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда США солдат действительно попадет в Польшу», — отмечал глава польского кабмина.

Однако у такого решения есть один немаловажный момент — переброска станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, а именно положения о размещении «субстантивного» количества военных альянса вблизи российских границ.

В таком случае усиление американского контингента на польской территории создаст дополнительную напряженность между НАТО и Россией, что вряд ли соответствует интересам альянса.

При этом нельзя исключать и в целом уход части американских военных с территории Европы, считает обозреватель Süddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер. По его мнению, Вашингтон может пойти на данный шаг, потому что европейцы уже в достаточной мере укрепили свою оборону под давлением США.

Впрочем, тут Трамп может столкнуться с внутренним сопротивлением. Ряд республиканцев в конгрессе уже призвали президента США отказаться от вывода части контингента из Германии, так как с их точки зрения это может «укрепить позиции России» в регионе.

Ряд политиков и вовсе называет подобное решение «одолжением» президенту России Владимиру Путину.

Тем не менее, официальной информации о том, как США собираются поступить со своими военными в Германии по-прежнему нет. Как говорила Деммер, решение находиться на стадии обсуждения, и неизвестно, решаться ли в Белом доме пойти этим путем.

Не стоит забывать, что вывод войск — в целом достаточно сложная логистическая задача. Да и Трамп уже не раз грозился убрать американских военных из Южной Кореи или Японии, но в итоге эти планы так и не были реализованы.

Американо-немецкая вражда

Кроме того, возникает вопрос о причинах, подвигнувших Вашингтон к обсуждению вывода своих солдат из ФРГ. Наиболее нереалистичной из теорий, возникших у западных обозревателей, стоит назвать «личную обиду Трампа» на Меркель из-за того, что канцлер Германии отказалась от участия в очном саммите G7 в США.

Глава правительства Германии объяснила свое решение общей ситуацией с пандемией коронавируса, которая хоть и пошла на спад, но все еще бушует в мире. В особенности напряженная обстановка наблюдается в США — мирового лидера по числу зараженных (более 2 млн) и погибших (почти 115 тыс.).

После отказа Меркель Трамп объявил о переносе саммита на осень, посетовав на то, что «большая семерка» не представляет должным образом то, что происходит в мире.

Однако говорить, что решение канцлера заставило президента США задуматься о выводе солдат из Германии, все же несколько неверно. Отношения Трампа с Меркель в целом нельзя назвать хорошими, за последние несколько лет между лидерами возникало не мало споров.

Пожалуй, среди ключевых трений стоит отметить повышение расходов на оборону и вопрос «Северного потока — 2», который США пытаются подавить с помощью санкций, а ФРГ вполне открыто поддерживает на всех уровнях.

Впрочем, в последний год к этим устоявшимся проблемам добавилась одна новая — взаимодействие Берлина с Пекином.

С начала весны Белый дом усилил антикитайский вектор своей политики, возложив на Китай ответственность за начало пандемии коронавируса и обвинив китайскую сторону в «контроле» над Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Впоследствии США приостановили финансирование и свое участие в ВОЗ, прикрываясь подозрениями в отношении КНР, призвав своих европейских партнеров обратить внимание на сложившуюся ситуацию, но столкнулись лишь с критикой, в особенности со стороны Германии.

Кроме того, Берлин не поддерживает санкционную политику Вашингтона по китайскому Гонконгу, у которого Пекин якобы отбирает независимость и в целом не слишком критично относится к своему стратегическому партнеру.

Отдельным аспектом стоит выделить стремление Евросоюза к крупному инвестиционному соглашению с Китаем. Как писал Politico, главным идеологом этого процесса выступает Германия, она же стремиться закрыть сделку за время своего шестимесячного председательства в Совете ЕС.

В совокупности все эти факторы мешают США в организации сплоченной кампании против Китая, что, вероятно, не слишком нравится Вашингтону.

Информацию о выводе войск в таком случае можно воспринимать как предупреждение для Берлина.

Снятию напряжения между США и ФРГ не способствовала даже отставка посла Гренелла, который откровенно игнорировался в ФРГ.

Кроме того, как отмечало DPA, его увольнение можно воспринимать как повышение. Скорее всего дипломат будет задействован в предвыборном штабе Трампа — а это значит, что Белый дом в целом устраивали его угрозы в отношении Германии.

«Америка прежде всего»

При рассмотрении последних решений и действий США не стоит забывать о приближающихся президентских выборах. По мнению обозревателей Der Tagesspiegel, план по выводу войск — «предвыборный маневр» Трампа, так президент США хочет показать американцам свою готовность к защите внутренних интересов страны.

Реализация этого плана фактически навредит Белому дому, уверены аналитики издания. Вероятность того, что Трамп все же пойдет на подобные меры, пока не слишком высока. Однако сами обсуждения вывода войск без кооперации с Берлином и другими членами НАТО, являются продолжением односторонней политики США в рамках альянса.

Последствием одного из подобных решений стала турецкая операция в Сирии, начавшаяся осенью прошлого года. Тогда США приняли решения вывести часть своих сил с сирийской территории, обсудив данный вопрос лишь с Анкарой и проигнорировав остальных союзников по НАТО.

Да и в целом, действий Трампа на международной арене носят односторонний характер, что лишь в очередной раз подтверждается лозунгом «Америка прежде всего». Одновременно с этим ухудшая положение США в глазах партнеров, а по ситуации с Турцией и Германией — отчасти дискредитирует образ единства в НАТО.