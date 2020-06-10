Искали 34 года: кто убил премьера шведского премьера

9 июня шведская прокуратура объявила о результатах расследования убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году.

Реклама

Главный прокурор Кристер Петерсон сообщил на онлайн пресс-конференции в Стокгольме, что прекращает расследование. Убийцей премьера прокуратура считает бывшего сотрудника страховой компании «Scandia» Стига Энгстрома, известного также как «Скандиа-мэн». В 2000 году он покончил с собой.

«Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый «Скандиа-мэн». Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто», — сказал Петерссон.

Следствию так и не удалось связать пули, найденные на месте преступления, с каким-либо оружием, а само орудие убийства так и не было обнаружено, сообщил он.

Улоф Пальме возглавлял правительство Швеции в 1969-1976 г. В феврале 1986-го он возвращался со своей супругой Лисбет из кинотеатра по одной из самых оживленных улиц Стокгольма. В тот день премьер-министр отпустил своих телохранителей.

Убийца подошел к супружеской паре сзади и сделал несколько выстрелов, сперва в премьера, затем в его жену, после чего скрылся с места преступления. Свидетелями происшествия стали более десяти человек.

По делу об убийстве были допрошены тысячи человек. Сначала за убийство экс-премьера был осужден Кристер Петтерссон: именно на него во время опознания указала Лисбет Пальме. Петтерсон был приговорен к пожизненному заключению, однако вскоре приговор бы отменен. Стиг Энгстром проходил по делу в качестве свидетеля, так как страховая фирма, в которой он работал, находилась поблизости места убийства.

В 2018 году журналист Filter Томас Петтерссон опубликовал расследование, которое он вел на протяжении 12 лет. В качестве подозреваемого он назвал Энгстрома — у него был доступ к оружию, он соответствовал описанию убийцы, а кроме того, он солгал полиции о своих действиях в вечер, когда был убит премьер. В частности, он заявлял, что пытался привести Пальме в чувство, однако эта информация не подтвердилась.

Предполагается, что мотивом убийства стали политические взгляды Энгсторма. Он поддерживал правое движение, в то время как премьер-министр был социал-демократом.

Улоф Пальме занимал довольно четкую и жесткую позиции относительно некоторых важнейших международных процессов. В частности, он критиковал режим апартеида в Южной Африке.

Все это время основной загадкой для полиции оставался именно мотив преступления. Не установив его в отношении Кристера Петтерссона, было принято решение отменить приговор.

Существовало сразу две основных теории. Одна из них соответствует версии следствия — убийство было совершено и организовано одним человеком из-за ненависти к социалистическим взглядам Пальме.

Вторая связана с участием сторонников или же представителей режима апартеида в Южной Африке.

Версия о том, что в убийстве премьер-министра играют роль его критика режима апартеида, поддержка Африканского национального конгресса и усилия по закрытию путей контрабанды оружия и нефти, связанных с режимом, существует давно. Однако веских доказательств этому так и не было предъявлено.

Как сообщало ранее The Guardian со ссылкой на источник, в марте представители разведки Южной Африки встретились со шведскими следователями. Однако неясно, шла ли речь о новых доказательствах в деле Пальме.

Встреча была проведена по инициативе Стокгольма. «Мы передали дело в шведское следственное подразделение. Сделали ли они с этим что-то, я не уверен», — сказал источник издания в Южно-Африканской разведке. В достоверности этой версии уверен шведский сотрудник одной из гуманитарных организаций Йоран Бьоркдаль.

В 2015 году генерал-майор Крис Тирион, возглавлявший военную разведку Швеции в последние годы существования режима апартеида, рассказал Бьоркдал, что ответственность за убийство Палме несет Южная Африка. «Я так думаю, да. Мне жаль это говорить, но да», — заявил он.

В октябре 2015 года Бьоркдаль встретился с военнослужащим военной разведки в Йоханнесбурге, который назвал ему имена южноафриканских боевиков, предположительно причастных к убийству Пальме, и предложил сотрудничество со шведским следствием в обмен на неприкосновенность для тех, кто причастен.

«Он сказал мне, что Южная Африка готова вести переговоры со Швецией, и поэтому он попросил меня вернуться домой в Швецию и дать этот ответ шведской разведке, — рассказал Бьоркдал The Guardian. — Я думал, что это было очень наивно, но я пытался облегчить дискуссию между Южной Африкой и Швецией, чтобы Швеция обеспечила иммунитет против судебного преследования при условии, что команда, которая совершила убийство, выступила и представила доказательства. Необходимость знать больше, чем необходимость наказывать».

В 2013 году бывший шведский дипломат Ян Стокласса также занялся расследованием дела об убийстве. Позже он написал книгу о связях режима апартеида с трагедией, но также не нашел убедительных доказательств.

Накануне Стокласс, комментируя запланированное на среду объявление шведской прокуратуры о результатах расследования, высказал свои опасения относительно того, что следствие выберет более простой путь.

«Это заставляет меня беспокоится о том, что они будут делать то же, что делали раньше: пойдут на более простое решение, объявив, что убийство совершил одиночка», — заявлял он.

Бьоркдаль также отметил, что Стокгольм может прекратить дело, так и не раскрыв его полностью.

«Это расследование имеет огромное значение для шведского народа, и его не следует закрывать, пока мы не будем полностью уверены, что инновационное сотрудничество с Южной Африкой не сможет решить эту проблему», — пояснил он.