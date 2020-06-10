«Главное – юридическая корректность, чтобы комар носа не подточил»

Селекторное совещание

Как стало известно «Газете.Ru», недавно в Администрации президента прошло селекторное совещание с региональными администрациями, на котором обсуждалась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию.

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Как рассказали «Газете.Ru» участники совещания, а также источник в АП, речь на нем шла о том, что если бы выборы состоялись сегодня, то явка была бы на уровне 50-51%.

Этот показатель вполне устраивает АП, а явка в 55% считается хорошей.

При этом главным приоритетом предстоящего голосования называется его легитимность, и именно на ней настаивает руководство внутриполитического блока.

Тем не менее в телеграмм-каналах и ряде СМИ в последние дни наблюдаются «утечки» о том, что на голосовании 1 июля якобы требуется явка как на уровне президентских выборов, и лишь показатель в 60% может считаться хорошим.

«Газета.Ru» попыталась выяснить, зачем кто-то ведет игру на «повышение» и кому это может быть выгодно.

«Насколько мне известно, в Администрации Президента в первую очередь нацелены на обеспечение легитимности голосования 1 июля, — говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. — В этой связи необходимо соблюсти разумный баланс между результатами и их последующей интерпретацией. Сформированные разными факторами объективные и субъективные условия, а также технологии голосования не предполагают чрезмерных итоговых цифр. Поэтому в АП косвенно неоднократно подтверждали, что явка чуть больше 50% и голосование за поправки на уровне 60% будут удовлетворительным результатом».

Повышенные же показатели резонно относятся к рисковым, поскольку будут подвергнуты сомнению, говорит он.

«Негативная манипулятивная кампания»

«Попытки отдельных экспертов круга уже сейчас, на этапе подготовки завышать целевые показатели голосования и сравнивать их с выборами прошлых лет, — элементы негативной манипулятивной кампании», — считает Чеснаков.

По его мнению, вбросы искусственно преувеличенных нормативов могут спровоцировать некоторых администраторов на местах на перегибы.

«Все же хотят быть в числе лидеров. То, что такое лидерство рискует обернуться претензиями к итоговой легитимности, исполнителями воспринимаются во вторую очередь. На общероссийском же уровне оппонентами специально создаются у различных аудиторий представления о преувеличенных задачах, чтобы потом обвинять организаторов в том, что они не справились. В целом, это все давно известная и беспроигрышная технология», — резюмировал Чеснаков.

Давным-давно в Администрации президента нет уже такой практики, как выставление нормативов для голосования, напоминает член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев: «Будь то речь о выборах губернаторов, будь то голосование по поправкам в Основной закон страны в данный момент... И все потому, что есть очень четкое понимание, что если ставить какие-то нормативы, то в порыве выполнения этих так называемых «норм» главы регионов и другие начальники могут перестараться и пойти незаконным путём».

Этот незаконный путь дискредитирует всю идею поправок, уверен он.

«Для Путина важна легитимность этих поправок, чтобы никто не напортачил. Чтобы не было в каком-то одном регионе, а тем более – в нескольких, чтобы вылезли какие-то белые нитки с обратной стороны, показывающие, что здесь что-то натянули, здесь обманули, здесь ещё что-то», — констатирует эксперт.

По мнению Матвейчева, абсолютно нормальной будет ситуация, если на голосование придет обычное большинство и за неким преимуществом поправки будут поддержаны.

«Власть устроит результат «50 на 60». То есть, более 50% явка, 60% поддержка. Всё, что будет выше этого результата – сами губернаторы понимают, что «55 на 65» – это уже отлично. Главное – юридическая корректность, чтобы комар носа не подточил. Чтобы никаких скандалов и срывов не было с этой позиции. Это позиция, которую и транслируют в регионы», — считает член экспертного совета ЭИСИ.

«Попытка аппаратной игры»

«А вот попытки задать некие цифры – это попытка подложить топор под компас, что называется – чтобы он не на Полярную звезду указывал, а на какое-то другое место. Губернаторов не обманешь, они не на телеграм-каналы ориентируются, а на то, что им говорят из администрации президента и на совещаниях. А вот некие чиновники, руководители предприятий – те могут начать какую-то штурмовщину», — добавил Матвейчев.

Он предположил, что данные о «нужных» цифрах в телеграм-каналах распространяют люди, которые хотят срывов. «Чтобы народ начали гнать под угрозой увольнения, чтобы начались массовые жалобы, забастовки, чтобы люди начали в соцсетях жаловаться, что их «погнали». За это схватится оппозиция и понеслось», — продолжил политолог.

По словам эксперта, есть и вторая версия, кто может это сделать.

«Это недоброжелатели, которые специально создают ситуацию, что «обещали 100%, а дали 99% – значит, плохо сработали» – создают завышенные ожидания, чтобы потом заявить о «гигантской недоработке». Мол, обещали огромные результаты, а тут 60-65%, почему не 75%… И так далее – попытка административной аппаратной игры. Подставить внутриполитический блок АП. А мол вот есть другие люди, которые могут обеспечить всё гораздо выше и больше… Вот причины появления этих вбросов», — резюмировал Матвейчев.