«Стоп, таракан»: как в Белоруссии готовятся к выборам

Белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому предъявлены обвинения по двум статьям — в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок и в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

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По первому обвинению ему может грозить штраф, арест, ограничение или лишение свободы до трех лет. По второму — ограничение или лишение свободы до шести лет.

Год назад Сергей Тихановский создал оппозиционный видеоблог «Страна для жизни». В начале мая он начал путешествие по регионам республики: блогер встречался с жителями Белоруссии и давал им высказаться о своих проблемах в прямом эфире.

Сейчас его канал на YouTube имеет 222 тыс. подписчиков, некоторые из видео набирают почти миллион просмотров (население Белоруссии по данным на 2018 год составляет около 9,5 млн человек). Тихановского уже задерживали по обвинению в организации несанкционированных массовых мероприятий. Сейчас блогер стал новым оппозиционным лидером. Его лозунгом, который подхватили сторонники Тихановского, стала фраза «Стоп, таракан!» — отсылка на усы президента Александра Лукашенко.

Оппозиционный блогер планировал принять участие в выборах президента, однако ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру из-за отсутствия в документах личной подписи Тихановского. На момент выдвижения кандидатов он отбывал первый административный арест за участие в акции против интеграции Белоруссии с Россией. Однако свою кандидатуру выдвинула супруга Тихановского Светлана.

Всенациональный протест

В конце мая в крупнейших городах республики прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты. Сбор подписей проходил и за кандидатуру Светланы Тихановской. В городе Гродно 29 мая на митинг пришел блогер. Когда к нему подошла женщина, спрашивая, зачем он собрал людей в разгар пандемии коронавируса, Тихановский назвал ее провокатором и попытался уйти.

В этот момент в толпе появились сотрудники правоохранительных органов. Они попытались задержать блогера, но толпа его отбила. Во время инцидента один из милиционеров упал. После этого на площадь пришел ОМОН. Они задержали десять человек, среди которых был и Тихановский.

По версии СК, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел». Тихановский и семеро его сторонников в настоящее время содержатся под стражей.

Задержание активистов спровоцировало большие протестные настроения в обществе. Уже на следующий день на пикеты в крупных городах страны выстроились большие очереди.

По подсчетам правозащитников, в Минске число людей в очереди достигло 2 тыс. человек. Одновременно с этим участники скандировали лозунги: «Выпускай!», «Свободу» в поддержку Тихановского и его сторонников.

Очереди за подписями образовались также в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве, то есть почти во всех крупных городах страны. Во многих из них прошли задержания активистов.

В день задержания блогера президент Белоруссии высказался о Сергее Тихановском, упомянув случай, когда оппозиционер заступился за участника пикета, которого хотели оштрафовать.

«Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам, — заявил президент. — Мне уже нелегко приходится, сдерживая их [сотрудников правоохранительных органов]. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это понимают».

Помимо этого, президент, высказываясь о фигуре Тихановского, намекал, что за активистом стоит правительство другой страны: «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам».

После этого Лукашенко вспомнил об интервью Сергея Тихановсокго российскому «Коммерсанту». «Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем», — заявлял Лукашенко.

Задержание оппозиционного блогера и выдвижение ему обвинений может еще больше подстегнуть протестные настроения белорусов.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, августовские выборы пройдут под эгидой протестного голосования. Об этом говорит сам факт того, что на этих выходных граждане страны продемонстрировали готовность стоять в километровых очередях, чтобы поставить подпись за альтернативных кандидатов.

«Наличие достаточно ярких кандидатов крайне нервирует Лукашенко. Еще не закончился сбор подписей, а он приступил к силовому решению проблемы. Понятно, что Лукашенко ни от какой власти не откажется, — считает эксперт. — Рассчитывая на то, что осенью планируется изменить конституцию страны, создать инструмент передачи власти по наследству, (у Лукашенко три сына), то, конечно, он за власть будет бороться яростно».

Действительно, нынешние выборы отличаются наличием ярких альтернативных кандидатов в президенты. История с Тихановским уже дала дополнительный импульс кампании его супруги Светланы. Помимо нее о своем намерении принять участие в президентской гонке заявили также банкир Виктор Бабарико, дипломат и создатель белорусского «Парка высоких технологий» и бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало. Обо всех трех кандидатах Лукашенко уже высказался в негативном тоне.

Европейский фактор

Инцидент с Тихановским также вызвал критику Евросоюза. Брюссель пристально наблюдает за всеми выборами в республике. То, как проходят голосования в республике, влияет на оценку ЕС ситуации в стране и двусторонние отношения постсоветской республики с Европой. В отношении Белоруссии действуют санкции Евросоюза, которые были введены в 2004 году из-за в исчезновения критиков власти в Минске. Брюссель считает, что в республике не соблюдаются права человека, а также нарушаются принципы демократии.

Однако в 2016 году ЕС начала двигаться постепенно в сторону послабления ограничений в отношении республики. 13 мая 2020 года Европарламент одобрил большинством голосов соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией — процесс переговоров по этому вопросу длился с 2014 года.

Нынешние выборы президента могут, впрочем, обнулить наметившийся прогресс в отношениях Минска и Брюсселя.

9 июня официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Евросоюз считает выдвинутые Тихановскому и семи его сторонникам обвинения необоснованными.

«В свете произвольного характера задержания и преследования господина Тихановского ЕС по-прежнему призывает освободить его незамедлительно и без дополнительных условий, а все обвинения против него и других активистов снять», — заявил Стано.

После голосования по вопросу упрощения визового режима в Европарламенте заявили, что любая из сторон сможет в любой момент разорвать соглашение об упрощении выдачи виз «по любому поводу», в том числе и «по соображениям прав человека и демократии».