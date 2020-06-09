«Гигантское давление»: Китай выбивает США из Европы

Китай и Евросоюз приступили к десятому раунду стратегического диалога на уровне глав дипломатических ведомств. На повестке дня дальнейшее обсуждение развития двусторонних отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и ЕС, этот юбилей ознаменовался активизацией их двустороннего сотрудничества.

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Как пишет South China Morning Post, председатель КНР Си Цзиньпин увеличил число телефонных переговоров с европейскими лидерами. В частности, в этом году он уже четыре раза общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и пять раз с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для сравнения: за этот же период у Си Цзиньпина было всего два контакта с американским лидером Дональдом Трампом, да и то в начале 2020 года.

Подобная ситуация объясняется антикитайской политикой Белого дома, который возлагает на КНР ответственность за пандемию коронавируса, а также критикует Пекин за реакцию на протесты в Гонконге и «контроль» над Всемирной организацией здравоохранения. Китай отвечает США взаимностью и указывает на проблемы Вашингтона по борьбе с коронавирусом, жесткость администрации Трампа при подавлении массовых протестов против расизма и несостоятельность подозрений в отношении КНР.

Ухудшение американо-китайских отношений фактически застопорило переговоры по завершению «торговой войны» и заключению взаимовыгодного соглашения.

В подобных условиях КНР отчасти разворачивается в сторону Евросоюза, который в целом не поддерживает антикитайскую политику США. Лидеры ЕС хоть и высказывали обеспокоенность по ситуации в Гонконге, но не обещали предпринимать санкционных мер, как это сделал Вашингтон. С точки зрения обозревателя South China Morning Post Кигана Элмера, в Европе также активизировались силы, настроенные на диалог с Пекином.

Европейский интерес

Последние действия США подталкивают ЕС к сотрудничеству с Китаем. Так, Трамп пообещал ввести пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не отменит пошлины на американских лобстеров. Кроме того, Белый дом решил к сентябрю вывести 9,5 тыс. американских военных из Германии, не уведомив об этом своих европейских партнеров по НАТО.

«Это сложно. <...> Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с вооруженными силами США. Это в интересах обеих стран», — прокомментировал этот шаг глава МИД ФРГ Хайко Маас.

И если в последнее время отношения Германии и США характеризуются как «сложные», того же самого нельзя сказать о связях Берлина с Пекином.

Как писал Politico, ФРГ активно способствует заключению важного инвестиционного договора между Пекином и Брюсселем. Германия играет в сделке особую роль, так как с начала июня председательствуют в Совете Евросоюза.

Ожидается, что сделка будет заключена в сентябре во время саммита ЕС — Китай, но пока переговоры находятся в небольшом тупике из-за споров сторон о правилах доступа на внутренние рынки.

Проблемы также возникают на фоне череды скандалов с «угрозой безопасности» со стороны сетей 5G от китайской компании Huawei и отсутствия обещанного масштабного открытия рынка КНР для европейских фирм. Впрочем, разговоров об отказе от соглашения не ведется, стороны пытаются преодолеть противоречия путем переговоров.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов,

Китай довольно своеобразно смотрит на Европу, выбирая различные подходы для работы с разными европейскими государствами.

«Есть группа стран-лидеров: Великобритания, Германия, Франция и Италия, куда КНР инвестирует в технологические стартапы, высокотехнологичные заводы и так далее. И есть другая группа государств, которая называется 18+1. Это в основном страны Восточной и Центральной Европы, значительно более бедные, чем остальные. Здесь Китай выступает в качества главного инвестора, поэтому эти государства значительно больше от него зависят», — отметил эксперт.

Американское давление

Стремление Китая и ЕС к заключению инвестиционной сделки ожидаемо вызывает недовольство США, которые пытаются уменьшить число европейских партнеров Пекина. По словам Маслова, Вашингтон сосредоточился на расколе группы 18+1, из которой уже могут уйти Польша и Румыния: под воздействием США они отказались от ряда совместных с КНР проектов. В частности, Бухарест не стал соглашаться на совместное с Пекином строительство АЭС.

«Китай понимает, что главная задача США — вбить клин между ним и Европой, поэтому он активизирует взаимодействие с европейскими странами. Это важно, так как Европа является одним из крупнейший реципиентов китайских товаров, многие дороги из КНР замыкаются именно там», — добавил эксперт.

При этом Маслов не согласился с тем, что Евросоюз в какой-то степени отворачивается от США. По его мнению, европейские политики скорее ведут игру с обеими сторонами, в том числе в плане инвестиций и поддержки.

«Гигантское давление со стороны США на Европу скорее всего будет, но пока у Китая тут больше шансов выиграть. Он первым вышел из критической фазы коронавируса и стагнации экономики, а также предлагает реальные инвестиции в новые европейские стартапы. Европа скорее всего пойдет на эту сделку», — резюмировал эксперт.