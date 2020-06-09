«Приедет ли Китай?»: как будут разоружаться США и Россия

В США анонсировали новый раунд переговоров о ядерном разоружении с Россией. Об этом накануне заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Приглашение на переговоры получил также Китай.

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«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?» — написал он на своей странице в Twitter.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сегодня подтвердил договоренность с Вашингтоном о проведении переговоров. Он также заявил, что встреча состоится 22 июня в Вене.

«22 июня в Вене пройдет встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности на уровне с российской стороны заместителя министра иностранных дел, с американской — спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов», — цитирует его слова РИА «Новости».

Правда, Китай отказался от участия в переговорах по ядерному разоружению. Такую позицию Пекин высказывает не впервые. Каждый раз, когда США заявляют о необходимости присоединить к переговорному процессу Китай, ему приходится повторять одно и то же.

Сегодня официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, заявляя об отказе КНР, указала на тот факт, что Пекин четко высказал свою позицию по этому вопросу.

«Это их обычное поведение, когда они хотят переложить ответственность на других. В последние годы Соединенные Штаты вышли из ряда международных соглашений, среди них — Совместный всеобъемлющий план действий, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международный договор о торговле оружием, Договор по открытому небу, а сейчас они обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Когда официальное лицо такой страны говорит о переговорах доброй воли, это абсурдно», — сообщила Хуа Чуньин.

Договор СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших ядерных арсеналов в мире. Его действие истекает в феврале 2021 года.

Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет выглядят размыто. Почву для опасений создает, например, выход Вашингтона из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вашингтон заявляет о необходимости привлечь Китай к переговорам уже давно. Каждый раз, когда из США поступают подобные заявления, Пекин последовательно опровергает любую возможность своего участия. По мере приближения срока истечения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) такие заявление стали звучать все чаще.

Китай настаивает, что арсеналы его ядерных запасов намного меньше, чем у России и США. Соответственно, согласно позиции Пекина, ему попросту нецелесообразно налагать на себя дополнительные ограничения, подключаясь к договору.

«Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам [РФ и США по разоружению]», — заявлял в ноябре 2019 года директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в Москве на Конференции по нераспространению.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, ядерным оружием владеют девять стран.

Число ядерных боеголовок в мире составляет 13 865 единиц. Россия и США имеют примерно по 6000 боеголовок, за ними следуют Франция с 300, Китай — с 290, Великобритания — с 200. Индия и Пакистан имеют примерно по 100 боеголовок, Израиль — около 80, Северная Корея — 20-30.

Выходит, что вместе Вашингтон и Москва владеют около 90% от всего ядерного оружия, при этом Пекин не занимает даже третье место по размеру арсенала.

Привлечь Китай к участию в переговорах также сложно из-за собственной политики Пекина, которая в том числе основывается на сдерживании ядерного потенциала Индии.

Несмотря на четкую позицию Пекина, Белый дом, судя по всему, намерен настаивать на своем. Американская сторона ожидает значительного увеличения ядерных запасов КНР и поэтому стремится включить Пекин в дискуссии с Москвой и Вашингтоном.

Между тем в США рассчитывают, что в этом вопросе им поможет Россия. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте, администрация президента США пытается заручиться поддержкой Москвы.

Источник не исключил, что Вашингтон захочет продлить действие СНВ 3 при условии, что Россия подтвердит свою готовность заключить трехсторонний контроль над вооружением и поможет усадить Пекин за стол переговоров.

Москва, однако, также не раз заявляла о том, что не намерена действовать в этом направлении.

«Американцы считают, что без КНР бессмысленно продолжать. Если КНР захочет, мы тоже будем участвовать, но КНР уже много раз официально заявила, что не будет участвовать в такого рода переговорах, объяснив это тем, что структура ядерных сил Китая радикально отличается от ядерных сил США и РФ. Мы заявили, что уважаем эту позицию и не будем заставлять Китай эту позицию менять. С какой стати? Как вообще можно заставить? — говорил ранее глава МИД России Сергей Лавров. — США почему-то убеждены, что мы должны взять на себя роль уговорить Китай откликнуться на предложение Соединенных Штатов. Я считаю, что это просто непонятное предложение. У США прекрасно налажены каналы диалога с КНР».

Для Москвы и Пекина стратегия Вашингтона выглядит как предварительный поиск отходных путей. Когда Белый дом объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то в том числе сослался и на наличие большого числа таких ракет у Китая. Перед тем, как выйти из ДРСМД, США также заявляли о необходимости подключить КНР к обсуждению.

Вместе с тем нынешняя система контроля над вооружениями действительно нуждается в серьезном обновлении, в частности, она должна распространяться и на другие ядерные страны, а также покрывать не только стратегические ядерные вооружения, но и все средства, с помощью которых страны могут нанести друг другу стратегический ущерб, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В любом случае, надо понимать, что даже по своей форме и по своему содержанию новая система контроля над вооружениями будет фундаментально отличаться от того, что есть сейчас, от того, что нам досталось в наследство от «холодной войны». Речь не будет идти о каком-то одном большом договоре, речь будет идти о совокупности соглашений режимов, либо двусторонних, либо многосторонних», — отмечает эксперт.

Однако подключение Китая к нынешнему российско-американскому соглашению невозможно, в том числе и поэтому странам стоит уже сейчас задуматься о перестройке системы поддержания стратегической стабильности с нуля.

«И на выработку этой новой системы, я думаю, уйдет не один год, потому что здесь, действительно, надо начинать с азов, с понимания природы, с оценки угроз и так далее. Полгода-год на это не хватит, требуется гораздо больше времени, но то, что США готовы и совершают телодвижения в сторону того, чтобы не создавать политико-правовой вакуум, пока ведутся эти переговоры, — это уже позитивный шаг», — считает Дмитрий Суслов.

Ранее Маршал Биллингсли заявлял, что у США есть список требований к России и Китаю в отношении более широкого соглашения о контроле над вооружениями. В новом соглашении, как рассчитывает Вашингтон, России пропишут более строгие меры проверки и более серьезные требования, предполагающие контроль над всем ядерным оружием, а не только стратегическими боеголовками.

Однако и договоренность о встрече 22 июня уже можно рассматривать как смягчение позиций Белого дома. Переговоры с Россией о контроле над вооружением станут для Биллингсли первыми.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями ранее демонстрировал достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

«Мы знаем, как победить в этих гонках, и мы знаем, как предать противника забвению. Если мы должны, то мы сделаем это, но мы уверены, что хотели бы избежать этого», — заявил 21 мая Биллингсли в ходе выступления в Гудзоновском институте.