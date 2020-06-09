Вместе с Китаем: в США грозят России новыми санкциями

Американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби сообщил о новых санкциях в отношении России и Китая. Его слова передает телеканал Fox Business.

«Предполагается, что завтра [9 июня] <...> будут представлены и подробно изложены новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», — заявил член Конгресса США.

По его словам, новое предложение Республиканской партии связано с истечением срока оружейного эмбарго, наложенного на Иран. Кроме того, добавил Стьюби, его фракция предложит запретить финансовую помощь Ливану со стороны Америки.

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В конце февраля президент США Дональд Трамп утвердил продление еще на один год санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году. «Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине <...> продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — заявил Трамп.

Он также обвинил РФ в угрозе миру и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Воссоединение Крыма с Россией президент США назвал «незаконной аннексией» и обвинил Москву в применении силы на Украине.

«Необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с [событиями на] Украине», — говорится также в уведомлении.

Указ 13660 был подписан еще президентом Бараком Обамой, это произошло 6 марта 2014 года — до референдума в Крыму. Этот акт вместе с указом 13661 от 16 марта 2014 года установили режим чрезвычайного положения в США, а также ввели персональные санкции против ряда представителей российской элиты. В списке были члены политического и военного руководства, а также российского бизнеса.

Третий указ Обама издал 20 марта 2014 года. Акт №13662 позволил США вводить санкции не только против политиков, но и против бизнесменов и компаний. OFAC издало несколько директив, объясняющих, какие именно финансовые операции запрещено вести с лицами, попавшими под секторальные санкции. Этот указ стал основой для введения секторальных санкций в отношении России — больше всего российская экономика страдает именно от него.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685. Согласно этому указу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму. Указ затрудняет работу банков и поэтому многие российские банки «с именем» используют третьи структуры для ведения банковских операций.

Президент США может снять большинство санкционных ограничений в любое время, так как они наложены исполнительной властью.

Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов после мартовского референдума в 2014 году. В поддержку воссоединения с Россией проголосовали 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе.

В октябре 2019 года сенаторы США Марко Рубио и Бен Кардин потребовали ввести новые санкции против российских властей.

«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции,

заключения под стражу по политическим причинам многих граждан», — говорится в письме, под которым поставили подписи более 10 американских сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партий.

Рубио и Кардин требуют задействовать известный акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» вместе с «Глобальным актом Магнитского». Эти документы подразумевают адресные санкции в отношении тех, кто нарушает права человека.

В США закон Магнитского был принят конгрессом и подписан также Бараком Обамой в декабре 2012 года. Принятие этого документа было вызвано смертью юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве.

Кремль расценил введение американский санкций как вмешательство во внутренние дела России, а МИД РФ охарактеризовал этот шаг как «провокацию».