Америка отвернулась, Европа позабыла: куда дрейфует Британия

Великобритания после Brexit видит себя неким связующим элементом в отношениях США и Европы, и этот взгляд выстраивается вокруг особо тесных связей между Лондоном и Вашингтоном, которые, по задумке, должны сложиться после выхода Британии из состава ЕС. Однако такие надежды после выборов президента США в ноябре могут и не стать реальностью. И ситуация для Лондона может сложиться не самым благоприятным образом независимо от того, кто будет возглавлять Белый дом на протяжении следующих четырех лет.

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The Guardian пишет о дискуссии, которая развернулась в кругах высокопоставленных британских дипломатов и консервативных специалистов по внешней политике, которые полагают, что особые отношения с США, на которые ставят действующие британские власти, могут закончиться в случае победы Дональда Трампа.

Однако не лучшим для Лондона может обернуться и президентство демократа Джо Байдена, при котором Вашингтон в качестве приоритетного партнера для переговоров будет рассматривать Евросоюз, а не Великобританию.

И ситуация здесь, действительно, достаточно неоднозначная. С одной стороны, британские эксперты отмечают дефицит «американского лидерства» при руководстве США Трампом. Особенно остро это проявилось на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Нынешняя администрация Белого дома и ранее демонстрировала большую заинтересованность во внутренних вопросах, нежели во внешних. Этому же способствовали и действия Демократической партии, которая в течение долгого времени была сосредоточена, в основном, на поиске «российских связей Трампа».

Сохранение текущих трендов в американской политике грозит разрушением трансатлантических связей, уверены в Лондоне.

«Если мы получим еще четыре года нынешнего руководства [в США], некоторые из связей, цементирующих единство Запада и единение Европы и Америки, будут утрачены навсегда», — говорит один из бывших британских послов, пишет The Guardian.

С другой стороны, опасения вызывает и тот факт, что нынешняя «химия» в отношениях США и Великобритании выстраивается на основе личных коммуникаций главы Белого дома Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона. Изначально Джонсон воспринимался как близкий Трампу по духу лидер, однако уже сейчас стало очевидно, что важность этих «особых отношений» была несколько переоценена.

В свою очередь, в случае победы Джо Байден может взять курс по ориентирам своего бывшего начальника — Барака Обамы. В таком случае основным собеседником Вашингтона может стать Евросоюз и, в частности, Берлин. Великобритания же, опасаются дипломаты, после Brexit может оказаться за бортом.

«Если мы получим президентство Байдена в США, то отношения будут сфокусированы на Европе, Германии и Франции, а [Великобритания] может почувствовать себя, будто ею пренебрегли», — говорит тот же дипломат.

И в этом случае опасения, действительно, могут быть оправданы хотя бы тем, что в последнее время исторически США выясняли позицию Европы не в Лондоне, а в Берлине — в частности, Обама по тем или иным вопросам первым делом звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Все это в конечном итоге указывает на некоторую несамостоятельность внешней политики Лондона. Бывший министр международного развития консерватор Рори Стюарт в ходе своего выступления в Кембриджском университете заявил, что большая часть инфраструктуры британского МИДа заточена на тесное сотрудничество с Вашингтоном, и такое положение дел характерно для лондонской дипломатии на протяжении длительного периода времени. В такой конфигурации любое изменение внешнеполитических предпочтений США в условиях развития Великобритании после Brexit существенно отразится на международном положении британского правительства.

Лондон слишком долгое время находился в фарватере американской внешней политики, что привело к состоянию, при котором совпадение дипломатических позиций Великобритании с позициями США воспринималось в международном сообществе как нечто само собой разумеющееся.

«Любые изменения в этом направлении потребовали бы переосмысления [британским] министерством иностранных дел, поскольку оно иногда не имеет ни малейшего представления о том, как будет выглядеть независимая политика», — заявил Стюарт.

В этом ключе, продолжают британские дипломаты, куда логичнее выглядит попытка сформировать альтернативный и более широкий альянс, который бы ослабил внешнеполитическую зависимость Лондона от Вашингтона. Вместе с тем какую модель может подобрать Британия после выхода из Евросоюза, остается не до конца ясным.

Но и Трамп, с которым у Джонсона есть личный контакт, не внушает доверия британским экспертам. Экс-глава разведки MI6 Джон Соуэрс называет его «наиболее сложным президентом» для страны.

«[Трамп] на самом деле не чувствует себя частью трансатлантического сообщества, он не верит в альянс. Он действительно не верит в американское лидерство в мире. В ходе нынешней пандемии мы впервые видим, что кризис проходит без американского лидерства. Если его переизберут на второй срок, некоторые из изменений, которые мы видели в последние несколько лет, станут неотъемлемыми и укоренившимися, и тогда точно Великобритания не станет тем мостом между США и Европой. Нам потребуется тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами», — сказал Соуэрс.