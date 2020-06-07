«США создают хаос»: Макфол нашел в протестах русский след

Обвинения со стороны бывшего посла США в Москве Майкла Макфола в отношении России в причастности к разжиганию беспорядков в американских городах являются «бредом», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Реклама

Он напомнил американскому дипломату, что американские войска и политики осуществляют деструктивные действия на Ближнем Востоке.

«Вы оккупируете целые страны, такие как Ирак; другие уничтожаете, создаете хаос и рабство, как в Ливии», — написал российский сенатор в Twitter.

Также он напомнил, что США приносят нестабильность в регионы, где рождаются такие террористические организации, как «Исламское государство» (запрещена в России).

«США поддерживают джихадистов, сражающихся против легальных правительств, как в Сирии… А вы все еще говорите о России? Бред какой-то», — заметил российский парламентарий.

Ранее Макфол разместил в сети видео с очередной акции протеста в США, на которой бастующим противостоят полностью экипированные силовики с щитами, но без опознавательных знаков.

«Путин отправляет «маленьких зеленых человечков» для аннексии и оккупации территории. А мы нет. Мистер Трамп, вы на самом деле еще больше подрываете и без того рухнувшее уважение к правоохранительным органам этими действиями», — таким комментарием Макфол снабдил ролик.

Кроме того, он опроверг обвинения в том, что США вторглись в Ирак.

«Это было неправильно для России аннексировать Крым. Я все время критикую свое правительство за противоправные действия. Вы должны время от времени критиковать свое собственное правительство», — добавил Макфол.

В ответ на это Пушков указал, что отзывы американских политиков и простых граждан никак не повлияли на политику властей США по разрушению стран.

«Вопрос не в критике — критика не отменила агрессию США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что за последние 20 лет США совершили слишком много ошибок в ряде стран, чтобы преподавать России международное право.

Придерживайтесь закона — и только тогда вы сможете учить других», — подчеркнул член верхней палаты российского парламента.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

В итоге не менее 11 человек погибли в США во время протестов. Большинство скончавшихся — афроамериканцы. Они лишились жизни в ходе демонстраций, которые проходили в таких городах, как Чикаго, Детройт, Омаха, Девенпорт, Окленд и Луисвилл.

И такая картина наблюдается не только в американских городах. Так, 2 июня мирная акция за расовое равенство обернулась насилием и в Париже.

В мероприятии принимали участие около 20 тыс. человек, сообщал местный штаб полиции. Сначала они спокойно протестовали у здания суда на окраине города, однако потом одна часть толпы пошла в центр Парижа, где их остановил полицейский кордон, а вторая половина начала оскорблять и провоцировать дежуривших правоохранителей.

Полицейским несколько раз пришлось прибегнуть к слезоточивому газу — в ответ активисты стали кидаться бутылками и другим мусором. Позже они выстроили баррикады из прокатных велосипедов и самокатов посреди проезжей части и подожгли их.

1 июня акция против расизма прошла на площади Дам в Амстердаме. В ней, по данным Reuters, приняли участие около 10 тыс. человек.

Участники мероприятия скандировали лозунги в поддержку протестующих в США, держа в руках плакаты с надписями: «Жизни черных имеют значение», «Справедливость для Флойда», «Молчание — это предательство», передавала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

31 мая акции за расовое равенство прошли в Лондоне и Берлине. Тысячи митингующих собрались на Трафальгарской площади в центре Лондона. Они встали на колени и скандировали: «Нет справедливости, нет мира», после чего прошли маршем мимо здания парламента, завершив акцию у посольства США.

По данным берлинской полиции, две тысячи человек протестовали у посольства США в столице Германии — они держали плакаты с надписями «Правосудие для Джорджа Флойда», «Хватит нас убивать!» и «Кому теперь наступят на шею?».

После одной из акций протеста были задержаны двое полицейских, которые чуть не убили пожилого мужчину во время акции в Буффало, штат Нью-Йорк.

Американские СМИ показали видеозапись с протестов из Буффало. На распространенных местным телевидением кадрах видно, как по улице идут полицейские в обмундировании и с резиновыми дубинками.

В момент, когда к одному из них подошел пожилой мужчина 75 лет, сотрудник полиции толкнул его и, падая, мужчина ударился головой об асфальт. На ролике видно, что после этого на землю потекла кровь.

Известно, что пострадавший мужчина находится в тяжелом стабильном состоянии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудников правоохранительных органов страны за действия в Вашингтоне в ходе протестов.

По словам американского лидера, в округе Колумбия на акцию в поддержку движения за права афроамериканцев и против жестокости со стороны полиции вышло «гораздо меньше» людей, «чем ожидалось».

«Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия выполнили прекрасную работу. Спасибо!» — написал в Twitter глава Белого дома.

На фоне всего происходящего генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «иностранные действующие лица» играют за все стороны социального конфликта в Америке, чтобы «усугубить насилие».

В ходе своей пресс-конференции генпрокурор США не стал конкретизировать, какие именно страны он имеет в виду.

А бывшая советница прошлого президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Москва «может быть причастна» к последним событиям в стране — погромам и протестам.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти утверждения бездоказательными.

«Во-первых, очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых — неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой̆-либо доказательной̆ базы списывают на «иностранное вмешательство», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Посол России в США Анатолий Антонов также назвал чушью и чепухой обвинения.

«Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США... Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим «за сценой», чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — заявил глава российского диппредставительства.