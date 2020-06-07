«Можно, оказывается, сотрудничать»: Захарова поблагодарила США

Россия выразила признательность Вашингтону за предложение содействовать устранению последствий ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом и около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная.

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Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данное предложение, озвученное главой Госдепартамента США Майком Помпео, является «жестом доброй воли», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество. Поэтому, в общем-то, мы поблагодарим господина Помпео. Но, мне кажется, что это очень конструктивная полемика, которую редко теперь слышат от США», — подчеркнула дипломат.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также признал, что предложение США является хорошим жестом, и призвал специалистов оценить необходимость данной помощи, передает ТАСС.

«Это хороший жест <...> Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причем без какой-либо политики», — сказал сенатор.

По его мнению, сам факт такого предложения от США можно только приветствовать.

Впрочем, первый замглавы МЧС Александр Чуприян заверил, что Россия справится с ЧП своими силами.

«Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС», — сказал он.

Как сообщала сама компания «Норильский никель» — владелец предприятия – ЧП в районе Кайеркан произошло из-за внезапного проседания опор, из-за чего резервуар хранения дизельного топлива получил повреждения.

«Проезжавший в это время за пределами хранилища автомобиль загорелся от соприкосновения с проливами дизельного топлива, что вызвало пожар на площади около 300 м2. Пожар был успешно локализован и потушен», — указали в компании.

Площадь загрязнения в результате ЧП составила более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, оказались превышены в десятки тысяч раз.

«Указанная авария и последующее попадание 15 тысяч тонн в водный объект являются беспрецедентными по своему масштабу», — описала произошедшее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

За следующую неделю в районе ТЭЦ-3 было вывезено 6 730 тонн загрязненного грунта и собрано 400 тонн дизельного топлива. Специалистами Северного филиала «Морской спасательной службы» с поверхности реки Амбарная было собрано 136,4 тонны дизельного топлива. Кроме того, обработано сорбентом было 6,5 тыс. кв. м. береговой зоны.

Вскоре президент «Норильского никеля» Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП не будет потрачено ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.

По словам Потанина, расходы по устранению последствий могут составить около 10 млрд рублей.

«То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств — это, безусловно, правильно», — ответил Путин.

Глава государства отметил, что если бы был своевременно заменен резервуар для хранения топлива, ЧП в Норильске удалось бы избежать.

Также на онлайн-встрече с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, Путин заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации.

«Что самое важное. Событие, сама чрезвычайная ситуация локализована 1 июня. Были установлены боны. Поэтому развитие она не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты», — подчеркнул руководитель ведомства.

Светлана Радионова со своей стороны сообщила, что проверочные мероприятия действий компании и ее степени вины в произошедшем ЧП будут закончены 26 июня.

«По результатам будет принято решение, дана оценка, а также будет произведен расчет ущерба, нанесенного экосреде. Этот расчет может составить миллиарды рублей. Мы намерены жестко контролировать приведение экосистемы в то состояние, в котором она должна быть, то есть в ее первоначальный вид», — заверила глава Росприроднадзора.

В Ростехнадзоре допустили, что причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которой произошел разлив нефтепродуктов, могла быть изношенность оборудования.

«Возможно, да. Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года», — ответили в Ростехнадзоре на вопрос журналистов о том, могла ли авария случиться из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте.

В ведомстве отметили, что окончательная причина ЧП на ТЭЦ-3 будет установлена только после проведения всестороннего технического расследования.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов уведомил, что предварительной причиной разгерметизации резервуара правоохранители считают «просадку грунта и бетонной площадки под ним».