«Мы солидные партнеры»: Польша зовет военных США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что количество солдат и офицеров из США на территории его государства будет расти, в том числе за счет переброски в республику военнослужащих из Германии.

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«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО», — сказал Моравецкий в эфире радиостанции RMF, комментируя планы США вывести часть своего контингента из ФРГ.

По его словам, на данный момент продолжаются консультации по этому вопросу. Он отметил, что такие разговоры ведут в тишине, а результат огласят через некоторое время.

В Польше сейчас дислоцированы около 5 тыс. американских военнослужащих, уточнил польский премьер. Моравецкий убежден, что настоящая опасность находится за восточной границей.

Агентство Reuters накануне со ссылкой на официального представителя Соединенных Штатов высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Чиновник уточнил, что к сентябрю из ФРГ должны вывести 9,5 тыс. солдат и офицеров из США. В настоящее время в ФРГ находятся порядка 34,5 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов. Часть выводимых из ФРГ войск планируют перебросить в Польшу.

Западные политики довольно часто выступают с заявлениями о «российской угрозе». Больше всего подобных высказываний звучит из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. Глава российского МИД Сергей Лавров уже отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. По его мнению, организация просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Россия не единожды выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В Польше 4 июня начались отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020, которые должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск Соединенных Штатов.

Согласно плану, из-за океана должны были прибыть 20 тыс. солдат и присоединиться к 9 тыс. американских военных, уже дислоцированным в Европе.

Ранее командование информировало, что США сократили численность задействованных в маневрах военных. Финальная часть Defender Europe была запланирована на период с 20 апреля по 20 мая. Ее собирались провести на территории ФРГ, Польши и государств Балтии с участием 37 тыс. солдат из 18 стран.

Основной целью учений называют повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания американских войск в Европе. Кроме того, участники проверяют возможность стран-хозяев принять союзническую поддержку.

Издание Financial Times 1 июня писало, что США почти договорились с Польшей о размещении в республике дополнительного контингента войск.

По информации СМИ, общая численность американского подразделения на территории этого государства может достигнуть 5,5 тыс. человек. Как уточнили журналисты, в Польшу могут направить до 1 тыс. новых солдат. Для них построят специальный тренировочный центр. Командование выражает надежду, что это позволит «повысить качество» американской группировки, подчеркнули в статье.

В Financial Times отметили, что официально о достижении соответствующего соглашения будет объявлено во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

Дуда ранее уже не единожды обращался к Пентагону с просьбой увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за $2 млрд. Вместе с тем, как отмечает издание, вопрос с финансированием увеличенной группировки пока не решен до конца.