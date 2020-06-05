Пессимистичные прогнозы: украинцы готовятся к расколу страны

Почти половина украинцев — 46,1% — считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС). При этом 40,8% высказали мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения». Еще 46% респондентов полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой. Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну.

Оптимистами в этом вопросе оказались жители запада и центра страны. При этом пессимистичные прогнозы чаще всего давали на юге и востоке Украины.

В опросе также поднималась тема национализма в стране. 37,6% респондентов выразили мнение, что радикалы и националисты делают все для развала страны, и при этом не имеют представления, как ей управлять. В то же время 28,7% опрошенных украинцев решили, что на националистах как раз и держится государство, поскольку они не дают подчинить его другим странам.

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Что касается отношений с Россией, более половины украинцев — 50,5% — убеждены, что в будущем их страна одержит победу над Россией. При этом только 10,3% придерживаются противоположного мнения. Для 37,2% респондентов победа Украины будет обеспечена союзом с цивилизованным миром, а не «слабой, отсталой» Россией.

Опрос проводился с 26 по 30 апреля текущего года методом телефонного интервью во всех областях Украины. Исключение составили только неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Всего было опрошено 1,5 тыс. человек.

В середине апреля экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина» выразила мнение, что страну уничтожит пандемия коронавируса. Она связала такой исход с хаотичными действиями руководства страны.

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», — обратила внимание Герман.

Бывший депутат отметила, что в настоящее время украинские власти озабочены получением очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) больше, чем распространением инфекции. Она усомнилась в том, что история страны продолжится по окончании периода распространения инфекции.

В конце марта о риске распада Украины из-за коронавируса говорил и украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Такое предположение он высказал в эфире телеканала «НАШ». По его словам, Украина «еще не состоялась как государство», к тому же в последнее время она делает все, чтобы этого не произошло. Гордон обратил внимание, что в стране разрушаются государственные институты, но этот процесс идет уже давно и не останавливается. Он не исключил, что украинцев могут ждать большие потрясения.

«Я об этом (о развале страны — «Газета.Ru») говорю давно», — добавил журналист. По его словам, во время беседы «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов заявил ему, что «к этому идет».

В сложившихся обстоятельствах украинские власти ищут пути избежания экономического кризиса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство страны готовиться к такому варианту развития событий. В связи с этим он поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко проработать несколько сценариев, чтобы оперативно принимать меры по предотвращению ухудшения экономической ситуации.

«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам», — подчеркнул украинский премьер.

При этом, к примеру, депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский настроен менее оптимистично. Он заявил в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко», что Украина движется к дефолту.

По его словам, вернуть долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно. Он признал, у Украины нет плана выживания в случае отсутствия помощи от МВФ.

«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — констатировал Дубинский.