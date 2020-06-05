«Революция в Европе»: Италия тонет в «оранжевом протесте»

Как «оранжевые жилеты» пытаются свергнуть правительство Италии

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Антиправительственные протесты движения «оранжевых жилетов» захлестнули Италию, несмотря на пандемию коронавируса. Сотни активистов вышли на площади крупных городов страны с требованием отставки премьера Джузеппе Конте. «Жилеты» недовольны жесткими ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией. К протесту присоединились правые оппозиционные партии, сторонники теорий заговора и лишившиеся работы итальянцы. Кто такие «оранжевые жилеты», и что они пытаются изменить, разбиралась «Газета.Ru».

Акции протеста стартовали в крупных итальянских городах в начале июня. Наиболее запоминающейся стала демонстрация в центре Рима, где прошло шествие с огромным флагом Италии. В демонстрации принимали участия сотни человек, в основном выступая на площадях тех или иных городов.

Народные волнения в основном проходят при участии движения «оранжевых жилетов», которое получило свое название по аналогии с французскими «желтыми жилетами», — итальянцы выбрали для себя более агрессивный цвет.

Главных требований у активистов несколько: отставка премьер-министра Джузеппе Конте вместе с правительством, выход Италии из Евросоюза и отказ от евро.

Основателем и лидером «оранжевых жилетов» является Антонио Паппалардо — бригадный генерал в отставке и бывший депутат от Итальянской демократической социалистической партии (распущена в 1998 году). Кресло в парламенте он занимал всего два года, в последствии уйдя в сторону создания и поддержки различных протестных движений.

Политик несколько раз пробовал избраться в региональные органы власти в Сицилии и городе Палермо, но так и не смог выиграть выборы. В итоге последним проектом Паппалардо стали «оранжевые жилеты», которые появились еще в прошлом году.

Как отмечал бывший депутат в интервью Politico, создать новое движение он решил после встречи с французским генералом в отставке Дидье Таузеном — тесно связанным с «желтыми жилетами».

«Когда мы встретились, мы решили, что можем вместе организовать революцию в Европе»,

— подчеркивал Паппалардо.

Впрочем, в прошлом году «оранжевые жилеты» особо звезд с неба не хватали. О движении было слышно лишь на региональном уровне, в крупных акциях они замечены не были. Однако пандемия коронавируса сместила акценты в пользу активистов, называющих себя право-либертарианским движением.

Италия стала одной из наиболее пострадавших стран Евросоюза из-за большого количества смертельных случаев. По последним данным, более 33 тыс. итальянцев погибли от коронавируса. В Европе этот показатель перебила только Великобритания, где число смертей приблизилось к отметке в 40 тыс. человек.

В подобных условиях правительство ввело жесткие ограничения для граждан, в рамках борьбы с распространением вируса. Теперь же запреты практически полностью устранены, открыты даже внешние границы.

Но это не мешает «оранжевым жилетам» бастовать, попутно нарушая последние ограничения — масочный режим и запрет на массовые собрания.

Основное недовольство активистов вызвано плачевным состоянием итальянской экономики, которое привело к скачку безработицы в пандемию. Согласно отчету Istat, экономика Италии в первом квартале 2020 года снизилась на 5,4% в годовом выражении. При этом показатель официального числа безработных в прошлом месяце был на отметке в 8,4%.

Как сообщает ANSA, участники протестов жаловались на потерю работы и необходимость «выживания на гроши» во время эпидемии. К лозунгам движения неожиданно добавились заявления о том, что вирус на самом деле «не так опасен», а власти слишком сильно затянули снятие ограничительных мер.

В особенности линию о «надуманной пандемии» продвигает Паппалардо. На одном из митингов он объявил, что вирус смертелен только для граждан старше 80 лет, да и то страдающих хроническими заболеваниями. При этом выводы экспертного сообщества сильно отличаются от его позиции: фактически вирус может стать смертельным для человека любого возраста.

К слову, в число сторонников «оранжевых жилетов» попали не только якобы брошенные властями работники, но и любители различных теорий заговора.

Во время акции в центре Рима ряд демонстрантов кричали об опасности вакцинации против коронавируса, чиппизации и заговоре основателя Microsoft Билла Гейтса, а также о влиянии на людей за счет технологии 5G.

При этом отдельный интерес протесты вызвали у правоцентристских оппозиционных партий, которые выступили в поддержку активистов и вместе с ними вышли на улицы итальянских городов. В частности, на демонстрациях в Риме выступили глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини и лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Политики действовали достаточно осторожно, в основном поддерживая лишь отставку правительства Конте, тем самым опираясь на большую часть участников демонстрации. Они требовали провести досрочные выборы и увеличить государственную поддержку населения на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В целом протесты отражают отношение итальянцев к действиям правительства.

По данным опроса Termometro Politico, ведущие правые оппозиционные партии опережают по популярности правящие в соотношении 49% против 39%. Недоверие правительству Конте выражают более 66% респондентов, а поддерживают его только 28%.

Ситуация играет в пользу Сальвини и Мелони, которые на протяжении всей пандемии пытаются указать на провалы политики Конте. Впрочем, вряд ли конечную цель демонстраций — выход из ЕС, — можно считать выгодной для Италии. Риму необходима европейская поддержка для восстановления экономики, чего и пытается добиться правительство.