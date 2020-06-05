«Яд — выдумка русских»: почему Чехия выслала дипломатов РФ

Два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персонами нон грата, заявил на пресс-конференции в Праге премьер-министр Андрей Бабиш.

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При этом он отметил, что дело о «доставке» в Чехию российским дипломатом яда рицина, о котором ранее писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным.

Бабиш допустил, что эта скандальная история, подтверждений которой никто так и не представил, стала следствием «внутренней борьбы между сотрудниками [дипломатического] представительства РФ в Праге».

«Один из них намеренно направил нашей Службе безопасности и информации (контрразведке — «Газета.Ru») вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков», — заявил чешский премьер.

По его словам, действия этого человека привели к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Прагой. Министр иностранных дел Томаш Петржичек отметил, что подконтрольное ему ведомство попыталось решить вопрос незаметно, но «подход России» не оставил другого выбора, кроме как выслать участвовавших в этом конфликте сотрудников из Чехии.

»[Чехия заинтересована] в добрых отношениях со всеми странами, но мы суверенное государство и мы не допустим [проведение] таких акций на нашей территории», — подчеркнул Бабиш.

Российское посольство назвало решение Праги недружественным шагом, изначально основанным на бездоказательных обвинениях.

В дипмиссии напомнили, что речь идет о сфабрикованной провокации, а действия чешских политиков свидетельствуют об отсутствии у них желания нормализовать деградировавшие в последнее время отношения Москвы и Праги.

«Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», — посетовали дипломаты.

В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили исполняющего обязанности главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков.

В конце апреля чешские СМИ сообщили, что российского дипломата заподозрили в организации покушения на первых лиц в администрации Праги. Как писала местная пресса, по мнению силовиков, злоумышленник пользовался помощью сотрудников российского посольства.

Издание Respect со ссылкой на источники указывало, что мужчина прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела из России за три недели до этого. Его встретил автомобиль диппредставительства РФ, а затем отвез в посольство, писали журналисты. В издании подчеркнули, что в портфеле человека мог находиться смертельный яд рицин. По данным чешского журнала, спецслужбы страны знали о его прибытии.

По версии СМИ, отравляющее вещество предназначалось двум политикам — главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, и мэру столицы Зденеку Гржибу.

Последний незадолго до случившегося подписал указ о переименовании площади перед посольством РФ в честь политика Бориса Немцова.

Обоих политиков после появления такой информации взяли под круглосуточную охрану. Эту информацию подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Зденек Гржиб. По словам градоначальника, полиция обнаружила, что на него готовится покушение, около двух недель назад. «Наблюдение сейчас ведется только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи», — говорил он.

Отношения России и Чехии осложнились после того, как 3 апреля памятник Коневу в Праге сняли с постамента. Власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать его частным владельцам еще в сентябре 2019 года.

После демонтажа монумента министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. Главу российского оборонного ведомства возмутили действия органов самоуправления района Прага-6, так как они решили снять монумент советскому маршалу накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом.

Но в ответ на это обращение пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек пояснил, что чешское министерство не может передать монумент Москве.

«Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении. Памятник [Коневу] является собственностью [района] Прага-6», — обратил внимание Пейшек.