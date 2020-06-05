«Неуважение к американцам»: Захарова ответила генпрокурору США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление генерального прокурора США Уильяма Барра об «иностранном вмешательстве» в ситуацию с массовыми протестами, охватившими Америку. Как сообщает РИА «Новости», российская чиновница назвала эти утверждения бездоказательными.

«Во-первых, очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых — неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство»», — подчеркнула Захарова.

Ранее Барр заявил, что «иностранные действующие лица» играют за все стороны социального конфликта в Америке, чтобы «усугубить насилие». В ходе своей пресс-конференции генпрокурор США не стал конкретизировать, какие именно страны он имеет в виду.

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1 июня бывшая советница прошлого президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Москва «может быть причастна» к последним событиям в стране — погромам и протестам.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — заявила бывшая чиновница. Она отметила, что считает так, основываясь лишь на личном опыте — в последнее время доступа к реальным данным американской разведки у нее нет.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал CNN за обвинения в адрес Российской Федерации. Незадолго до этого экс-мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил в эфире этого телеканала, что «Москва может быть причастна к погромам», потому что в 2016 году на выборах американского президента «российские агенты притворялись черными активистами». Трамп также регулярно отрицает любые обвинения со стороны политических противников в «связях с Россией» и вмешательстве Кремля в выборы президента.

«Вмешательство» РФ во внутренние дела США — излюбленная тема американских СМИ в последние несколько лет. Более прочих не скупятся на обвинения в адрес Кремля и «русских троллей» представители Демократической партии, побежденной республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах 2016-го года.

Трамп изначально называл расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года «охотой на ведьм», настаивая на том, что оно было запущено под надуманным предлогом и связано с его политическими противниками — демократами.

В течении всего разбирательства президент США требовал проверить его истоки. «Российское дело» началось еще в мае 2017 году, руководил расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер. У разбирательства было три главных цели: выяснить, вмешалась ли Москва в президентские выборы 2016 года, имел ли место сговор Трампа с Россией и пытался ли президент США помешать расследованию.

Более года американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами не обнаружилось. Власти РФ любые обвинения во «вмешательстве» отвергают и указывают на их беспочвенность и тенденциозность.

В начале сентября 2017 года Facebook заявила о том, что некая российская фирма, создавшая огромное количество ботов и фейковых аккаунтов внутри социальной сети, купила рекламные объявления общей стоимостью $100 тыс.

Сообщается, что покупателем является так называемая «фабрика троллей», которая считается основным инструментом российской пропаганды. По данным Facebook, рекламная кампания стартовала еще летом 2015 года.

Некоторые из объявлений касались напрямую кандидатов в президенты Дональда Трампа и Хилари Клинтон, а другие затрагивали такие спорные темы как расовые предрассудки и права ЛГБТ-меньшинств. В общей сложности Facebook обнаружил около 3 тыс. подозрительных рекламных объявлений в период с июня 2015 по май 2017 года.

Сейчас в США происходят массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter, связанные с гибелью от рук полицейских очередного афроамериканца. Акции сопровождаются стычками с полицией и грабежами магазинов.