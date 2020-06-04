Обама проиграл России: в Госдепе рассказали о Сирии

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», и обвинил ее в исполнении «деструктивной роли в регионе», передает РИА «Новости».

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Как указал дипломат в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, США последние почти полвека старались минимизировать присутствие России в ближневосточных странах.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал Шенкер.

Он также обвинил предыдущего главу Белого дома в стратегическом проигрыше Москве в Сирии. «Администрация Обамы приветствовала приход русских в Сирию на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это затянет русских в трясину.

Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал», — признался сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что достигнутые успехи в Сирии придали российскому руководству уверенности для участия в глобальных делах в Ливии, где Россия также «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».

Неделей ранее правительство Мальты изъяло партию «контрафактной» ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, об этом сообщалось на сайте Госдепа США.

В публикации говорилось, что якобы фальшивые динары были напечатаны акционерным обществом российским государственным предприятием, производящим монеты и банкноты, — «Гознак».

По мнению Госдепа, заказчиком банкнот выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии. В американском ведомстве также считают, что Россия «усугубила экономические проблемы Ливии».

«Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — заявили в Госдепе.

Каких-либо доказательств того, что изъятые банкноты были фальшивыми, в сообщении Госдепартамента не приводится. При этом сам факт печати Россией валюты для Ливии не является удивительным: Россия в соответствии с двусторонним договором взяла на себя эту обязанность еще в 2016 году.

Напечатанная в России валюта предназначена для ливийского параллельного правительства, которое поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

При этом правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона. По заказу центральных банков других стран «Гознак» также осуществляют такие операции.

В МИД России опровергли обвинения США, указав, что контракт на изготовление данной партии был заключен в 2015 году между российской типографией и ливийским Центробанком.

В ведомстве отметили, что эти средства необходимы для стабилизации экономики Ливии.

В «Гознаке» подчеркнули, что называть выпущенные банкноты «фальшивыми» неправомерно, поскольку изготовленные купюры являются модифицированной серией предыдущих банкнот, а их образцы были утверждены ЦБ Ливии.

«Гознак» уточнил, что поставка с банкнотами была задержана еще в сентябре 2019 года, после чего заказчик и АО пытались добиться объяснений от мальтийской стороны.

Также известно, что Соединенные Штаты планируют задействовать в Тунисе одну из своих бригад по оказанию помощи местным силам безопасности на фоне обеспокоенности деятельностью России в Ливии, приводит Reuters заявление Африканского командования США (AFRICOM).

«В то время как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную обеспокоенность», — говорится в сообщении.

В свою очередь, министерство обороны Туниса заявило, что Соединенные Штаты являются основным партнером в усилиях по наращиванию боеспособности тунисской армии.

Информация о переброске Россией в Ливию боевой авиации не соответствует действительности. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — подчеркнул парламентарий.

Также в мае нынешнего года президент России Владимир Путин в рамках соглашения между Москвой и Дамаском от 2015 года о присутствии российских войск в Сирии подписал распоряжение, согласовывающее передачу военным дополнительной недвижимости и акватории.

Ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.

Необходимо добавить, что само присутствие США в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон, в отличие от России, не получил на это санкции местных властей.

«Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета Безопасности ООН», — пояснял Путин.