«Москва может ответить»: Киев отказал России в недвижимости

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.

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В комментарии МИД России сказано, что данные соглашения были подписаны в 1999 году, и украинская сторона пообещала «добросовестно выполнять» все пункты договоров.

В этой связи Москва направила в МИД Украины ноту, в которой выразила несогласие с решениями городских властей и потребовала от республиканских властей дать происходящему официальную оценку.

«Украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — указывается в коммюнике МИД РФ.

В марте нынешнего года Киевский городской совет расторг с посольством России договоры аренды земельных участков в Подольском районе — решение было принято на заседании органа местного самоуправления.

Скандалы с посольской недвижимостью возникают не только на Украине. В конце февраля власти Праги переименовали площадь Под Каштаны, на которой располагалось посольство, в площадь Бориса Немцова.

«Решение о переименовании площади Под каштанами в честь Бориса Немцова принято. Это акт солидарности с российской оппозицией», — отметили в пражской мэрии.

О самой инициативе переименования сообщал мэр Праги Зденек Гржиб в начале февраля. Церемония открытия площади Бориса Немцова состоялась 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

В Кремле изменение названия площади восприняли как суверенное право городских властей Праги. Об этом в феврале сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы бы, конечно, предпочли, чтобы городские власти одновременно не забывали Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали жизнь ради освобождения города от нацистов», — добавил Песков.

Вскоре российское посольство в Чехии объявило о смене адреса. При этом в дипмиссии заявили, что этот шаг не имеет «политического звучания», как это пытались представить местные СМИ со ссылкой на МИД республики.

«В последние дни в чешских СМИ со ссылкой на МИД Чехии появилась информация о том, что Посольство России якобы намерено использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, ориентационный номер 34. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в комментарии.

Дипломаты обратили внимание, что в марте мэрия Праги предупредила посольство, что прекращается существование адреса площадь Под Каштаны, 1, который ранее был официальным адресом российской дипмиссии.

«Согласно данному уведомлению за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36», — сообщили российские представители.

Они отметили, что название улицы Коруновачни является историческим.

«[Оно] используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова». Посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса», — рассказали в дипмиссии о своем решении.

В апреле 2018 года американские силовики ворвались в здание российского консульства в Сиэтле, которое покинули дипломаты.

Закрывая российское консульство, американские власти заявили, что оно использовалось для «ведения шпионской деятельности» в отношении расположенной в штате Вашингтон корпорации Boeing и базы американских подводных лодок.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия американских властей, санкционировавших интервенцию в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле «государственным рейдерским захватом».

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала дипломат.