«Слава Гонконгу»: как Китай убирает символы автономии

Жители Гонконга отмечают годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Однако на этот раз празднование впервые за 30 лет было запрещено властями, по официальной причине — из-за пандемии COVID-19, необходимости соблюдения социальной дистанции и запрета на сбор больше восьми человек.

Несмотря на запрет, тысячи людей вышли в центральный парк Виктория, где традиционно гонконгцы чтут память жертв студенческих протестов в Китае.

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В 1989 году с 15 апреля по 4 июня на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия протестов, в которых принимали участие, в основном, студенты. В основе их требований лежали призывы к демократизации, ограничению партийной власти и борьбе с коррупцией. 4 июня по протестующим был открыт огонь. По разным данным, в ходе подавления протеста были убиты от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Сегодняшнее событие в Гонконге отличалось от празднований прошлых лет не только запретом властей, но и тем, что собравшиеся скандировали актуальные политические лозунги: «Свободу Гонконгу», «Демократия сейчас» и «Только независимый Гонконг». Некоторые пели неофициальный гимн антиправительственных протестов «Слава Гонконгу».

Глава «Гонконгского альянса в поддержку патриотических и демократических движений в Китае» Ли Чук-ян назвал запрет властей на мероприятие политическим решением. По его словам, действия правительства демонстрируют, что принцип «одна страна, две системы», гарантирующий Гонконгу автономию от Пекина, не действует.

Между тем, мероприятие в этом году может стать последним из-за разрабатываемого в Китае закона о национальной безопасности. Рассматриваемый Пекином закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Пекин утверждает, что инициатива «предотвращала бы, останавливала и наказывала любые действия, направленные на раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности и других форм поведения, которые серьезно угрожают национальной безопасности».

В инициативе содержится также призыв к Гонконгу принять свои собственные законы о национальной безопасности на государственном уровне, чтобы заполнить все пробелы, оставленные версией, написанной Пекином.

Гонконг воспринимает инициативу как посягательство на свой суверенитет, в результате в городе снова возобновились беспорядки.

Между тем, протестные настроения были подогреты еще больше, когда 4 июня законодательный совет Гонконга принял закон, регламентирующий правила использования государственного гимна КНР и предусматривающий ответственность за неуважительное к нему отношение.

Закон предусматривает, что оскорбительное отношение к официальному гимну КНР «Марш добровольцев» будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6450) и тюремным сроком до трех лет. Он также предусматривает, что гимн должен быть включен в школьное образование, чтобы обучать учащихся «истории и духу государственного гимна».

Принятие этого документа спровоцировали гонконгцев выйти в парке Виктория в честь годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, несмотря на запрет. 41 депутат законодательного совета поддержали законопроект, один выступил против. Члены Демократической партии препятствовали принятию инициативы, однако они не смогли принять участие в голосовании из-за акции протеста, устроенной ими в ходе заседания. Двое демократов пришли в зал с плакатами: «Правительство-убийца воняет всегда», один из них разбрызгав в зале заседания пахучую жидкость с удобрениями.

В то же время, большинство поправок, внесенных Демократической партией, были одобрены прокитайскими депутатами на утреннем заседании.

Критики инициативы опасаются, что расплывчатые определения в законопроекте ставят под угрозу свободу слова в Гонконге. Оппозиция города также заявляет, что патриотизм нельзя навязывать.

В настоящее время Гонконг и Макао являются единственными регионами в Китае, где люди могут почтить память жертв событий 1989 года. В материковом Китае под запретом даже косвенные отсылки на события 4 июня. Именно поэтому годовщина протестов на площади Тяньаньмэнь — это не просто повод, но и символ высокой степени автономии Гонконга.

4 июня в Гонконге — большое событие. В прошлом году в парке Виктория собралось 180 тыс. человек. Сегодня, по данным полиции, почтить память протестующих и выразить свое недовольство сегодняшними событиями в городе, пришли около 40 тыс. человек. «Гонконгский альянс в поддержку патриотических и демократических движений в Китае» призвал людей посетить парк группами не больше восьми человек, чтобы не нарушать ограничения, введенные в связи с пандемией.

Ли Чук-ян также призвал людей почтить память протестующих по всему городу, чтобы упростить процесс, альянс также организовал онлайн-мероприятия по всему миру.

Полицейские предупреждают собравшихся в парке, что они участвуют в несанкционированном мероприятии. Однако применять силу и разгонять мероприятие они не собираются, пока не будет столкновений, сообщают местные СМИ.