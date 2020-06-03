«Ситуация не изменилась»: Париж против возвращения Москвы в G7

Франция не видит изменений в поведении Москвы, чтобы можно было поддерживать возвращение России в G7, заявил представитель Елисейского дворца.

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«Россия была исключена из G7 по четко определенным причинам. Мы не думаем, что эта ситуация изменилась. Но мы должны найти способы вести диалог с Россией», — приводит Reuters сообщение французских властей.

Так Франция ответила на слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что было бы «здравым смыслом» пригласить президента России Владимира Путина присоединиться к «большой семерке».

По словам президента США, что было бы намного проще решать различные вопросы, если бы Россия была представлена на этом собрании самых передовых экономик мира.

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7.

«G7 — это форум ведущих демократических стран мира, разделяющих общие взгляды. Сотрудничество именно между странами, разделяющими общие взгляды, сейчас важно более, чем когда-либо. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени», — указал европолитик.

При этом он напомнил, что Трамп, решив организовать саммит G7 в США в сентябре, вправе пригласить российских представителей в статусе наблюдателя.

«США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите «большой семерки», однако страна — председатель [Группы семи] не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

За день до этого президент США в телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

«Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — детализируется в комментарии российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что по G7 возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать РФ, «с какой повесткой дня и какой состав участников».

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин «сторонник диалога во всех проявлениях».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что инициатива Трампа свидетельствует об адекватной оценке Вашингтоном сложившейся ситуации на международной арене.

Вместе с тем, такой формат, по мнению сенатора, мало кого способен заинтересовать, кроме его непосредственных участников. Он добавил, что России в любом случае интересно приглашение на мероприятие только если она будет участвовать в нем как полноправный член переговорного процесса.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что странам G7 необходимо поддерживать с Россией постоянный диалог для конструктивного решения международных проблем.

«Для того, чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог — это наше базовое видение ситуации», — сказал дипломат.

По словам Мотэги, практика приглашения других стран на конференции «Группы семи» существовала и в прошлом.

Однако Лондон выступает против возвращения России в G7, указал представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он считает, что на данный момент нет оснований для возвращения России в G7 как члена группы, «так как политика Москвы не изменилась».

«Мы рассмотрим в деталях предложение США. В стране, председательствующей в G7, принято приглашать других лидеров в качестве гостей саммита», — сказал Джонсон журналистам.

Он напомнил, что Россия была исключена из группы G7 после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году.

«Нам еще предстоит увидеть свидетельства изменения поведения, которое оправдало бы ее возвращение... Мы не поддержали бы повторный прием России в качестве члена G7», — признался английский политик.

Канада также не поддерживает возвращение России в «группу семи». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, «Москва продолжает игнорировать международное право».

«Россия была исключена из «семерки» после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Из-за ее продолжающегося неуважения и игнорирования международных правил и норм она остается за пределами G7 и будет оставаться вне нее», — пообещал канадский лидер в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

Стоит отметить, что без участия Китая в расширенном формате G7 «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения» — об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

При этом Россия согласна с высказыванием Трампа о том, что G7 в текущем виде не отражает происходящее в мире, отметила дипломат. Она добавила, что идея о расширенном заседании G7 является шагом «в верном направлении».

Москва перестала участвовать во встречах G7 в 2014 году. Основной причиной для бойкота российской стороны стало присоединение Крыма, который вошел в состав Российской Федерации в марте того же года путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.