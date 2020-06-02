Разошлись во взглядах: ЕС против возвращения России в G7

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7.

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Так он ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа возвратиться к формату G8, передает ТАСС.

«G7 — это форум ведущих демократических стран мира, разделяющих общие взгляды. Сотрудничество именно между странами, разделяющими общие взгляды, сейчас важно более, чем когда-либо. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени», — указал европолитик.

При этом он напомнил, что Трамп, решив организовать саммит G7 в США в сентябре, вправе пригласить российских представителей в статусе наблюдателя.

«США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите «большой семерки», однако страна — председатель [Группы семи] не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

«Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — детализируется в комментарии российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что по G7 возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать РФ, «с какой повесткой дня и какой состав участников».

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин «сторонник диалога во всех проявлениях».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что инициатива Трампа свидетельствует об адекватной оценке Вашингтоном сложившейся ситуации на международной арене.

Вместе с тем, такой формат, по мнению сенатора, мало кого способен заинтересовать, кроме его непосредственных участников. Он добавил, что России в любом случае интересно приглашение на мероприятие только если она будет участвовать в нем как полноправный член переговорного процесса.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что странам G7 необходимо поддерживать с Россией постоянный диалог для конструктивного решения международных проблем.

«Для того, чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог — это наше базовое видение ситуации», — сказал дипломат.

По словам Мотэги, практика приглашения других стран на конференции «Группы семи» существовала и в прошлом.

Однако, Лондон выступает против возвращения России в G7, передает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он считает, что на данный момент нет оснований для возвращения России в G7 как члена группы, «так как политика Москвы не изменилась».

«Мы рассмотрим в деталях предложение США. В стране, председательствующей в G7, принято приглашать других лидеров в качестве гостей саммита», — сказал Джонсон журналистам.

Он напомнил, что Россия была исключена из группы G7 после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году.

«Нам еще предстоит увидеть свидетельства изменения поведения, которое оправдало бы ее возвращение... Мы не поддержали бы повторный прием России в качестве члена G7», — признался английский политик.

Канада также не поддерживает возвращение России в «группу семи». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, «Москва продолжает игнорировать международное право».

«Россия была исключена из «семерки» после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Из-за ее продолжающегося неуважения и игнорирования международных правил и норм она остается за пределами G7 и будет оставаться вне нее», — пообещал канадский лидер в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

Как ранее писало издание The Wasington Post, против приглашения России активно выступал и вице-президент США Майк Пенс, хотя и не высказывался об этом публично.

Больше всего действиями Трампа по традиции были недовольны представители Демократической партии. С подачи ее членов в комитете палаты представителей по иностранным делам в октябре прошлого года была принята резолюция против участия России в заседаниях «большой семерки».

Согласно документу, Москва может вернуться в G7, только если начнет «уважать территориальную целостность» соседних государств и будет следовать демократическим принципам.

Стоит отметить, что без участия Китая в расширенном формате G7 «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения» — об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

При этом Россия согласна с высказыванием Трампа о том, что G7 в текущем виде не отражает происходящее в мире, отметила дипломат. Она добавила, что идея о расширенном заседании G7 является шагом «в верном направлении».