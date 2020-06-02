Новая «деоккупация»: как украинцы возвращают Крым в Берлине

Правительственная делегация Украины во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждают Крым и Донбасс в Берлине с главой МИД Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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По словам Кулебы, они подняли вопросы прекращения войны в Донбассе и возвращения региона под контроль Киева, также украинская делегация поделилась с немецкими коллегами планами по «деоккупации» Крыма, который с 2014 года является российским регионом. Украинцы хотят создать международную платформу для обсуждения этих тем.

«Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами», — сказал украинский дипломат.

Днем ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей». Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Напомним, таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека,

и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме парламентария.

По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизни и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Поклонская добавила, что Крым — уникальный многонациональный регион мира, на территории которого проживает 2,4 млн человек и 170 национальностей. Среди них — несколько уникальных автохтонных народностей, численность каждой из которых не превышает 2 тыс. человек.

Украинское же государство, по ее словам, целенаправленно толкает Крым в сторону гуманитарной катастрофы, лишая жителей полуострова права на воду.

Кроме того, парламентарий напомнила, что река Днепр берет свое начало на российской территории, а Северо-Крымский канал строился в 1950-х годах усилиями всего СССР, при этом Крым тогда еще не был отдан советским руководством под власть УССР.

Из-за шести лет водной блокады Крыма украинскими властями происходит заболачивание и засоление почв, гибнут многие растения и животные, ухудшается плодородный слой почвы.

Член нижней палаты парламента также сравнила действия официального Киева с многомиллионными репрессиями. Украина не только нарушает Устав ООН, но прямо попирает права человека, указала Поклонская.

Это грубо нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах, подытожила депутат Госдумы.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель в очередной раз назвала воссоединение Крыма с Россией «аннексией». По словам политика, Россия нарушала положения Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейской конвенции по правам человека.

«Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом», — уверена Меркель.

Немецкий лидер не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права», — указал крымский политик.

По его словам, поддерживая политику ограничительных мер в отношении России, Германия продолжает преступную политику ЕС.

«Крымчан санкциями не запугать», — заключил Гемпель.

Интересно, что прошлогодняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20 вызвала возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко. Украинский политик, по сути, обвинил Запад в предательстве Киева.

«Встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — заявил бывший украинский лидер.