Говяжьи интриги: как ссора Австралии и Китая поможет Европе

Последние годы не были самыми благоприятными для экономики Австралии — страна пережила несколько лет засухи и пожарных сезонов, сейчас же национальному благосостоянию Зеленого континента предстоит преодолеть последствия пандемии коронавируса и надвигающегося мирового экономического кризиса.

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В этих обстоятельствах Канберра неожиданно решила вступить в прямой конфликт со своим крупнейшим торговым партнером, поддержав антикитайскую риторику, которую в США начали продвигать после начала пандемии.

В отдельных моментах Канберра даже пошла впереди своих союзников: Австралия стала первой страной, призвавшей провести независимое расследование причин появления коронавируса и прозрачности действий правительства КНР в этом вопросе. Также Австралия присоединилась к совместному заявлению США, Великобритании и Канады, в котором осуждаются действия Пекина в Гонконге.

Эта риторика уже обернулась для Австралии экономическими потерями: в мае Китай существенно ограничил поставки австралийского мяса и ввел тарифы на импорт ячменя.

Причем эти меры пока носят явно предупреждающий характер. Уже сейчас Пекин грозит Канберре бойкотом поставок австралийского угля. Недвусмысленные намеки делает и государственная китайская пресса. «Если Австралия будет продолжать злить Китай, Китай должен преподать ей урок, намного более тяжелый, чем тарифы на ячмень», — говорится в редакционной статье подконтрольного Коммунистической партии Китая издании Global Times.

Нельзя сказать, что Пекин реагирует исключительно на недавние события. Напряженность в отношениях Китая и Австралии растет с 2016 года. С тех пор Канберра несколько раз блокировала заявки китайских компаний на поставку электроэнергии, ссылаясь на соображения безопасности, а также запретила Huawei заниматься развитием сети 5G на материке.

Сейчас Китай является главным пунктом назначения для более чем трети товаров, производимых в Австралии. А китайские граждане составляют около трети туристического потока на континент.

Посол КНР в Канберре Чэн Цзинье уже намекнул, что китайские туристы могут пересмотреть свои планы на отдых в Австралии из-за недружественных действий этой страны.

Некоторые страны в прошлом уже ощутили на себе последствия гнева Китая.

Например, после того как назначенный норвежским парламентом комитет присудил Нобелевскую премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, Пекин на шесть лет заморозил отношения с Осло.

Возможно, в том числе из-за этого союзники Австралии не спешат поддерживать ее агрессивную политику. В частности, Евросоюз не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении КНР, хотя ситуация в Гонконге там также вызывает обеспокоенность. ЕС также не собирается отказываться от планов по заключению важного инвестиционного соглашения с Пекином в 2020 году.

ЕС также не поддержал призыв Австралии к независимому расследованию ситуации с коронавирусом, призвав вступить в переговоры с Пекином в этом вопросе.

Более того, Брюссель готов извлечь экономическую выгоду из экономических разногласий Австралии и Китая.

Как отмечает глава аналитического центра ECIPE в Брюсселе Хосук Ли-Макияма, в случае если Китай окончательно перестанет покупать австралийскую говядину, ячмень и вино, Европа может стать единственной мировым центром, который будет в состоянии помочь Австралии с поставками.

На импорт австралийской говядины без гормонов в ЕС распространяется квота, которую Брюссель с прошлого года сокращает в пользу США. Как отмечает издание Politico со ссылкой на информированных европейских чиновников, лимит на 2020 год почти полностью исчерпан, и Брюссель пока не обсуждал вопрос о его расширении.

ЕС и Австралия недавно завершили седьмой раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению. Хотя австралийцы настаивают, что нынешняя ссора между ними и Китаем не имеет прямого влияния на переговоры с Брюсселем, в нынешних обстоятельствах с этим трудно согласиться.

«Очевидно, что Австралия хочет получить доступ к европейским рынкам в качестве основного экспортера сельскохозяйственной продукции, и она будет более заинтересована в этом, учитывая, что происходит с Китаем», — сказал изданию Роланд Раджа, ведущий международный экономист в исследовательском центре австралийского Института Лоуи.

«Мы будем надеяться на некоторый уровень солидарности со стороны ЕС», — сказал Раджа.

Впрочем, у Австралии еще остается надежда, что Китай не станет затевать с ней полномасштабную торговую войну. Дело в том, что у Пекина, по сути, нет хорошей альтернативы австралийским поставкам железной руды, угля и природного газа. «Они, действительно, могли бы нанести нам серьезный ущерб, если бы хотели. Но чтобы по-настоящему больно ударить по нам, им придется также больно ударить по себе», — отмечает Раджа.