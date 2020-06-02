Коварные планы: как Россия и Китай «вмешиваются» в дела США

Россия и Китай якобы активно используют массовые беспорядки в США, начавшиеся после гибели афроамериканца от рук полиции. Согласно анализу Politico, стороны наводнили социальные сети контентом, нацеленным на продолжение демонстраций. В частности, российские и китайские СМИ, связанные с властями, все чаще прибегают к популярным хештегам в Twitter.

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За последние три дня китайские послы, российские новостные агентства и ряд других средств массовой информации разместили более 1200 постов о ситуации в США, пишет издание. Зачастую — вместе с хештегами #BlackLivesMatter и #Minneapolis.

В пример Politico приводит публикации испанского отделения телеканала RT, немецкого издания Redfish, а также материалы из официального аккаунта МИД Китая в Twitter. Обозреватель издания Марк Скотт считает, что

особый упор делается на актах насилия в США. Главная цель — «породить недоверие по обе стороны политического спектра».

При этом никакой ложной информации или поддельных изображений российские и китайские СМИ не распространяют, признает Скотт, проблема лишь в том, что раскручивание темы насилия создает для США образ страны, находящейся на грани.

Вездесущая «рука Кремля»

Обвинение в адрес России о «вмешательстве» в суверенные дела стран по всему миру с помощью социальных сетей и СМИ не новы. Похожие подозрения возникали во время избирательной кампании в Европарламенте в прошлом году или в ходе каталонского референдума о независимости в Испании в 2017 году.

«Коварные планы» Москвы так и не смогли доказать, также как и причастность российских властей к распространению информации определенной направленности.

Различные истории с «российским вмешательством» последовательно появляются с прошлых президентских выборов в США. К слову, в активном использовании хештега #BlackLivesMatter, тогда обвиняли «русских троллей» — якобы повлиявших на выборы через социальные сети.

Как писал CNN, хакеры пытались добиться разобщенности американского общества и стремились вызвать беспорядки. Хотя само движение возникло еще в 2013 году из-за жестокости полиции по отношению к афроамериканцам, а наибольшую популярность получило в 2014 году — после убийства безоружного Майкла Брауна сотрудником полиции.

Гибель 18-летнего афроамериканца тогда запустила волну протестов и беспорядков в Фергюсоне, штат Миссури. Теперь же ситуация отчасти повторяется: от рук сотрудников полиции в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд, что привело к массовым народным волнениям. Мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки с применением насилия и грабежами, а сам протест распространился на другие крупные американские города.

При этом в США и в этот раз не стали уходить от темы российского вмешательства: бывший советник Белого дома по национальной безопасности Сьюзан Райс допустила, что к беспорядкам может быть причастна Россия.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их», — отметила чиновница.

Подобные подозрения также высказывал экс-мэр Нового Орлеана Марк Мориал. Всех «обвинителей» объединяет отсутствие доказательств «вмешательства», хотя Райс признавала, что ее мнение основано лишь на личном опыте.

Китайская ирония

В случаях проявления особого интереса китайской стороны к беспорядкам в США все несколько очевиднее. Критические высказывания как официальных чиновников КНР, так и государственных СМИ можно объяснить событиями в Гонконге и желанием указать на лицемерие американского руководства.

Массовые антиправительственные демонстрации продолжались в китайском специальном районе большую часть прошлого года, и вновь активизировались в мае. Все это время Белый дом осуждал жесткие действия гонконгских полицейских против активистов, а также угрожал Пекину санкциями за отказ от мирного урегулирования протестов.

Теперь же подобная ситуация происходит в США, и президент Дональд Трамп призывает губернаторов использовать силы Национальной гвардии для подавления беспорядков, что вызывает недоумение у КНР. В частности, глава Гонконга Кэрри Лам обвинила США в двойных стандартах на фоне протестов.

«В Гонконге у нас были аналогичные волнения, и мы видели, какую позицию они занимали тогда. Когда заходит речь об обеспечении нацбезопасности в их собственной стране, они относятся к этому со всей серьезностью, а на ситуацию в нашей стране, в частности в Гонконге, они смотрят предвзято», — подчеркивала Лам.

Если говорить о китайской активности в социальных сетях, то особой популярностью пользуется фраза «Я не могу дышать» — фактически последние слова афроамериканца Флойда. На видеозаписи его задержания он произносил их несколько раз, когда один из полицейских давил коленом на его шею. Под конец ролика мужчина затих, и, как стало известно позже, скончался в реанимации.

К примеру, эту фразу в Twitter использовал официальный представитель МИД Китая Хуа Чунин, совместив «Я не могу дышать» с одним из отчетов Госдепа по ситуации в Гонконге. Государственная китайская газета Global Times пошла еще дальше, задавшись вопросом о том, должен ли Пекин поддержать протестующих американцев, как Вашингтон это сделал с гонконгцами.

Впрочем, Вашингтону не привыкать к обвинениям в лицемерии, в особенности из-за поддержки демократических движений за рубежом, при серьезных проблемах с соблюдением гражданских прав в собственной стране. Еще во времена «холодной войны» США активно критиковали СССР за отношение к собственным гражданам, в то же время следуя политики сегрегации в своей стране. В частности, не давая афроамериканским детям ездить в одном автобусе с белыми.

Тем не менее бушующие в США массовые беспорядки, и возможный жесткий ответ Белого дома, могут негативно сказаться на антикитайской кампании Вашингтона. Протестующие в Гонконге пристально следят за развитием ситуации, пишет CNN, реакция Трампа на американские демонстрации может подорвать их доверие к США.