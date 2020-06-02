Американская смута: Пушков объявил о крахе США

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков объявил о «вступлении США во время сумятицы». В своем твиттере российский сенатор также заявил, что Америка «начала сыпаться».

«Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европ. союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу»,

— написал Пушков (орфография оригинального твита сохранена – «Газета.Ru»).

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Ранее сенатор отмел обвинения в адрес России со стороны ряда американских политиков о якобы причастности к массовым протестам и беспорядкам, охватившим США. По его мнению, «расовый раскол» в Америке — дело рук американских властей, а вовсе не следствие «русского заговора».

«[Телеканал] СNN несёт чушь, как Россия якобы всегда стремилась содействовать «расовому расколу» в США. Но Мартина Л[ютера] Кинга убили американцы. И афроамериканцев в Лос-Анджелесе, в Фергюссоне и Миннеаполисе убили америк[анские] полицейские», — подчеркнул Пушков.

2 июня президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что охватившие страну беспорядки — акты внутреннего терроризма. Глава государства рассказал, что протестующие захватили полицейский участок в Вашингтоне, подожгли церковь, а также испортили мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Кроме того, во время протестов были убиты несколько человек. Трамп уверен, что акты мирного протеста проявляются не так.

«Это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности»,

— считает президент США. Он также заявил, что американцев не смогли защитить от «профессиональных анархистов», которые устраивают беспорядки в штатах, региональные и местные органы власти.

Американский лидер добавил, что среди «бунтовщиков» есть поджигатели, мародеры и преступники. «Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы <...> Организаторам террора грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюрьмы», — заключил Трамп.

За день до этого в США нашли «российский след» в беспорядках, которые продолжаются несколько дней в американских городах. Бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Москва «может быть причастна» к последним событиям. По ее словам, вполне вероятно, если российские тролли подстрекают обе стороны, разжигая конфликт, или же «спонсируют кого-нибудь так или иначе». Однако она признала, что такие выводе делает «исходя из своего опыта», потому что доступа к разведданным у нее теперь нет.

Незадолго до этого экс-мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил в эфире этого телеканала, что «Москва может быть причастна к погромам», потому что в 2016 году на выборах американского президента «российские агенты притворялись черными активистами».

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал CNN за обвинения в адрес РФ. Он неоднократно отрицал какую-либо связь с Кремлем и называл критикующую его прессу «фейковыми новостями».

Причиной погромов в Миннеаполисе стало задержание 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Силовики повалили афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции – Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал поддельный чек.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Черные жизни имеют значение», «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги. Митинги быстро переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи. Толпа протестующих дошла до ограды Белого дома, и Трамп вместе с семьей укрывался какое-то время в президентском бункере — об этом сообщала газета New York Times.