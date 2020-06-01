Лондон – против: Борис Джонсон не хочет видеть Россию в G7

Лондон не поддержит возвращение России как члена G7, но страна-хозяин любого саммита решает, каких лидеров она приглашает в качестве гостей, заявила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник, 1 июня.

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Так британский лидер ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о намерении организовать в США в ближайшем сентябре саммит «семерки» и пригласить на него лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, передает Reuters.

«Мы рассмотрим в деталях предложение США. В стране, председательствующей в G7, принято приглашать других лидеров в качестве гостей саммита», — сказал Джонсон журналистам.

Он напомнил, что Россия была исключена из группы G7 после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году.

«Нам еще предстоит увидеть свидетельства изменения поведения, которое оправдало бы ее возвращение... Мы не поддержали бы повторный прием России в качестве члена G7», — признался английский политик.

Канада также не поддерживает возвращение России в «группу семи». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, «Москва продолжает игнорировать международное право».

«Россия была исключена из «семерки» после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Из-за ее продолжающегося неуважения и игнорирования международных правил и норм она остается за пределами G7 и будет оставаться вне нее», — пообещал канадский лидер в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по G7 возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать РФ, «с какой повесткой дня и какой все-таки состав участников».

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин «сторонник диалога во всех проявлениях».

При этом сейчас существуют механизмы международного диалога, которые «комфортны и эффективны» для всех участников процесса. В частности, отметил Песков, это саммит «двадцатки» (G20), на которой главенствующие мировые экономики могут обсуждать актуальные вопросы на повестке дня.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что инициатива Трампа свидетельствует об адекватной оценке Вашингтоном сложившейся ситуации на международной арене.

Вместе с тем, такой формат, по мнению сенатора, мало кого способен заинтересовать, кроме его непосредственных участников.

Он добавил, что России в любом случае интересно приглашение на мероприятие только если она будет участвовать в нем как полноправный член переговорного процесса.

Москва перестала участвовать во встречах G7 в 2014 году. Основной причиной для бойкота российской стороны стало присоединение Крыма, который вошел в состав Российской Федерации в марте того же года путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.

Идею Трампа о возвращении к «большой восьмерке» поддержал только Макрон. Но даже в Вашингтоне не все были согласны с инициативой главы Белого дома.

По данным The Wasington Post, против приглашения России активно выступал вице-президент США Майк Пенс, хотя и не высказывался об этом публично.

Больше всего действиями Трампа по традиции были недовольны представители Демократической партии. С подачи ее членов в комитете палаты представителей по иностранным делам в октябре прошлого года была принята резолюция против участия России в заседаниях «большой семерки».

Согласно документу, Москва может вернуться в G7, только если начнет «уважать территориальную целостность» соседних государств и будет следовать демократическим принципам.

Ранее бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что саммит «большой двадцатки» куда более эффективен для решения мировых проблем.

Тогдашний глава правительства отмечал, что несколько лет назад значительная часть мировых вопросов решалась на «восьмерке» (G8), в которой принимала участие и Россия, но затем ситуация изменилась.

«Потом нас оттуда выставили, сказав, что «вы нам не подходите», а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить «мы готовы вас снова позвать, принять» и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно», — указывал политик.

По его словам, в настоящее время в таких ограниченных форматах сложно принимать решения, которые имеют значение для всего человечества. В то же время, по словам чиновника, если России предложат присоединиться к этому формату, можно будет рассмотреть такой шаг.

При этом глава кабмина признавался, что ему «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия «исправится».