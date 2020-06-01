«Боль народа»: как Трамп теряет доверие на волне протестов

США сталкиваются с тремя серьезными внутренними вызовами в преддверии президентских выборов — масштабные беспорядки захлестнули крупные города страны после гибели афроамериканца от рук полиции, количество выявленных случаев коронавируса приближается к 2 млн человек, а экономика государства уходит в рецессию из-за пандемии.

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Как отмечает CNN, в подобных условиях народу США необходим лидер, способный найти выход из кризиса, однако действующий президент Дональд Трамп лишь усугубляет ситуацию. По мнению обозревателя телеканала Стивена Коллинсона, американский лидер своей политикой не способствует спокойствию в США, в особенности в отношении беспорядков и протестов.

Демонстрации против жестокости полиции начались в Миннеаполисе, где из-за действий правоохранительных органов и погиб афроамериканец — Джордж Флойд. Протесты вспыхнули на фоне публикации видеозаписей, на которых полицейские надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорил, что не может дышать, но это не остановило сотрудников полиции. В итоге мужчина скончался в реанимации, что и запустило цепочку протестных движений. Несмотря на аресты причастных к его гибели офицеров, народные волнения не прекратились, а, напротив, вспыхнули в других крупных городах США.

Мирные демонстрации достаточно быстро переросли в беспорядки со столкновениями с полицией, поджогом различных зданий и мародерством. Только за последние три дня на территории США задержали около 4,1 тыс. человек.

Дабы подавить протесты в 40 американских городах начал действовать комендантский час, с подачи Трампа в ряд населенных пунктов были введены бойцы Национальной гвардии. Президент США, в целом, призывал жестко действовать в отношении нарушителей, называя их бандитами и обвиняя активистов «Антифа» в запуске протестов — антифашистское движение Трамп пообещал признать террористической организацией.

Однако острая риторика американского лидера пока не привела к должному результату. Более того, когда протест в Вашингтоне перешел в беспорядки, Трампу пришлось укрыться в подземном бункере Белого дома, пишет The New York Times.

Укрытие не использовалось с 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке, отмечает издание, но поджоги и стычки протестующих с полицейскими в центре американской столицы, вынудили Секретную службу защитить президента вместе с его женой и сыном данным способом.

Народное безразличие

Впрочем, кратковременное заточение Трампа никак не повлияло на его отношение к протестам. В Twitter президент продолжил требовать от жителей США следованию закону, а также критиковать «демократических губернаторов» за отказ от ввода Национальной гвардии. При этом не забывал Трамп и про предстоящие выборы, публикуя лаконичные посты с их предварительной датой — 3 ноября.

Тем не менее, призывы президента к остановке беспорядков, по сути, не влияют на обстановку в США. Протесты лишь набирают обороты, из ряда штатов уже поступает информация о вооруженных столкновениях между полицией и демонстрантами. А поджоги полицейских машин и грабежи в крупных магазинах становятся неотъемлемой чертой нынешних событий.

Подливает масла в огонь то, что Трамп, используя привычную для себя тактику «раздора» для получения личной политической выгоды, пишет CNN, никак не решает вопрос, породивший протесты. Источники телеканала подчеркивают, что советники призывали президента выступить с обращением к нации и призвать к спокойствию, но он решил пойти другим путем.

В подобных обстоятельствах новым лидером для США мог бы стать будущий соперник Трампа на выборах — бывший вице-президент Джо Байден. Однако каких-либо рычагов воздействия на ситуацию у него нет.

Долгое время кандидат от демократов записывал обращения к избирателям из своего подвала и только в конце мая решил вернуться к активной деятельности.

Байден посетил место проведения протестов в американском городе Уилмингтон, поддержав мирные демонстрации. «Народ сейчас испытывает боль, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Став президентом, я буду способствовать ведению этого диалога, и, что еще важнее, я буду готов слушать», — написал бывший вице-президент в Twitter.

Учитывая, что политик работал в администрации президента Барака Обамы — единственного афроамериканского лидера США, — он строит немалую часть своей предвыборной кампании на этом факте. Байден называет себя другом предшественника Трампа, а также всячески поддерживает борьбу с расизмом в США.

Однако общая позиция кандидата несколько разбивается о его поддержку сегрегации в начале политической карьеры, и весьма неоднозначные высказывания в интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви в конце мая. Во время беседы Байден заявил, что избиратель, который не может выбрать между ним и Трампом «точно не черный».

Фраза бывшего вице-президента вызвала негативную реакцию в США, ряд СМИ сравнивал его слова с «крушением поезда». А обозреватели New York Post не исключили, что это высказывание может серьезно испортить Байдену путь к президентству. Политику пришлось в спешке извиняться за свои слова, которые он в итоге назвал шуткой.

Приближение выборов

Таким образом, США приближаются к президентским выборам на фоне массовых беспорядков, которые, скорее всего, не сможет использовать в свою пользу ни один из кандидатов. При этом у Трампа есть все необходимые полномочия для влияния на ситуацию в отличии от Байдена.

Бывший вице-президент, в целом, не может вести полноценную предвыборную кампанию, так как на территории государства все еще действуют ограничительные меры, запрещающие массовые мероприятия — немаловажный аспект взаимодействия с избирателями.

Кроме того, Байден не занимает никаких постов в конгрессе и правительстве, тем самым не может принимать или продвигать решения, необходимые в подобных обстоятельствах. Кандидат от демократов может лишь критиковать политику администрации Трампа, указывая на его ошибки в тех или иных вопросах.

В то же время, Трамп отчасти не пользуется своими возможностями главы государства, сосредоточившись на «поисках виноватых», а не ситуации в целом — на что, собственно, и указывает CNN, говоря о необходимости появления лидера в США.

Впрочем, если говорить о раскладах предвыборной гонки на данный момент, по опросу ABC News / The Washington Post от 28 мая, среди зарегистрированных избирателей лидирует Байден. Бывший вице-президент набирает 53% поддержки, когда за Трампа готовы голосовать только 43% респондентов. Однако, как не раз говорил президент США, различные исследования и в 2016 году прогнозировали его поражение, но в итоге он занял место главы Белого дома.