Парад Победы — 24 июня, ссора Трампа с Twitter, погромы в США: о чем пишут телеграм-каналы

Неделя началась с того, что президент утвердил проведение парада в честь Дня Победы 24 июня.

«Доктор прописал» назвал это решение вполне логичным: «В нашей истории это особенная дата, ведь именно 24 июня 1945 года маршал Георгий Жуков принимал Парад Победы на Красной площади. В этом году юбилей, 75 лет».

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«И обратим внимание, что Бессмертный полк пройдет 26 июля только в том случае, если это будет безопасно. Здоровье людей на первом месте, Путин это неоднократно подчеркивал», — заметил телеграм-канал.

Ну и сразу к международной повестке, благо на прошлой неделе она была более чем насыщена.

Между Москвой и Берлином разразился крупный скандал. Германия теперь будет через механизмы ЕС добиваться введения новых санкций против РФ и в частности против лиц, которых считает причастными к взлому компьютерной сети бундестага.

«Новость как будто специально адресована теоретикам, обсуждающим контуры постковидного мира, «который уже никогда не будет прежним», — констатирует «Мейстер». — Как видим, всё остаётся по-прежнему: «у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем» и санкции…».

Телеграм-канал особо отмечает, что санкциями против российских граждан угрожает правительство страны, бизнесу которой всего пару дней назад американский посол грозил санкциями за чрезмерное сотрудничество с Россией. «Твердо встали на путь исправления, так сказать», — иронизирует «Мейстер».

Примерно в это же время в США поссорились Twitter и Дональд Трамп.

Соцсеть вдруг обнаружила, что Трамп не всегда транслирует правду в своем аккаунте, в результате чего твит президента США был помечен дополнительными фактами.

Но вот «Мышь в овощном» полагает, что вся эта ситуация не имеет никакого отношения к понятию «свобода слова» в том смысле, в котором его привыкли понимать обычные люди.

«Это не спор не между «правом автора на позицию» и «правом ресурса на определение правил для контента». Речь идет исключительно о том, как будет вестись цензура, кто и как будет определять ее правила, и какие исключения из них должны существовать.

Кто бы не победил в этой схватке двух йокодзун – для подавляющего большинства обычных пользователей лучше не будет, если что-то и изменится – то только в худшую сторону. Как закрепление корпоративной цензуры владельцев платформ, так и перенос (вернее – появление дополнительного) «рубильника» в Вашингтоне – оба варианта сложно назвать «победой свободы слова», — считает канал.

К пятнице Трамп вспомнил, что кроме Твиттера он не любит еще и Китай.

Так что досталось и Пекину, которому президент США пообещал экономические меры воздействия и за историю с коронавирусом и за новые репрессии в отношении Гонконга, пусть к настоящему моменту и плохо сформулированные.

К воскресенью речь зашла уже и о политических мерах, отметил Никита Кричевский.

«В частности, Трамп объявил формат G7 устаревшей конструкцией и сообщил о намерении пригласить в расширенный состав Россию. [Выходящие в понедельник телевизионные] ток-шоу должны порваться от внезапно обнаруженного величия русского колосса. (Как тебе такое, Илон Макс?).

Нюанс же в том, что Трамп намерен пригласить для участия ещё и Австралию, Индию и Южную Корею, чтобы обсудить вопрос «Что нам (им) делать с Китаем?», — поясняет профессор в своей «Антискрепе». — И пусть никаких решений принято не будет, неприглашение Китая и изъявление озабоченности его «безобразным» поведением на мировой арене дорогого стоит...»

В этой связи ИА «Стекломой» не преминул заметить, что разгорающийся геополитический конфликт между Китаем и США активизировал в России споры о том, какую же сторону поддержать.

«Патриотическая общественность моментально разделилась на два лагеря – условных «синофилов» и «западников» - и уже перешла к обоюдным обвинениям в работе на китайскую и американскую разведки. Впрочем, ничего нового.

Если исходить из стратегии «поддержать слабого, чтобы ослабить сильного», то впрягаться, конечно, стоит за Китай. Во-первых, США уже потихоньку сколачивают антикитайскую коалицию из западных стран вроде Великобритании, Канады и Австралии. А во-вторых, в самой Юго-Восточной Азии отношения Китая со своими соседями весьма противоречивые.

Достаточно вспомнить «Линию девяти пунктиров» в Южно-Китайском море или вялотекущий военный конфликт с Индией в Ладакхе. Большинство стран региона будут только рады, если новоявленная сверхдержава поумерит свои геополитические амбиции и займется сугубо внутриполитическими делами.

У России тоже есть претензии к дядюшке Ляо… Пожалуй, наиболее разумным подходом было бы попытаться организовать свой нейтральный блок с ведущими европейскими державами Германией и Францией, дабы периодически подносить патроны противоборствующим сторонам и иметь с этого скромный гешефт. Впервые за столетие Россия обрела статус влиятельного наблюдателя, и терять его было бы слишком безрассудно», — рассуждает канал.

Не обойдем вниманием и Украину. На прошлой неделе там неожиданно высказался львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов, назвавший украинцев «орусевшими».

«Кроме того, Дроздов выразил мнение, что его сограждане «испорчены технологиями Кремля». Телеведущий также заявил, что украинцы привыкли к «длительной оккупации» и не стремятся к «построению своего национального пространства».

Вечная тема украинской повестки. А тем временем почти половина 2020 года прошла», — иронично сокрушается РИАN.

На тему протестов в США, которые разразились после убийства полицейским афроамериканца, высказался в своем телеграм-канале Роман Бабаян.

«Еще недавно Америка поучала Гонконг, что люди имеют право на протест, и что полиция не должна применять силу, но сегодня Штаты сами столкнулись с протестом, который невозможно урегулировать спокойно. Значит ли это, что теперь они станут меньше лезть в дела других стран?...

Америка 70 лет живет в понимании, что от экономического краха в двадцатом веке их спасло ввязывание во Вторую мировую, об этом даже пишут в их учебниках. Поэтому сейчас, когда внутри страны что-то пошло не так, им обязательно надо будет вмешаться в чужие дела, чтобы отвлечь внимание.

Мы можем только наблюдать, к чему приведут сегодняшние протесты на фоне предвыборной ситуации и продолжающейся эпидемии. Кстати, удивительно, что Штаты до сих пор не обвинили Россию в организации протестов, но почти уверен, что это вскоре произойдет…», — пишет он.

А вот канал «Двойная сплошная» усматривает определенное лицемерие со стороны других западных стран по отношению к событиям в США.

«Когда Асад вводил армию и полицию для усмирения толпы, человечество обвиняло его в нарушении прав человека. А где ООН? Она еще существует? Где осуждение насилию и мародерству на улицах? Где ноты протеста произволу полиции?» — вопрошает канал.

«Бойлерная» отозвалась на состоявшийся в субботу запуск Илона Маска, на который прилетал лично просмотреть Трамп.

«Задержка с запуском «Crew Dragon» сыграла дурную шутку с некоторыми особенно говорливыми ура-патриотами, поспешившими обвинить Маска в строительстве «космической Потемкинской деревни»… — пишет канал. — Корабль, как известно, в итоге все же полетел. Казалось бы, есть хороший повод если не порадоваться за новый успех человечества в покорении космоса - то, хотя бы, грустно помолчать».

Ну и в заключении поделимся рассуждениями «Адеквата» по поводу рекордного трофея Мориса Ришара, который был вручен на прошлой неделе Александру Овечкину.

«Девять Ришаров - вот уж более чем достаточно для переименования (трофея в честь Овечкина), — предлагает канал. — Впрочем, я все еще надеюсь, что Овечкин перепишет топ 10 снайперов НХЛ полностью, и пусть, если из всего проф спорта хоть что - то останется в нынешнем кризисе, это будет НХЛ и прочий большой хоккей».

На этом все!

До следующей недели...