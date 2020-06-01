«Партизация Украины»: партия Зеленского переиначивает местные выборы

На Украине собираются отметить все ограничения для переселенцев, решивших проголосовать на местных выборах, которые запланированы на осень. По словам депутата от правящей партии «Слуга народа» Александра Качура, в настоящее время жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не могут голосовать по объективным причинам.

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«Мы разрабатываем пакетные изменения в избирательный кодекс и проголосуем на ближайших сессиях. Все ограничения, которые сейчас есть, они будут убраны. Все права украинских граждан на оккупированных территориях (так Киев обозначает территории ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») будут восстановлены. Они смогут как избиратели участвовать во всех видах выборов », — отметил парламентарий.

При этом действующее украинское законодательство разрешает переселенцам и жителям не подконтрольных Киеву территорий голосовать только после подачи заявления на временное изменения места голосования. Однако это правило не касается местных выборов и голосования по мажоритарным округам.

Внеочередные местные выборы на Украине должны состояться в октябре. Пока ощутимый запрос народа на изменения, согласно апрельскому опросу Международного республиканского института IRI, прослеживается в пяти точках — Николаеве, Полтаве, Северодонецке, Херсоне и Черновцах.

Местные правки

Партия президента Украины Владимира Зеленского — «Слуга народа» — вновь решила переписать избирательный кодекс, хотя до голосования остается менее полугода. Последний раз документ меняли в конце прошлого года, уточнив нормы проведения парламентских выборов — появился запрет на агитацию в иностранных СМИ на территории Украины, проходной барьер установлен на уровне 5%, участие в выборах в качестве самовыдвиженца запрещено.

Кроме того, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. Партии обязали выдвигать два типа списков — единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Новые изменения в большинстве своем направлены на местные выборы, в том числе их пропорциональной составляющей.

Так, депутаты собираются снизить порог для проведения выборов по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам) в населенных пунктах с населением свыше 15 тыс. жителей. В настоящее время подобное голосование может проводиться в городах, где проживает более 90 тыс. избирателей.

Как говорил председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, это изменение является частью курса на «партизацию» Украины. «Мы давно за это выступаем. У нас есть государственное финансирование партий. Необходимо постепенно спускаться ниже уровня области: в города, в маленькие поселки и строить там партийную структуру», — отмечал парламентарий.

При этом в райсоветах и поселках будет сохранена мажоритарная выборная система (то есть по одномандатным округам), даже если в них проживает более 15 тыс. избирателей. Арахамия подчеркивал, что это принципиальная позиция партии, местное самоуправление «должно быть представлено своими представителями».

Вторым изменением в избирательном кодексе станет снижение залога для участия в местных выборах.

В настоящее время он складывается из четырех минимальных зарплат за каждые 10 тыс. избирателей. То есть на выборах градоначальника столицы Украины такой залог составляет более $148 тыс.

Депутаты решили изменить формулу расчета, теперь за каждые 10 тыс. избирателей будет необходимо выделить только одну минимальную зарплату. Новая норма будет касаться как претендентов по партийным спискам, так и кандидатов в мэры.

Кроме того, в избирательном кодексе планируется сделать депутатские группы парламента полноценным субъектом выборного процесса. Их представители получат право на выдвижение кандидатов в избиркомы одновременно с партиями Верховной рады.

Спорные моменты

Одним из наиболее спорных изменений кодекса является отмена правил замены выбывших председателей или секретарей избиркомов. В действующей редакции, нового кандидата должен направлять тот, кто делегировал прошлого.

Уход от этой нормы отчасти создает риск перетасовки в избиркомах в преддверии выборов, считают в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как отмечал сопредседатель партии Юрий Бойко, власть может заменить неугодных руководитель на лояльных себе, что может привести к срыву выборов и нарушению конституционных прав граждан.

К слову, депутаты также пыталась ввести 5%-й избирательный барьер на выборах, обязательное участие той или иной партии в голосовании в минимум 66% регионов Украины и привязку кандидатов в градоначальники к результату партии.

Однако против подобных инициатив выступил Зеленский, заявив, что «старые политики» хотят, несмотря на политическую волю жителей области, «пролезть в местные органы власти».

«Никаких двух третей, пяти процентов или других схем не будет. А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-либо регионе у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство», — подчеркивал президент Украины.

Выгода властей

Впрочем, список уже представленных поправок в целом играет в пользу правящей «Слуги народа». С точки зрения «Страны.ua», президентская партия является локомотивом по продвижению изменений избирательного кодекса Украины. Обозреватели издания отмечают, что «Слуга народа» заинтересована в том, чтобы переписать его для собственной выгоды.

Последнее время партия теряет свой рейтинг, согласно майскому опросу Киевским международным институтом социологии (КМИС), отдать свой голос за «Слугу народа» готов только 31% респондентов. При этом в прошлом месяце этот показатель был выше на 1,4%.

Так или иначе, партия Зеленского остается наиболее популярной на Украине, ее ближайшие конкурент «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 17,4% рейтинга. Замыкает тройку лидеров «Европейская солидарность» — 14,8%.

Если бы с такими данными «Слуга народа» пошла на парламентские выборы, ей бы вряд ли удалось получить абсолютное большинство в Раде, но в настоящее время оно у партии имеется. В подобных условиях вопрос принятия поправок к избирательному кодексу, несмотря на сопротивление оппозиционных фракций, выглядит решенным.