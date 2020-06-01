Национальный вопрос: о чем договорились Украина и Венгрия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время официального визита в Будапешт договорился о смягчении позиции венгерских властей по вопросам украинского языкового законодательства, передает «Украина.ру».

Встречи на высшем уровне, призванные найти способ разрешить конфликт, завершились результативно.

Киев пошел на уступки Будапешту: на Украине согласились создать отдельный венгерский район в Закарпатской области с центром в Берегове. В него также должны войти румынские и русинские поселения. Помимо того стороны обсудили вопрос изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.

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В конце прошлого месяца украинский МИД передал венгерскому правительству проект меморандума, который направлен на урегулирование возникшего из-за языкового вопроса конфликта между странами. Дмитрий Кулеба тогда отмечал, что в предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обоих государств.

«Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что на Украине есть венгерское национальное меньшинство», — подчеркнул Кулеба. По его словам, которые приводила «Страна.ua», украинское правительство не проводит информационную дискредитацию венгров в стране.

Вместе с проектом меморандума Будапешт получил и приглашение посетить Украину в удобное время от украинского президента Владимира Зеленского, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

В сентябре 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, в соответствии с которым с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия этого закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

В декабре прошлого года нацсобрание Венгрии обратилось к Госдуме с предложением объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине.

Как отметил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента России ее спикер Вячеслав Володин, в первую очередь, речь идет о праве на изучение языка.

«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — подчеркнул он. Спикер обратил внимание, что на Украине проживает большое количество венгров и поляков.

Этот вопрос поднимался на встрече Володина со спикером нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Российский парламентарий сообщил, что в ходе диалога они пришли к выводу о необходимости более активно защищать права национальных меньшинств на Украине.

По словам спикера Госдумы, аналогичной позиции придерживаются Польша и Румыния. «Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали [это], но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», — сказал он.

Осенью прошлого года из-за нарушения Украиной прав национальных меньшинств Венгрия заблокировала заявление послов стран НАТО по этой стране, сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление», — сказал дипломат.

Он отметил, что Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины во имя геополитических интересов. Будапешт ожидал, что Киев выполнит высказанные ранее пожелания для достижения стандартов Североатлантического альянса, но этого сделано не было.

Проблемы между Украиной и Венгрией возникают не только из-за языка, но и из-за гражданства. В 2018 году в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что Венгрия ведет полноценную гуманитарную агрессию против Закарпатской области, насаждая свои культурно-языковые ценности, раздавая паспорта и гражданство.

В сентябре того же года пятерых украинцев, получивших венгерское гражданство в Закарпатье, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

«Первая пятерка нарушителей конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — указали в сообщении на официальной странице сайта «Миротворец» в Facebook.

Украинцы, получающие венгерское гражданство, обратили на себя внимание властей после того, как агентство «Укринформ» со ссылкой на источники сообщило о выдаче консульством Венгрии украинцам венгерских паспортов.

В СМИ уточнили, что это происходило в городе Берегово Закарпатской области. Там также просили не сообщать об этом местным властям, писали в агентстве.