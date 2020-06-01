Письмо комиссару: Поклонская призвала снять водную блокаду Крыма

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей». Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Напомним, таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме Поклонской.

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По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизней и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Поклонская добавила, что Крым — уникальный многонациональный регион мира, на территории которого проживает 2,4 млн человек и 170 национальностей. Среди них — несколько уникальных автохтонных народностей, численность каждой из которых не превышает 2 тыс. человек.

Украинское же государство, по ее словам, целенаправленно толкает Крым в сторону гуманитарной катастрофы, лишая жителей полуострова права на воду.

Кроме того, парламентарий напомнила, что река Днепр берет свое начало на российской территории, а Северо-Крымский канал строился в 1950-х годах усилиями всего СССР, при этом Крым тогда еще не был отдан советским руководством под власть УССР.

Из-за шести лет водной блокады Крыма украинскими властями происходит заболачивание и засоление почв, гибнут многие растения и животные, ухудшается плодородный слой почвы.

Поклонская также сравнила действия официального Киева с многомиллионными репрессиями. Украина не только нарушает Устав ООН, но прямо попирает права человека. Это грубо нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах, подытожила депутат Госдумы.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра — она обеспечивала до 85% потребностей сельского хозяйства Крыма.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь Республика Крым уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по госстроительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс также заявил, что, хотя республика не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.

В начале февраля 2020 года глава городской администрации Симферополя Елена Проценко сообщил, что запасов в поверхностных водохранилищах, питающих столицу Крыма, хватит лишь на три с небольшим месяца. В связи с этим в городе пришлось принять особый режим водоснабжения. Однако председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что воды в Симферополе хватает.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ранее подверг критике крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил российский лидер.