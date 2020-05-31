«На приставных стульчиках»: сенатор рассказал об участии РФ в G7

Намерение американского президента Дональда Трампа перенести саммит «Большой семерки» и пригласить на него Россию свидетельствует об адекватной оценке Вашингтоном сложившейся ситуации на международной арене. Такое мнение в разговоре с RT выразил председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Это очевидная реальность», – заявил сенатор по поводу оценки Трампом формата G7 без России как устаревшего.

По словам члена СФ, российская сторона и другие страны уже заявляли о том, что «Большая семерка» в последнее время была не механизмом для выработки новых решений, как было задумано изначально – а только «ритуальной демонстрацией» единства стран G7 всему миру.

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Такой формат, по мнению Косачева, мало кого способен заинтересовать, кроме его непосредственных участников. Он добавил, что России интересно приглашение на саммит только если она будет участвовать в нем как полноправный член переговорного процесса.

«Другое дело, если Россию и других «новичков» приглашают в этот формат посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной «семерке», – резюмировал сенатор.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Трамп назвал «неэффективным» формат G7. Он также предложил позвать на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Организовать саммит получится не раньше сентября, подчеркнул Трамп. Ранее встреча планировалась на конец июня – в Вашингтоне, в «классическом» составе из семи стран.

Российская Федерация состояла в G8 с 1997 по 2014 год, тогда организация назвалась «большой восьмеркой». Однако после воссоединения Крыма с Россией другие страны-участницы формата обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и больше не приглашали на саммиты.

В 2018 году Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите «большой семерки» в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента. «Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — написал итальянский премьер в своем твиттере.

Заявления зарубежных лидеров о возможном возрождении формата «группы восьми» с участием Москвы тогда прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона «делает акценты на других форматах». Напомним, что в те дни президент РФ Владимир Путин находился на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что G7 может вполне обойтись и без Трампа — если тому так уж сильно этого хочется.

По его словам, страны «Большой семерки» смогут подписать итоговый документ саммита в Квебеке и без участия президента США. Американскому лидеру «все равно, возможно, на его сегодняшнюю изоляцию», но оставшиеся шесть стран G7 «вполне удовлетворены возможностью подписать документ [саммита] без него», — написал Макрон в твиттере.

За день до этого, 7 июня,

канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возобновление участия Российской Федерации в формате «большой восьмерки» невозможно из-за воссоединения Крыма с Россией.

Формат G7 не основывается ни на каком международном договоре и не имеет ни устава, ни официального членства. «Исключение» из организации происходит по принципу объявления стороны «персоной нон грата».

Добавим, что российские власти неоднократно призывали страны Запада отказаться от принципа однополярного мира и преодолеть навязываемую всей планете гегемонию США.