«Украина не интересна»: в России ответили на призыв Кравчука

Призыв к Европе первого президента Украины Леонида Кравчука объединиться против России совершенно не отвечает реалиям и не будет реализован — пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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По словам сенатора, сама Украина вообще не представляет интереса для Европы, поэтому мечты Кравчука являются «несбыточными».

«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе», — указал парламентарий в Twitter.

Пушков пояснил, что нынешними санкционными мерами Европы против России, вероятно, все и ограничится.

«Кравчук мечтает о «жесткой единой коалиции в поддержку Украины». Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли», — спрогнозировал сенатор.

Накануне Кравчук заявил, что Европа должна объединиться в своем противодействии России. Он призвал европейские страны создать коалицию для «остановки агрессивных дел» России.

Политик указал, что Запад вводит антироссийские санкции и одновременно участвует в строительстве экспортного газопровода «Северный поток – 2».

«Говорим одно, другое, а делаем третье. Я считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины», — детализировал бывший украинский лидер.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Под санкции, в частности, попали Эрмитаж, МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», Институт истории материальной культуры РАН, а также некоторые крымские учреждения.

Ограничительные меры, введенные Киевом, предполагают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другое.

Санкции Украины не скажутся на работе учебного заведения, заявили в пресс-службе вуза. Граждане Украины в любом случае смогут поступить в университет при участии в конкурсе, подчеркнули в МГУ. Там добавили, что на обучение уже зачисленных в вуз украинцев санкции также не повлияют.

В Совфеде не удивились указу Зеленского. Об этом RT рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он полагает, что Киев продолжает придерживаться взятого ранее направления — «полностью отгородиться от России, от прошлого, от общей истории».

Именно поэтому украинская сторона начала «с чистого листа» и строит свою историю со своими традициями и культурой. Цеков считает, что санкции против МГУ и Эрмитажа были введены, так как в учреждениях представлены достоверные экспонаты и приводятся существующие факты.

«Такие, как они есть, а не те, что придумывает современная власть Украины», — пояснил сенатор.

Сенатор Олег Морозов выразил мнение, что таким решением украинские власти мстят России за историческую правду, а именно оценку действий Степана Бандеры в период Второй мировой войны. Он отметил, что власти Украины «пробуют на зуб» Россию, а также ведут себя «нагло и бесспорно».

По его словам, Кремль не должен оставлять такие действия без ответа. Он добавил, что после таких решений с украинским руководством «нельзя иметь никаких дел».

«Мы имеем возможность наложить экономические ограничения в ряде очень чувствительных для Украины областях», — подчеркнул Морозов.

Парламентарий заключил, что России следует отвечать жестко и асимметрично.

В самой Украине партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» также потребовала от Зеленского обоснований для введения санкции в отношении российских культурных и образовательных учреждений.

Партию интересует, какую конкретную угрозу для Украины представляют российские музеи и университеты.

При этом оппозиционеры уверены, что президент и его команда не сумеют предоставить рациональный ответ на данный вопрос.

Что касается в целом желания Киева близко дружить с Западом против России, то Европа важнейшие вопросы решает без консультаций с Украиной. Так, в середине месяца экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.

Он выразил обеспокоенность тем, что этот визит является «негативной историей» для Украины.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», — заявил Климкин.

Чуть ранее также стало известно, что Европа не разделяет стремление Киева противостоять завершению строительства экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», поскольку европейским партнерам Москвы этот проект выгоден.

Об этом рассказывал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат ответил на угрозы главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона не допустить ввода газопровода в работу.