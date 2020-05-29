Угроза захвата: как Китай воссоединяется с Тайванем

Китай стремиться к мирному воссоединению Тайваня с материковой частью страны, заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн. Однако, по его словам, силовой метод решения проблемы совсем не исключен.

Реклама

«Армия КНР готова приметить все средства для обеспечения целостности государства, если попытки мирного воссоединения не приведут к должному результату», — сказал Ли Цзочэн, выступая на собрании по случаю 15-летия принятия китайского закона о борьбе с сепаратизмом.

В свою очередь председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу указал, что

тайваньские сепаратисты неверно оценивают ситуацию и продолжают провоцировать Пекин, нанося ущерб интересам китайцев по обе стороны пролива.

«Они продолжают саботировать стабильность через пролив, бросая вызов основному принципу Китая по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Такое поведение необходимо подавить — Тайвань часть Китая, вне зависимости от мнения сепаратистов», — добавил парламентарий.

У жителей Тайваня есть запрос на объединение с материковой частью Китая, уверен Ли Чжаньшу. Он рассчитывает, что они выступят против сепаратистов для продвижения идеи единства. Пекин с беспокойством наблюдает за положением тайванцев, которые пытаются помочь воссоединению.

«Мирное воссоединение является оптимальным способом. Мы готовы создать огромное пространство для этого, но в нем не будет места деятельности тайваньских сепаратистов», — подчеркнул депутат.

Тайваньский вопрос

Заявления Ли Цзочэна и Ли Чжаньшу прозвучали на фоне очередного витка дискуссий в Китае по поводу Тайваня. Китай считает остров частью своей территории, однако с момента окончания войны в 1949 году Тайвань или Китайская Республика — де-факто независимое государство.

Пекин периодически угрожает Тайбэю «силовым объединением», регулярно проводя соответствующие военные учения. Китайцы репетируют вторжение на остров, а тайванцы отвечают им тренировкой его обороны. При этом воссоединение Пекин предлагает по принципу «одна страна — две системы», который был использован с Гонконгом.

В соответствии с этим принципом Тайвань мог бы получить собственную политическую систему, юрисдикцию, вооружение, экономику и финансовую систему, а также ряд конкретных прав в международных отношениях. Китайский регион получил бы статус широкой автономии с частичной независимостью от Пекина.

Впрочем, у Тайбэя и так есть все эти привилегии. Поэтому власти Тайваня, которые в КНР воспринимают как сепаратистов, противятся объединению с материком.

Подобные настроения на острове еще больше усилились на фоне прошлогодних массовых протестов в Гонконге.

Как говорила глава Тайваня Цай Инвэнь, происходящее в городе является уроком для тайванцев — необходимо защитить суверенитет острова. По ее мнению, протесты продемонстрировали провал политики «одна страна — две системы», выведя Тайвань на первую линию обороны «демократических ценностей».

Впрочем, нежелание острова пойти на уступки крайне нервирует Пекин, а взаимодействие Тайваня с США, в особенности в военной сфере, все больше смещает акценты на применение силовых мер.

Возможность военного присоединения острова Китай обеспечил тем самым законом о борьбе с сепаратизмом.

Согласно документу, Китай может использовать все средства для сохранения территориальной целостности страны, если тайванские сепаратисты спровоцируют «отделение провинции от КНР».

Военный захват?

В последнее время число сторонников «силового захвата» в Китае увеличивается. Как писала The Times, данная идея активно обсуждается китайскими националистами в соцсетях. Призыв к военному присоединению острова набрал около 750 млн просмотров, а один из аккаунтов пропагандистов насчитывает более 500 тыс. подписчиков.

Вместе с тем Китай решил отправить два своих новых авианосца на военные учения возле островов Пратас, что на Западе расценили как подготовку к вторжению на Тайвань. К тому же, государственная газета Global Times в материале от редакции прозрачно намекнула на низкую сложность захвата острова.

Однако главным препятствием на пути военного решения проблемы выступает высокая вероятность конфликта с США, которые в целом придерживаются антикитайской политики и с особым интересом относятся к проблемным точкам КНР — Гонконгу, Макао и Тайваню.

Долгое время Вашингтон в качестве легитимного китайского правительства признавал именно власти Тайбэя. Ситуация изменилась только в 1979 году, когда США официально признали КНР. Однако особые отношения с Тайванем у американцев сохранились. В том же 1979 году в США был принят закон об отношениях с Тайванем, который содержит обещание поставки оборонительных вооружений и обещает поддержку в случае нападения на остров.

Кроме того, США регулярно направляют свои эсминцы на патрулирование в Южно-Китайском море, в особенности около Тайваня, что не раз вызывало протесты со стороны Китая. Вашингтон объясняет свои действия международным правом, игнорируя все призывы Пекина к прекращению патрулирования.

Таким образом американский фактор создает серьезные риски для возможного силового захвата Тайваня. Как писала Global Times, завоевание острова можно будет провернуть, когда Пекин обеспечит себе подавляющее военное господство в Тихом океане и сможет противостоять США.

В целом власти КНР пока продолжают попытки мирного объединения с Тайванем, что подтверждают заявления Ли Цзочэн и Ли Чжаньшу. Все же военное вторжение, вероятно, рассматривается как последняя мера. Впрочем, каких-либо успехов в воссоединении пока нет, о чем свидетельствует переизбрание Цай Инвэнь — ярой противницы объединения с Китаем — на пост президента Китайской Республики.